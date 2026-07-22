Zürcher Interregio-Gegner setzt auf unkonventionelle Trainerlösung

Winterthurer Drittligist versucht es mit neuem Coach +++ Glattaler Drittliga-Team mit neuem Trainerduo +++ Neuaufbau bei Schaffhauser Drittligist +++ Zwei FVRZ-Duelle in der Cup-Qualifikation der 2. Liga interregional

FC Balzers: Pizzi wird Spielertrainer. Der FC Balzers setzt künftig auf einen Spielertrainer. Nach der Trennung von Gerardo Clemente übernimmt der bereits seit geraumer Zeit als Neuverpflichtung feststehende Villiam Pizzi beim Liechtensteiner Interregio-Klub eine Doppelrolle. Gegenüber dem «Vaterland» sagt der 31-Jährige, der in seiner Karriere auch schon für YF Juventus und Tuggen auflief: «Es ist ein erster Schritt in meine Trainerkarriere und hat sich so ergeben. In erster Linie bin ich aber noch Spieler. Ich möchte noch lange auch für die Nationalmannschaft spielen. Das ist mir wichtig.» Unterstützt wird Pizzi von den Assistenztrainern Aydin Demirci und Francesco Di Gianvito. Der FC Balzers belegte in der vergangenen Saison in der Gruppe 5 den fünften Platz. Auch in der neuen Spielzeit tritt der FCB in dieser Gruppe an und trifft unter anderem auf Seefeld, Seuzach, Stäfa, Schaffhausen II und die SV Schaffhausen.

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FC Töss: Yalçinkaya beerbt Sentürk. Der FC Töss hat Serkan Yalçinkaya als neuen Cheftrainer seines Drittliga-Teams verpflichtet. Assistiert wird der 36-Jährige von Ahmed Bello und Osman Celenk. Yalçinkaya war zuletzt während einer Saison beim gleichklassigen Witikon tätig. Er tritt die Nachfolge von Gürkan Sentürk an, der mit den Winterthurern in der Gruppe 4 den vierten Rang erreicht hatte. Laut Vereinsmitteilung steht Yalçinkaya für «modernen, entwicklungsorientierten Fussball und die gezielte Förderung junger Talente».

FC Dübendorf II: Izmirlioglu/Kallaba übernehmen. Neues Führungsgespann für die in der 3. Liga spielenden Reserven des FC Dübendorf. Als Cheftrainer fungiert inskünftig Gürkan Izmirlioglu, der in seiner Aktivkarriere Profi in der Türkei und beim FC Winterthur war. Trainererfahrungen sammelte er in der Vergangenheit bei Winterthur United, Witikon II und in Töss. Assistiert wird Izmirlioglu von Migjen Kallaba, der auf eine lange Dübendorf-Vergangenheit zurückblicken kann. Bisheriger Cheftrainer der Glattaler war Valon Latifi. Der FCD II beendete die letzte Saison als Aufsteiger in der Gruppe 4 auf Platz 9.

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FC Thayngen: Mit einem neuen Trainer-Trio. Der FC Thayngen hat die personellen Weichen für die neue Saison gestellt. Nach dem Abgang des bisherigen Staffs um Chefcoach Moreno Del Rizzo und eines Grossteils des Drittligakaders übernimmt neu das Trainertrio Miroslav Panic, Davide Mühlebach und Mirko Dominguez bei den Schaffhausern. Die Crew arbeitete zuletzt gemeinsamen beim Gruppenrivalen Dinamo Schaffhausen, wo es im Spätfrühling nach einer sportlichen Durststrecke zur Trennung gekommen war. In Thayngen - in der letzten Siebter der Gruppe 5 - soll sie nun den sportlichen Neuaufbau vorantreiben. Das Kader umfasst derzeit mindestens 24 Spieler, darunter sechs Akteure aus den eigenen B-Junioren. Präsident Oliver von Ow sagte gegenüber den «Schaffhauser Nachrichten» zum Umbruch: «Ich mache mir keine Sorgen. Wir haben im Verein sehr viele motivierte Leute, wir werden auch diese Neuausrichtung stemmen.»

Interregio-Cup-Qualifikation: Zu diesen Duellen kommt es. Eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart beginnt am 15. und 16. August mit der ersten von drei Runden die Interregio-Qualifikation für den Schweizer Cup. Aus Zürcher Sicht kommt es mit den Partien Seuzach – Höngg und SV Schaffhausen – Uster zu zwei Direktduellen. Vor eigenem Publikum antreten dürfen Aufsteiger Stäfa gegen Malcantone sowie Red Star gegen Altstätten. Für Seefeld führt der Weg nach Sursee. Mit Lachen/Altendorf, Oetwil-Geroldswil und Zürich City profitieren drei Teams aus der Region sogar von einem Freilos. Die Vereine, die alle drei Qualifikationsrunden überstehen, qualifizieren sich für die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups 2027/28.