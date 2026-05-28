Zülpich verstärkt sich defensiv: Frings kommt aus Düren

Der TuS Chlodwig Zülpich treibt seine Kaderplanung weiter voran und sichert sich mit Yannick Frings einen erfahrenen Landesliga-Spieler aus der Region.

Der TuS Chlodwig Zülpich treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Yannick Frings einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten SV Kurdistan Düren nach Zülpich und bringt trotz seines jungen Alters bereits mehrere Jahre Erfahrung auf Landesliga-Niveau mit.

Frings gilt als defensiver Allrounder, der sowohl in der Viererkette als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. In den vergangenen drei Jahren gehörte er beim SV Kurdistan Düren zum festen Bestandteil des Teams und sammelte dort kontinuierlich Spielpraxis. Zuvor war er für Erft 01 aktiv und ist damit in der Region bestens vernetzt.