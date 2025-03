Zündorf stößt Hohkeppel II von Thron – BW Köln neuer Spitzenreiter

Während Rheinsüd mit dem Dreier weiter oben dranbleibt, bleibt Lindlar in der Abstiegszone. Oseku blickt nach vorne: „Wir müssen jetzt an unserer Offensive arbeiten. Wir waren wenig in Bewegung, haben zu wenige Anspielstationen geschaffen. Das müssen wir im letzten Drittel besser machen – dann kommen wir auch zum Torerfolg.“

Lindlar drängte nach dem Seitenwechsel auf den Anschlusstreffer, blieb aber zu ideenlos im letzten Drittel. „Alle Einwechslungen haben leider nicht so gefruchtet, haben wenig neue Impulse gebracht, so Oseku. Statt einer Aufholjagd machte Abdoul Balde in der 85. Minute mit dem 3:0 endgültig alles klar. „Am Ende ein verdienter Sieg, aber definitiv ein bisschen enger, als es ausschaut“, resümierte Krämer.

Auch Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer sah einen knapperen Spielverlauf, als das Ergebnis vermuten lässt: „Wir haben uns ein bisschen schwer getan, ins Spiel zu finden. Die erste Viertelstunde war Lindlar deutlich griffiger in den Zweikämpfen.“ Doch der Freistoßtreffer und das Traumtor spielten seiner Mannschaft in die Karten. „Wir haben den Gegner dann gut vom Tor ferngehalten, aber ich hätte mir gewünscht, dass wir in der zweiten Halbzeit früher das 3:0 machen, um Ruhe reinzubringen.“

Zehn Minuten später erhöhte Rheinsüd durch einen Traumtreffer von Tom Krieg auf 2:0 (30.). „So ein Tor machst du vielleicht maximal einmal in der Saison. Ein schöner Schuss aus 25 Metern in den Winkel – aber ansonsten war es das auch mit Torschüssen auf Seiten von Rheinsüd“, betonte Oseku.

„Wir waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, hatten mehr Ballbesitz“, resümierte Oseku. Doch zwei vermeidbare Gegentore warfen sein Team aus der Bahn. „Das Freistoßtor war unnötig, weil wir vorher zweimal den Ball am Fuß hatten und ihn nicht vernünftig rausspielen. Wir gehen bisschen überhastet in den Zweikampf, und Rheinsüd verwandelt den Freistoß direkt.“

"Das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können, dadurch, es wäre vielleicht auch ein Unentschieden in Ordnung gewesen, aber so muss man den Kölnern halt einfach gratulieren, die haben eine gute Mannschaft", gibt sich Gawlik als fairer Verlierer. "Mund abputzen und dann in der nächsten Woche drei Punkte einfahren", lautet die Marschroute der Dagdele-Truppe.

In der Schlussphase rettete Torhüter Can Noah Kerkeling den knappen Vorsprung. „Wir müssen uns bei unserem Torhüter bedanken, der uns mit starken Paraden den Arsch gerettet und den Sieg festgehalten hat“, lobte der Trainer. Mit dem Sieg übernimmt Blau-Weiß Köln die Tabellenführung. „Natürlich genießen wir es, dass wir nun Tabellenführer sind. Aber es ist nur eine Momentaufnahme, und es sind noch so viele Spiele zu absolvieren“, bleibt Dietz realistisch.

Doch die Partie kippte nach der 70. Minute: Hoffnungsthal musste nach der "sehr, sehr harten" Gelb-Roten Karte gegen Moritz Kaptain zwar in Unterzahl weiterspielen, verkürzte aber durch einen Foulelfmeter von Aytekin Kanli (78.). Danach wurde es noch einmal richtig eng. „Nach der Gelb-Roten Karte wurde es ein anderes Spiel, leider nicht zu unseren Gunsten. Hoffnungsthal verkürzte per Elfmeter und wir haben es nicht mehr geschafft, das Spiel zu kontrollieren“, erklärte Dietz.

Nach der Pause kam Blau-Weiß jedoch mit neuem Schwung aus der Kabine. „Die Halbzeitansprache hat gefruchtet und wir sind per Doppelschlag in Führung gegangen. Zu dem Zeitpunkt auch verdient, da wir dann überlegen waren.“

„Es war das erwartete schwere Auswärtsspiel in Hoffnungsthal“, resümierte Blau-Weiß-Trainer Heiko Dietz. „Der Gegner stand sehr kompakt und geordnet, wir haben in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel gefunden und auch keine Lösungen gehabt.“ So sieht auch Maciek Gawlik, sportlicher Leiter des TV Hoffnungsthal die Anfangphase: "Wir sind eigenltich sehr gut ins Spiel gekommen, hatten mehrere gute Möglichkeiten, die der Torwart gut gehalten hat."

Der SC Blau-Weiß Köln hat sich mit einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg beim TV Hoffnungsthal an die Tabellenspitze der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1 gesetzt. In einer umkämpften Partie brachte ein Doppelschlag von Niklas Lohrer (56.) und Maik Spiekermann (59.) die Gäste auf die Siegerstraße. Doch nach einer Gelb-Roten Karte gegen Hoffnungsthal wurde es noch einmal eng.

Zündorf startete furios: Nick Peters brachte die Hausherren per Foulelfmeter in Führung (18.), bevor Beni Kiwala auf 2:0 erhöhte (28.). In der zweiten Hälfte schien das Spiel früh entschieden – Messie Kiwala (51.) und Daniel Martínez Garcia (53.) sorgten für einen deutlichen 4:0-Vorsprung. "Wir wussten, dass die in der zweiten Halbzeit mit viel Druck auf uns zukommen werden. Aber wir haben genau in den richtigen Momenten die Tore gemacht“, analysierte das Trainerteam.

"Wir hatten nach dem 0:7 im Hinspiel auf jeden Fall etwas gutzumachen“, betonte das Trainerteam. „Und man muss sagen, die Jungs haben das wirklich super umgesetzt, überragend. Von der Einstellung her tipptopp, aber auch vom taktischen Verhalten her super. Sehr diszipliniert gespielt, sehr konzentriert gespielt.“

Der Pulheimer SC hat sich in der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1 mit einem 2:1-Heimsieg gegen die SpVg Rheindörfer Köln-Nord drei hart umkämpfte Punkte gesichert. Dabei zeigte das Team von Trainer Cüneyt Karaca zwei Gesichter: Eine dominante erste Halbzeit wurde nicht belohnt, in Überzahl tat sich Pulheim dann lange schwer – bis Motohiko Maie kurz vor Schluss zum umjubelten Siegtreffer traf (88.).

„Wir sind sehr glücklich über den Sieg, aber der Spielverlauf hatte zwei Schlüsselszenen“, resümierte Karaca. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr spielbestimmend gespielt, der Gegner hat sich sehr tief zurückgezogen, auf Konter gespielt und auf Umschaltaktionen gewartet. Das haben wir in dieser Art nicht erwartet.“ Trotz klarer Feldüberlegenheit geriet Pulheim nach einem individuellen Fehler in Rückstand: „Wir wollten den Ball mit der Hacke spielen und kassieren das 0:1“, ärgerte sich der Coach.

Pulheim tut sich in Überzahl schwer

Glücklicherweise gelang Burim Mehmeti noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Ausgleich (45.+3). Nach dem Seitenwechsel dann die wohl entscheidende Szene: Rheindörfers Paul Niefer sah in der 55. Minute nach einer Tätlichkeit die Rote Karte.

Doch statt das Spiel in Überzahl zu dominieren, verlor Pulheim den Faden. „Ich habe zwei, drei neue Offensiv-Spieler gebracht. Aber dann kriegen wir nichts gebacken. Wie es im Fußball eben so ist: Mit einem Mann mehr hatten wir weniger das Spiel im Griff als in der ersten Halbzeit“, analysierte Karaca. Rheindörfer blieb trotz Unterzahl gefährlich: „Die hätten mit zwei, drei Kontern in Führung gehen können.“

Am Ende entschied dennoch Pulheim die Partie für sich. „Wir haben das 2:1 glücklich gemacht. Wir haben den Sieg verdient, haben aber den Gegner nicht zum Laufen gebracht, uns nicht bewegt und einfach eine schlechte zweite Halbzeit gespielt“, zeigte sich Karaca kritisch.

Pulheimer SC 1924/57 – SpVg Rheindörfer Köln-Nord 2:1

Schiedsrichter: Daniel Ringsdorf - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Manuel Montag (42.), 1:1 Burim Mehmeti (45.+3), 2:1 Motohiko Maie (88.)

Rot: Paul Niefer (55./SpVg Rheindörfer Köln-Nord/Tätlichkeit)

Der SV Schönenbach untermauerte mit einem 7:0-Kantersieg beim Drittletzten Altenberg seine Ambitionen auf die Spitzenplätze. Es war der höchste Auswärtserfolg der bisherigen Saison. Bereits in der 7. Minute brachte Alexander Hettich die Gäste in Führung. Trotz deutlicher Überlegenheit blieb es bis zur Pause beim knappen 1:0. Nach dem Seitenwechsel trat Schönenbach konsequenter auf und Astrit Dauti erhöhte per Distanzschuss (49.) auf 2:0. Wenig später legte Julio Molongua (54.) das 3:0 nach, womit die Gegenwehr der Hausherren endgültig gebrochen war. In der Schlussphase schraubte Schönenbach das Ergebnis in die Höhe: Dauti verwandelte eine Ecke direkt (77.), bevor Niels Smuda (87., 89.) und Burhan Tuncdemir (90.) den Schlusspunkt setzten. Altenberg hatte über 90 Minuten kaum Offensivaktionen. SV Altenberg 1948 – SV Schönenbach 1920 0:7

Schiedsrichter: Markus Gehl - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Alexander Hettich (7.), 0:2 Astrit Dauti (49.), 0:3 Julio Molongua (54.), 0:4 Astrit Dauti (77.), 0:5 Niels Jonas Smuda (87.), 0:6 Niels Jonas Smuda (89.), 0:7 Burhan Tuncdemir (90.)

Ein einseitiges Spiel sahen die Zuschauer in Köln: Der SSV Jan Wellem demontierte den SC Schwarz-Weiß Köln mit 7:2 und feierte einen eindrucksvollen Auswärtssieg. Schon früh stellte die Voigt-Elf die Weichen auf Sieg: Ajet Shabani (8.), Tim Eckhardt mit einem Doppelpack (22., 30.) und Burak Özmen (37.) sorgten für eine 4:0-Halbzeitführung. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Maximilian Büsch auf 5:0 (46.), bevor Schwarz-Weiß Köln durch Abdoul-Salam Samare (57.) zumindest verkürzte. Doch Jan Wellem ließ nicht nach: Phil Kramer (63.) und Dennis Hembach (71.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Der späte Treffer von Marvin Mausbach (89.) für die Gastgeber war nur noch Ergebniskosmetik. "Wenn du so aus der Winterpause startest, da gibt es nicht viel zu meckern – außer dass wir in der zweiten Halbzeit zu viel haben liegen lassen und zwei dumme Gegentore bekommen haben", gibt Jan-Wellem-Coach Alex Voigt zu Protokoll. Mit dem Kantersieg bleibt Jan Wellem weiter im Aufstiegsrennen, während Schwarz-Weiß Köln auf dem letzten Tabellenplatz feststeckt und dringend Punkte benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren. "Ich bin froh, dass es trotz den deutlichen Sieges noch Punkte gibt, die man kritisieren kann und muss. Am Sonntag müssen wir uns steigern, wenn wir gewinnen wollen", so Voigt. Am Wochenende ist der TV Hoffnungsthal zu Gast, der aktuell sieben Punkte Rückstand auf den SSV Jan Wellem hat. SC Schwarz-Weiß Köln 1912 – SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach 2:7

Schiedsrichter: Osman Erener - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Ajet Shabani (8.), 0:2 Tim Eckhardt (22.), 0:3 Tim Eckhardt (30.), 0:4 Burak Özmen (37.), 0:5 Maximilian Büsch (46.), 1:5 Abdoul-Salam Samare (57.), 1:6 Phil Kramer (63.), 1:7 Dennis Hembach (71.), 2:7 Marvin Mausbach (89.)