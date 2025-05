Zürcher Erstliga-Gegner wurde fündig bei Trainersuche

FC Uzwil: Martic wird neuer Trainer. Beim Erstligisten FC Uzwil übernimmt auf die kommende Saison Ivan Martic als Trainer. "Ivan legt besonderen Wert auf Teamstruktur, Disziplin und auf dem Platz eine an das Leistungsvermögen angepasste, spielerisch dominante Ausrichtung", schreibt der Verein in einer Mitteilung. Martic war in seiner Karriere unter anderem Profi bei Hellas Verona, St. Gallen und Wil. Zuletzt lief er für Brühl in der Promotion League auf. Erste Trainererfahrungen sammelte der 34-Jährige beim Drittliga-Klub Sirnach. Ob das noch von Armando Müller betreute Uzwil in der nächsten Saison allerdings in der 1. Liga spielt ist fraglich. Die Ostschweizer sind als derzeitiges Schlusslicht der Gruppe 3 in akuter Abstiegsgefahr. Am kommenden Samstag gastieren sie bei der kriselnden SV Schaffhausen.

FC Rotkreuz: Erlachner kehrt zurück, bis Schwegler übernimmt. Erstligist Rotkreuz hat auf die sportliche Baisse reagiert und sich von Trainer Dariusz Skrzypczak getrennt. Nachfolger von ihm wird bis Ende Saison sein Vorgänger René Erlachner. "Wir sind überzeugt, dass René Erlachner alles in seiner Macht stehende unternehmen wird, um den drohenden Abstieg zu verhindern. Er war auch nach seinem Rücktritt mit dem Verein eng verbunden geblieben», lässt sich Rotkreuzs Teammanager René von Euw im "bote.ch" zitieren. Die Zuger sind in der Gruppe 2 nach 26 von 30 Runden auf dem zweitletzten Platz klassiert. Gegner sind dort unter anderem auch Dietikon und die U21 von GC. Als Nächstes wartet allerdings in einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel am Samstag der ebenso abstiegsgefährdete SV Muttenz. Bestimmt ist offenbar auch der Trainer für die kommende Saison. Dann soll der derzeitige Cham-Coach Roland Schwegler in Rotkreuz übernehmen,