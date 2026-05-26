 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Zülpich zerlegt Kurdistan, Breinig stoppt den Spitzenreiter

Während Spitzenreiter FC Hürth beim Dritten SV Breinig Punkte liegen lässt, wahrt Verfolger Zülpich mit einem Kantersieg die Chance auf den Titel. Im Tabellenkeller verschafft sich Arnoldsweiler neue Hoffnung.

von Tim Zimmer · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marian Stanienda

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LL Mittelrhein St. 2
FC Hürth
Schafhausen
Arnoldsweil.
Zülpich

Der 26. Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 brachte Bewegung im Aufstiegsrennen und neue Spannung im Abstiegskampf. Breinig trotzte Tabellenführer Hürth ein Remis ab, während Zülpich den SV Kurdistan Düren mit 8:0 überrollte. Auch im unteren Tabellenbereich sammelten mehrere Teams wichtige Punkte.

Gestern, 15:00 Uhr
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
1
3
Abpfiff

Im Duell der beiden abstiegsgefährdeten Mannschaften setzte sich der Tabellenzwölfte Sportfreunde Uevekoven beim Schlusslicht BC Viktoria Glesch-Paffendorf durch. Marcio Moreira da Silva brachte die Gäste früh in Führung, ehe Cecil Trump kurz vor der Pause ausglich. Sven Jansen stellte noch vor dem Seitenwechsel den alten Abstand wieder her, Lukas Köllermeyer entschied die Partie kurz nach Wiederbeginn mit dem 3:1. Für Uevekoven war es ein wichtiger Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt.

Gestern, 15:00 Uhr
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
1
0

Der Vorletzte Viktoria Arnoldsweiler wahrte mit dem Heimsieg gegen den Tabellenachten Germania Lich-Steinstraß seine Restchance auf den Ligaverbleib. In einer insgesamt niveauarmen Begegnung erzielte Morou Zoureni per Foulelfmeter kurz vor der Pause den einzigen Treffer. Die beste Möglichkeit der Gäste vergab Moritz Borell unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff, als Aiman Jahic stark parierte. Arnoldsweiler verkürzte den Rückstand auf die Konkurrenz im Tabellenkeller damit auf drei Punkte.

Gestern, 15:00 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
2
1
Abpfiff

Der Tabellenfünfte Eintracht Verlautenheide drehte gegen den direkten Konkurrenten Germania Teveren einen frühen Rückstand. Maximilian Wickum traf bereits nach fünf Minuten für die Gäste, ehe Onur Baslanti in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausglich. Eugen Lobanov erzielte kurz nach Wiederbeginn den Siegtreffer für die Gastgeber, die damit an Teveren vorbeizogen und auf Rang vier kletterten. Beide Mannschaften liegen nun punktgleich bei 41 Zählern.

Gestern, 15:15 Uhr
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
3
2
Abpfiff

Aufsteiger SC Fliesteden festigte mit dem Heimsieg gegen Rasensport Brand seine Position im gesicherten Mittelfeld. Bilal Chanaa, Lukas Kremer und Vincent Geimer sorgten bis zur 66. Minute für eine komfortable 3:0-Führung. Erst in der Schlussphase verkürzten Delany Arigbe und Catalin-Ionel Pintea für den Tabellenzehnten Brand. Fliesteden zog durch den Erfolg auf 38 Punkte davon.

Gestern, 15:30 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
2
2
Abpfiff

Im Spitzenspiel trotzte der Tabellendritte SV Breinig dem jetzt aufgestiegenen Spitzenreiter FC Hürth ein 2:2 ab. Joseph Mbuyi brachte die Gastgeber nach einer dominanten ersten Halbzeit verdient in Führung, doch Bastian Porschen glich kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel drehte Dario Bezerra-Ehret die Partie zunächst für Hürth, ehe der eingewechselte Jan Gruhn per Seitfallzieher den verdienten Ausgleich erzielte. Breinig hielt damit zumindest rechnerisch den Druck auf Verfolger Zülpich aufrecht, verlor im Aufstiegsrennen jedoch weiter an Boden.

Gestern, 15:15 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
2
4
Abpfiff

Der SV Eilendorf setzte seinen starken Lauf fort und gewann beim Tabellenelften Union Schafhausen verdient mit 4:2. Nach den frühen Treffern von Leon Valicek und Tobias Knoben übernahm Eilendorf die Kontrolle, Justus Schulte traf noch vor der Pause zur Führung. In der Schlussphase erhöhten Mauric Dörfler und Ezekiel Agyei, während Vincent Reinold zwischenzeitlich verkürzt hatte. Für Schafhausen verschärfte sich die Situation im unteren Tabellenmittelfeld zusätzlich durch die Gelb-Rote Karte gegen Yves Henkens.

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
8
0

Der Tabellenzweite TuS Zülpich feierte gegen den SV Kurdistan Düren den höchsten Sieg des Spieltags und verkürzte den Abstand auf Spitzenreiter Hürth auf zwei Punkte. Devin Nickisch per Handelfmeter und Tim Birkenheuer legten früh den Grundstein, ehe Marvin Iskra noch vor der Pause doppelt traf. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Kurdistan-Keeper Mamadi Conde dominierte Zülpich die Partie vollständig. Luca Ohrem, Nico Berekoven und Constantin Pennartz schraubten das Ergebnis in der Schlussphase auf 8:0.