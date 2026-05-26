Zülpich zerlegt Kurdistan, Breinig stoppt den Spitzenreiter

– Foto: Marian Stanienda

Der 26. Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 brachte Bewegung im Aufstiegsrennen und neue Spannung im Abstiegskampf. Breinig trotzte Tabellenführer Hürth ein Remis ab, während Zülpich den SV Kurdistan Düren mit 8:0 überrollte. Auch im unteren Tabellenbereich sammelten mehrere Teams wichtige Punkte.

Im Duell der beiden abstiegsgefährdeten Mannschaften setzte sich der Tabellenzwölfte Sportfreunde Uevekoven beim Schlusslicht BC Viktoria Glesch-Paffendorf durch. Marcio Moreira da Silva brachte die Gäste früh in Führung, ehe Cecil Trump kurz vor der Pause ausglich. Sven Jansen stellte noch vor dem Seitenwechsel den alten Abstand wieder her, Lukas Köllermeyer entschied die Partie kurz nach Wiederbeginn mit dem 3:1. Für Uevekoven war es ein wichtiger Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt.

Der Vorletzte Viktoria Arnoldsweiler wahrte mit dem Heimsieg gegen den Tabellenachten Germania Lich-Steinstraß seine Restchance auf den Ligaverbleib. In einer insgesamt niveauarmen Begegnung erzielte Morou Zoureni per Foulelfmeter kurz vor der Pause den einzigen Treffer. Die beste Möglichkeit der Gäste vergab Moritz Borell unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff, als Aiman Jahic stark parierte. Arnoldsweiler verkürzte den Rückstand auf die Konkurrenz im Tabellenkeller damit auf drei Punkte.

Der Tabellenfünfte Eintracht Verlautenheide drehte gegen den direkten Konkurrenten Germania Teveren einen frühen Rückstand. Maximilian Wickum traf bereits nach fünf Minuten für die Gäste, ehe Onur Baslanti in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausglich. Eugen Lobanov erzielte kurz nach Wiederbeginn den Siegtreffer für die Gastgeber, die damit an Teveren vorbeizogen und auf Rang vier kletterten. Beide Mannschaften liegen nun punktgleich bei 41 Zählern.

Aufsteiger SC Fliesteden festigte mit dem Heimsieg gegen Rasensport Brand seine Position im gesicherten Mittelfeld. Bilal Chanaa, Lukas Kremer und Vincent Geimer sorgten bis zur 66. Minute für eine komfortable 3:0-Führung. Erst in der Schlussphase verkürzten Delany Arigbe und Catalin-Ionel Pintea für den Tabellenzehnten Brand. Fliesteden zog durch den Erfolg auf 38 Punkte davon.

Im Spitzenspiel trotzte der Tabellendritte SV Breinig dem jetzt aufgestiegenen Spitzenreiter FC Hürth ein 2:2 ab. Joseph Mbuyi brachte die Gastgeber nach einer dominanten ersten Halbzeit verdient in Führung, doch Bastian Porschen glich kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel drehte Dario Bezerra-Ehret die Partie zunächst für Hürth, ehe der eingewechselte Jan Gruhn per Seitfallzieher den verdienten Ausgleich erzielte. Breinig hielt damit zumindest rechnerisch den Druck auf Verfolger Zülpich aufrecht, verlor im Aufstiegsrennen jedoch weiter an Boden.

Der SV Eilendorf setzte seinen starken Lauf fort und gewann beim Tabellenelften Union Schafhausen verdient mit 4:2. Nach den frühen Treffern von Leon Valicek und Tobias Knoben übernahm Eilendorf die Kontrolle, Justus Schulte traf noch vor der Pause zur Führung. In der Schlussphase erhöhten Mauric Dörfler und Ezekiel Agyei, während Vincent Reinold zwischenzeitlich verkürzt hatte. Für Schafhausen verschärfte sich die Situation im unteren Tabellenmittelfeld zusätzlich durch die Gelb-Rote Karte gegen Yves Henkens.