Zürcher Interregio-Gegner muss auf Trainersuche

FC Brunnen: Trainerduo geht. Beim FC Brunnen kommt es zum Ende der Saison zu einem Wechsel auf dem Trainerposten. Paul Fässler und Augusto Barbaro verlassen den Interregio-Klub nach drei Jahren Tätigkeit. Fässler betonte aber auch in einer Mitteilung: "Der Fokus gilt nun in den restlichen Wochen der Saison voll und ganz dem sportlichen Ziel des Klassenerhalts in der 2. Liga interregional." Die Schwyzer kämpfen in der Gruppe 3, in der auch Thalwil und Lachen/Altendorf mitspielen, um den Ligaverbleib. Nach 21 von 30 Runden sind sie auf dem zweitletzten Rang klassiert. Brunnen dürfte aber durch die plötzliche Regeländerung der Amateurliga während der Meisterschaft neue Hoffnung geschöpft haben (wir berichteten). Zuletzt gab es ein klarer 4:0-Erfolg in Rothrist. wer beim FCB die Nachfolge von Fässler antritt, ist noch nicht bekannt.

Frontino wird U19-Trainer beim FC St. Gallen. Der SC Kriens verliert Trainer Gianluca Frontino nach nur einer Saison. Der ehemalige Profi zieht es als U19-Trainer zum FC St. Gallen - wo er einen Dreijahresvertrag unterschrieb. "Ausschlaggebend waren für mich am Ende die sportlichen Perspektiven, bei einem solch grossen Klub arbeiten zu können, mit der Möglichkeit auf das Uefa-Pro-Diplom", lässt sich Frontino zu seinem Entscheid zitieren. Unter dem Ex-Trainer der SV Schaffhausen und vom FC Diessenhofen spielen die Luzerner um den Aufstieg in die Challenge League mit. So ist der SCK nach 29 Runden punktgleich mit Biel an der Spitze der Promotion League. Bei Frontinos neuen Klub übernimmt ausserdem Damian Senn die U21-Equipe. Der derzeitige Coach der U17 beerbt in dieser Funktion Orest Shala.