Zülpich verpflichtet Perspektivspieler Rick

Der TuS Chlodwig Zülpich setzt weiter auf junge Talente aus der Region. Mit Tobias Rick schließt sich ein weiterer entwicklungsfähiger Spieler dem Landesligisten an.

Der TuS Chlodwig Zülpich treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei konsequent auf Nachwuchsspieler aus der Region. Mit Tobias Rick wechselt ein 19-jähriger Mittelfeldspieler von Erft 01 zum aktuellen Tabellendritten der Landesliga Staffel 2.

Trotz seines jungen Alters bringt Rick bereits Erfahrung aus zwei Spielzeiten in der Bezirksliga mit. In Zülpich soll er nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen und langfristig an das Niveau der Landesliga herangeführt werden. Die Verantwortlichen sehen in ihm einen Spieler mit Perspektive, der mittelfristig eine Rolle im Kader einnehmen kann.