Zürcher Erstligist siegt forfait Gegner von YF Juventus bestraft von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 15:07 Uhr · 0 Leser

Trainerabgang bei Stadtzürcher Drittligist +++ Oswald verlässt Red Star und hat bereits neuen Klub +++ Trainerknall bei Limmattaler Drittligist +++ Erstliga-Schlusslicht mit neuem Führungspersonal

3:0 statt 3:0: YF Juventus siegt forfait. Die Erstliga-Partie der Gruppe 3 von Anfang Mai zwischen Mendrisio und YF Juventus wird nachträglich 0:3 forfait gewertet. Dies entschied das Komitee der Ersten Liga. Grund dafür ist der Einsatz von mehr als fünf Nicht-HTP-Spielern (Non-Home-Trained-Players) bei den Tessinern. Auf die Tabelle hat der Entscheid keinen Einfluss. YF hatte die Partie ohnehin 3:0 gewonnen. FC Neumünster: Westerberg coacht Drittliga-Team. Beim Drittligisten FC Neumünster kommt es zu einem sofortigen Trainerwechsel: Nurettin Atici ist nicht länger Cheftrainer der 1. Mannschaft. Der Verein nennt in erster Linie "personelle Gründe". Die sportliche Situation beim Witiker Klub ist angespannt. Nach der jüngsten 1:3-Niederlage gegen Unterstrass 2 bleibt der FCN Tabellenletzter der Gruppe 3. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz ist mittlerweile auf neun Punkte angewachsen. Für die weiteren Spiele übernimmt vorerst der bisherige Co-Trainer Ville Westerberg die Verantwortung an der Seitenlinie. Die nächste Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten: Im kommenden Spiel trifft Neumünster auf den FC Srbija – ein weiteres wichtiges Duell im Kampf gegen die Relegation.