Zürcher Fussball auf iPhone und Android Finden Sie alle FVRZ-Statistiken, -Ergebnisse und -Ranglisten in einer einzigen App.

Footstats ist eine mobile App, die alle offiziellen Spielkalender und Ranglisten von der 5. Liga FVRZ bis zur Erste Liga sammelt, einschliesslich Senioren- und Frauenfussball. In der App finden Sie auch exklusive Statistiken über Mannschaften und Spieler. So können Sie beispielsweise herausfinden, wer der beste Spieler in der 2. Liga FVRZ ist, wer der beste Torschütze in der 5. Liga ist oder welches Team die beste Verteidigung hat.

Die App bietet auch detaillierte Statistiken über einzelne Mannschaften. So kann man zum Beispiel herausfinden, zu welchem Zeitpunkt in einem Spiel eine Mannschaft eher ein Tor schiesst oder ein Gegentor kassiert. Die App macht es auch einfach, sich die Heim-/Auswärts-Ranglisten auf Gruppenebene anzusehen.

Darüber hinaus berechnet Footstats auch Statistiken auf Schweizer Ebene. Die Benutzer können nun die Ranglisten der Torschützenkönige oder der besten Angriffe zwischen den Kantonen vergleichen. Die App sammelt die Daten aller Fussballverbände der Schweiz.

Für die 2. Liga und die Erste Liga hat Footstats einen Algorithmus entwickelt, der die besten Spieler der jeweiligen Liga anhand verschiedener Fakten (erzielte/erhaltene Tore, Spielminuten, gelbe/rote Karten, ...) ermittelt.