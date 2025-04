Zürcher Erstliga-Gegner entlässt Trainer

FC Rotkreuz: Erlachner kehrt zurück, bis Schwegler übernimmt. Erstligist Rotkreuz hat auf die sportliche Baisse reagiert und sich von Trainer Dariusz Skrzypczak getrennt. Nachfolger von ihm wird bis Ende Saison sein Vorgänger René Erlachner. "Wir sind überzeugt, dass René Erlachner alles in seiner Macht stehende unternehmen wird, um den drohenden Abstieg zu verhindern. Er war auch nach seinem Rücktritt mit dem Verein eng verbunden geblieben», lässt sich Rotkreuzs Teammanager René von Euw im "bote.ch" zitieren. Die Zuger sind in der Gruppe 2 nach 26 von 30 Runden auf dem zweitletzten Platz klassiert. Gegner sind dort unter anderem auch Dietikon und die U21 von GC. Als Nächstes wartet allerdings in einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel am Samstag der ebenso abstiegsgefährdete SV Muttenz. Bestimmt ist offenbar auch der Trainer für die kommende Saison. Dann soll der derzeitige Cham-Coach Roland Schwegler in Rotkreuz übernehmen,

FC Brunnen: Trainerduo geht. Beim FC Brunnen kommt es zum Ende der Saison zu einem Wechsel auf dem Trainerposten. Paul Fässler und Augusto Barbaro verlassen den Interregio-Klub nach drei Jahren Tätigkeit. Fässler betonte aber auch in einer Mitteilung: "Der Fokus gilt nun in den restlichen Wochen der Saison voll und ganz dem sportlichen Ziel des Klassenerhalts in der 2. Liga interregional." Die Schwyzer kämpfen in der Gruppe 3, in der auch Thalwil und Lachen/Altendorf mitspielen, um den Ligaverbleib. Nach 21 von 30 Runden sind sie auf dem zweitletzten Rang klassiert. Brunnen dürfte aber durch die plötzliche Regeländerung der Amateurliga während der Meisterschaft neue Hoffnung geschöpft haben (wir berichteten). Zuletzt gab es ein klarer 4:0-Erfolg in Rothrist. wer beim FCB die Nachfolge von Fässler antritt, ist noch nicht bekannt.