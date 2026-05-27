Zürcher Erstliga-Gegner wechselt Trainer

Zug 94: Piserchia für Oenen. Der Erstligist Zug 94 stellt die Weichen für die kommende Saison: Erminio Piserchia übernimmt beim aktuellen Tabellenzehnten der Gruppe 2. Er folgt auf den in der Region Zürich bekannten Vural Oenen, der im letzten Sommer nach dem Wiederaufstieg in die 1. Liga übernommen hatte. Der 62-jährige Piserchia trainierte in seiner Laufbahn zahlreiche Teams im Amateurbereich und war zudem Assistenztrainer beim FC Aarau, bei den Young Boys sowie bei den Grasshoppers. Bei YB betreute er die erste Mannschaft zeitweise auch interimistisch als Cheftrainer. Darüber hinaus leitete Piserchia die Nachwuchsabteilungen bei YB und GC. Zuletzt war er als Gesamtverantwortlicher Sport bei Concordia Basel tätig. Als Spieler stand er zwischen 1983 und 1991 unter anderem für GC, St. Gallen und Lugano in der höchsten Schweizer Liga im Einsatz.

Kein Interregio-Fussball mehr bei AS Castello. Der Tessiner Verein AS Castello zieht sich nach nur einer Saison wieder aus der 2. Liga interregional zurück. Der Tabellenneunte der Gruppe 4 hat seinen Rückzug angekündigt – offenbar aus finanziellen Gründen. Die Auswirkungen betreffen direkt die Abstiegsregelung: Statt wie ursprünglich vorgesehen 17 Teams steigen aus den fünf Gruppen nun nur noch 16 Mannschaften ab. Neben den jeweils drei Gruppenletzten trifft es damit lediglich noch den schlechtesten Viertletzten aller Gruppen. Aus Zürcher Sicht bleibt die Situation für zwei Klubs angespannt. In der Gruppe 3 befinden sich FC Dübendorf und FC Bülach weiterhin in prekärer Lage. Noch nicht endgültig gerettet ist auch der FC Schaffhausen II in der Gruppe 5. Die Munotstädter verschafften sich jedoch am Samstag mit dem ersten Rückrundensieg gegen Chur 97 etwas Luft im Abstiegskampf.