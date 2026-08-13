Zürcher Erstliga-Gegner entlässt Trainer vor Cupfest

FC: Courtételle: Trainer-Trennung nach einem Spiel. Vittorio Bevilacqua ist bereits wieder Geschichte beim FC Courtételle. Der jurassische Erstligist und damit Gegner der U21 vom GC hat sich mit sofortiger Wirkung vom neuen Trainer getrennt – nur zwei Tage vor dem Cupspiel gegen den FC Basel. Bevilacqua hatte Courtételle erst im Sommer übernommen. Der 67-Jährige folgte auf François Marque, unter dem die Jurassier eine starke Saison gespielt hatten. Diese endete erst in den Aufstiegsspielen gegen den späteren Zürcher Aufsteiger YF Juventus. Nun ist Bevilacquas Engagement nach dem torlosen Remis im Auftaktspiel der Gruppe 2 gegen Wohlen bereits vorbei. Der Klub begründet die Trennung mit der «Aufrechterhaltung der Ruhe in unserer ersten Mannschaft». Weitere Angaben will Courtételle vor Montag nicht machen. Das Cupspiel gegen Basel am Samstag wird interimistisch von Stéphane Léchenne und David Inguscio betreut.

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FC Frauenfeld: Fabian Frei für Stammklub lizenziert. Der FC Frauenfeld bereitet sich als Aufsteiger auf die neue Saison in der Interregio-Gruppe 5 vor, in der es unter anderem zu Duellen mit mehreren Teams aus dem Fussballverband Region Zürich (FVRZ) kommen wird. Beim Testspiel gegen Uzwil II sorgte dabei ein besonderer Einsatz für Aufmerksamkeit: Fabian Frei streifte sich erstmals seit seiner Juniorenzeit wieder das Trikot des FC Frauenfeld über. Der 24-fache Schweizer Nationalspieler, WM-Teilnehmer, fünffache Schweizer Meister und Rekordspieler des FC Basel kehrte damit an den Ort zurück, an dem seine Fussballkarriere einst begann. Seine Profikarriere hatte der heute 37-Jährige im Sommer 2025 beim FC Winterthur beendet. Ein dauerhaftes Engagement beim Interregio-Aufsteiger, den er auch als Trainer unterstützte, ist allerdings nicht geplant. Frei half aufgrund von personellen Engpässen aus und wird dem FC Frauenfeld auch künftig lediglich punktuell zur Verfügung stehen, wenn es die Situation erfordert.

FC Ellikon Marthalen: «Champion of Fairplay» 2025/26. Der FC Ellikon Marthalen ist zum «Champion of Fairplay» 2025/26 gekürt worden. Ausschlaggebend war die Fairplay-Geste von Captain Yannik Giger (mehr dazu hier), die sowohl die Fussball-Community als auch die Jury des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) und der Suva überzeugte. Die Wahl setzte sich je zur Hälfte aus einem öffentlichen Voting und dem Juryentscheid zusammen. Als Sieger erhält der FC Ellikon Marthalen einen exklusiven Besuch in der VAR-Zentrale sowie Einlaufleibchen für das gesamte Team. Auf den weiteren Plätzen folgen der FC Breitenbach und der ASC Sparta-Helvetik, die ebenfalls ausgezeichnet wurden. Yannik Giger zeigte sich erfreut über die Auszeichnung: «Es zeigt, dass Fairplay in unserem Verein einen hohen Stellenwert hat. Ich wünsche mir, dass Fairplay und Respekt auf jedem Fussballplatz an erster Stelle stehen – unabhängig von der Liga.»

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