Zülpich verstärkt sich defensiv: Frings kommt aus Düren

Der TuS Chlodwig Zülpich treibt seine Kaderplanung weiter voran und sichert sich mit Yannick Frings einen erfahrenen Landesliga-Spieler aus der Region.
Der TuS Chlodwig Zülpich treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Yannick Frings einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten SV Kurdistan Düren nach Zülpich und bringt trotz seines jungen Alters bereits mehrere Jahre Erfahrung auf Landesliga-Niveau mit.
Frings gilt als defensiver Allrounder, der sowohl in der Viererkette als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. In den vergangenen drei Jahren gehörte er beim SV Kurdistan Düren zum festen Bestandteil des Teams und sammelte dort kontinuierlich Spielpraxis. Zuvor war er für Erft 01 aktiv und ist damit in der Region bestens vernetzt.
Trainer David Sasse setzt bei der Kaderplanung bewusst auf entwicklungsfähige Spieler aus dem Umfeld des Vereins – ein Profil, das Frings erfüllt. „Er kommt aus der Region und passt perfekt in unser Anforderungsprofil“, heißt es aus dem Umfeld des Vereins. Trotz mehrerer Angebote anderer Klubs entschied sich der 23-Jährige für den Wechsel nach Zülpich.
Mit der Verpflichtung setzt der Tabellendritte seinen eingeschlagenen Weg fort, junge, ambitionierte Spieler mit Entwicklungspotenzial zu integrieren. Frings soll dabei helfen, die defensive Stabilität weiter zu erhöhen und gleichzeitig perspektivisch eine tragende Rolle im Team einzunehmen.