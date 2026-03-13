Zürcher Erstliga-Gegner sorgt für nächste Schlagzeilen

USV Eschen/Mauren: Winkler wird Polverino beerben. Mitten im Abstiegskampf der "Zürcher" Erstliga-Gruppe 3 sorgt die Trainerfrage bei Eschen/Mauren weiterhin für Gesprächsstoff (wir berichteten). Die Bekanntgabe, dass ab der kommenden Saison mit Patrick Winkler als neuen Verantwortlichen weitergearbeitet wird, kam für Noch-Trainer Michele Polverino weniger überraschend als deren Zeitpunkt. "Ob das förderlich ist, ist fraglich. Ich glaube, es wird erneut Unruhe im Team geben", sagte Polverino gegenüber "vaterland.li". Erste Reaktionen aus der Mannschaft habe er bereits erhalten. Nun gelte es, die Nebengeräusche auszublenden und den Fokus voll auf den Sport zu legen: "Wir werden im Team darüber reden. Ich will nicht, dass wir das auf den Platz mitnehmen – eine Garantie gibt es aber nie." Auch eine Passage in der Medienmitteilung irritierte den ehemaligen Nationalspieler, in der von einer angeblichen Erpressung die Rede war. "Falls ich damit gemeint bin, macht mich das sprachlos. Ich habe nie jemanden erpresst und weiss nicht, was damit gemeint ist." Bis Saisonende wolle er sich vollständig auf die sportlichen Ziele konzentrieren und die Rückrunde erfolgreich abschliessen. Sportlich sind die Liechtensteiner tatsächlich bislang solide unterwegs. Zuletzt gab es ein 1:0-Sieg über die U21 des FC Winterthur. Am Samstag geht es für den Tabellenelften zum FC Kosova.

FC Seuzach: Appassito bleibt Trainer. Der FC Seuzach setzt weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie: Der Vertrag mit Cheftrainer Gianluca Appassito wurde im Rahmen des Trainingslagers auf Gran Canaria um ein weiteres Jahr verlängert. Damit wird der 43-Jährige die 1. Mannschaft in seine fünfte Saison führen. Appassito war 2021 vom FC Bülach zum FC Seuzach gewechselt und übernahm zunächst die in der 3. Liga spielende 2. Mannschaft. Ab April 2022 führte er das Fanionteam zunächst interimistisch, ehe er fest als Cheftrainer bestätigt wurde. Zwar konnte er den Abstieg in die 2. Liga regional nicht mehr verhindern, führte das Team jedoch im vergangenen Sommer zurück in die höhere Spielklasse. Nach dem Wiederaufstieg geht der FC Seuzach nun als Tabellenneunter der Gruppe 5 in die Rückrunde. Zum Auftakt wartet am Samstag gleich ein Kantonsduell auswärts beim FC Seefeld – ein erster Härtetest in der zweiten Meisterschaftshälfte.