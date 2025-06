Zündet Meister BSG Stahl Brandenburg gegen Trebbin ein Torfeuerwerk?

– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Am 30. und letzten Spieltag der Landesliga Nord sind viele Entscheidungen bereits gefallen: Die BSG Stahl Brandenburg steht als Meister und Aufsteiger in die Brandenburgliga fest, auch der Abstieg vom SC Victoria 1914 Templin und vom SV Blau-Gelb Falkensee ist besiegelt.

Im Freitagabendspiel geht es für Falkensee-Finkenkrug darum, einen Sieg zu landen. Der SV setzte sich zuletzt beim BSC Fortuna Glienicke mit 2:1 durch. Nach einem 0:1-Rückstand durch Jascha Robin Wörteler drehte Falkensee das Spiel dank der Treffer von Niklas Geisler in der 70. Minute und Justus Napieralla in der 75. Minute. Hennigsdorf gewann am vergangenen Spieltag in einem spektakulären Spiel mit 4:3 gegen den FV Preussen Eberswalde. Besonders Jan-Paul Platte war mit seinen Treffern in der 73. und 88. Minute entscheidend. Im Hinspiel behielt Falkensee zuhause mit 2:1 die Oberhand. Damals erzielte Ron Hass in der 61. Minute das 0:1 für Hennigsdorf, ehe Yannic Sykora (72.) und Linus Eick (77.) das Spiel drehten.

Meister BSG Stahl Brandenburg bestreitet sein letztes Saisonspiel gegen den VfB Trebbin. Stahl präsentierte sich auch vergangenes Wochenende in Torlaune und gewann mit 4:1 bei Eintracht Alt Ruppin. Die Treffer erzielten Maksymilian Boczek (4.), Nils Müller (62. und 74.) sowie Paul Kämmerer (66.). Für Trebbin geht es noch darum, einen ordentlichen Saisonabschluss hinzulegen. Beim 5:3 gegen Templin traf Paul Göring bereits in der 2. Minute zur Führung und legte in der 60. Minute einen weiteren Treffer nach. Othniel Ronald Kenfack gelang vor der Pause ein Doppelpack (44., 45.), während ein Eigentor von Joan Völker sowie Gegentreffer von Maciej Piotr Czyzewski und Johannes Collin das Ergebnis abrundeten. Im Hinspiel setzte sich Stahl Brandenburg mit 1:0 durch, als Sebastian Hoyer in der 24. Minute das entscheidende Tor erzielte. ---

Bernau empfängt Glienicke. Der FSV gewann am vergangenen Spieltag mit 4:2 beim FC Schwedt 02. Nach Rückständen durch Christian Staatz (18.) und Manuel Fuchs (48.) drehte Bernau die Partie durch Tore von Justin Möbius (22.), Justin Luca Weber (53., 66.) und Jean-Pierre Dellerue (90.). Glienicke musste sich im Heimspiel gegen Falkensee trotz früher Führung mit 1:2 geschlagen geben. Jascha Robin Wörteler brachte Fortuna in der 40. Minute in Front, doch die Gäste trafen noch doppelt. Im Hinspiel hatte sich Bernau in Glienicke knapp mit 3:2 behauptet. Damals trafen Victor Lochmann (16. und 68.) und Laurence Lattner (74.) für die Gäste. ---

Für Neustadt bietet sich zuhause gegen Schwedt die Gelegenheit, mit einem weiteren Erfolg Platz sieben zu behaupten. In einem spektakulären Auswärtsspiel gewann Schwarz-Rot zuletzt mit 4:3 bei Concordia Buckow/Waldsieversdorf. Tarik Wenzel traf doppelt (21., 45.+2), außerdem waren Klemens Müller (16.) und Kevin Gotthardt (38.) erfolgreich. Schwedt verlor dagegen gegen Bernau mit 2:4, obwohl Christian Staatz (18.) und Manuel Fuchs (48.) zwischenzeitlich für eine Führung sorgten. Das Hinspiel war aus Sicht der Schwedter enttäuschend: Zuhause unterlag man Neustadt deutlich mit 0:4. --- Sa., 21.06.2025, 15:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin SC Templin FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 FC Concordia 15:00 PUSH Templin verabschiedet sich mit dem letzten Heimspiel aus der Landesliga. Nach dem 3:5 in Trebbin will man achtbar die Saison beenden. Johannes Collin (76., Foulelfmeter) und Maciej Piotr Czyzewski (69.) erzielten die letzten Tore für die Gäste. Buckow kassierte zuletzt eine 3:4-Niederlage gegen Neustadt, bei der Justin Wieher zwei Treffer erzielte (9., 60.) und Max Nürbchen zwischenzeitlich das 2:2 markierte. Im Hinspiel war Buckow den Templinern klar überlegen und gewann mit 6:1. Ibraima Cante traf doppelt (2., 44.), auch Jorge Ibraima Culubali Ramos, Niklas Zulciak und Jonas Ehm (zweimal) waren erfolgreich. ---

Schönow hofft im Heimspiel gegen Alt Ruppin auf einen erfolgreichen Saisonabschluss. Zuletzt unterlag man knapp mit 1:2 bei Einheit Zepernick – Manuel Thieme hatte in der 45. Minute zwischenzeitlich ausgeglichen. Alt Ruppin verlor zuhause gegen Stahl Brandenburg mit 1:4, Hugo Bloch gelang in der 84. Minute nur noch Ergebniskosmetik. Im Hinspiel lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, den Alt Ruppin mit 5:4 für sich entschied. Benjamin Brandt traf zweimal, zudem waren Nino Purrmann, Justin Barkow und Erik Gürtel erfolgreich. Für Schönow traf unter anderem Oliver Boche per Foulelfmeter in der Nachspielzeit. ---

Einheit Zepernick will mit einem Auswärtssieg in Bornim die Saison auf dem dritten Platz beenden. Am vergangenen Wochenende besiegte Zepernick das Team aus Schönow mit 2:1 – Kevin Maek (23.) und Paul Maurer (52.) sorgten für die entscheidenden Treffer. Bornim hatte beim 1:4 in Falkensee einen schweren Stand, erzielte durch Ole-Ejnar Runkel in der 57. Minute immerhin den Ehrentreffer. Im Hinspiel deklassierte Zepernick die SG Bornim mit 7:2. Paul Maurer traf gleich viermal, dazu waren Sam Bartz, Rodrigo De Jesus Mendes und Fabian Lenz (Eigentor) erfolgreich. ---