Zürcher Erstliga-Gegner vollzieht Trainerwechsel

FC Solothurn: Gashi für Yapi. Erstligist Solothurn nimmt auf die kommende Saison einen Wechsel an der Seitenlinie vor. Der Vertrag mit Cheftrainer Gilles Yapi wird nicht verlängert. Yapi übernahm die Mannschaft im Sommer 2024 und arbeitete erfolgreich mit einem jungen Team. Insbesondere die überzeugende Rückrunde 2026 (der FCS ist derzeit Fünfter in der von der U21 von GC angeführten Gruppe 2) unterstreicht diese Entwicklung. Dennoch ist die sportliche Führung zum Schluss gekommen, dass neue Impulse von aussen notwendig sind. Bis Saisonende geniesst Yapi weiterhin das volle Vertrauen des Vereins. Sein Nachfolger wird Ervin Gashi, der ab der neuen Saison übernimmt. Der 35-Jährige konnte in der 1. Liga bereits mit Prishtina Bern Erfolge feiern, unter anderem mit der Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Aktuell befindet sich sein Team erneut in einer vielversprechenden Position. Gashi bringt trotz seines jungen Alters umfassende Erfahrung mit, unter anderem aus Tätigkeiten im Nachwuchs der Grasshoppers sowie als Co-Trainer der estnischen Nationalmannschaft und beim FC Schaffhausen. Zudem ist er mit dem FC Solothurn bestens vertraut – sowohl als ehemaliger Nachwuchstrainer als auch als Spieler der ersten Mannschaft.

FC Greifensee: Ära von Felix Bollmann endet. Felix Bollmann tritt beim FC Greifensee zum Ende der Saison als Trainer des Zweitliga-Teams «aus persönlichen Gründen» zurück. Der 67-Jährige war in zwei Amtszeiten für den FCG tätig: zunächst von Mitte 2015 bis Ende 2018, ehe er Anfang 2023 erneut übernahm. Unter Bollmann feierte der Verein 2018 und 2023 jeweils den Cupsieg. In der laufenden Meisterschaft kämpfen die Greifenseer in der Gruppe 2 einmal mehr um den Klassenerhalt. Wer seine Nachfolge antritt, ist derzeit noch offen.