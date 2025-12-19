– Foto: Marian Stanienda

Zülpich setzt im Winter auf Perspektive Trainer David Sasse verfolgt konsequent den Weg der nachhaltigen Kaderentwicklung Verlinkte Inhalte präsentiert von LL Mittelrhein St. 2 Zülpich David Sasse

Der TuS Chlodwig Zülpich hat in der Winterpause personell nachjustiert und dabei bewusst auf junge, entwicklungsfähige Spieler gesetzt. Hintergrund sind mehrere Abgänge: Mit Mika Jensen rückt ein bisheriger Außen- oder Innenverteidiger in die zweite Mannschaft, Torhüter Julian Becker tritt aus beruflichen Gründen kürzer, bleibt dem Verein aber erhalten. Zudem verlassen Prince Yoka (Innenverteidiger, Erftstadt-Lechenich), Julian Eversheim (Rechtsverteidiger, Ziel offen) und Angreifer Manuel Macherey (Ziel offen) den Landesligisten, was den Handlungsbedarf im Kader erhöhte. Nico Wirtz kommt als Ersatztorhüter nach Zülpich. Der 23-Jährige stammt aus der Region, spielte jahrelang für den JSG Erft und kommt mit dem Anspruch nach Zülpich, sich sportlich weiterzuentwickeln. „Nico weiß erst einmal um seine Rolle, wird aber hoffentlich schnell den Konkurrenzkampf annehmen und sich herankämpfen“, sagt Trainer David Sasse. Besonders wichtig sei gewesen, dass der Torwarttrainer den Transfer ausdrücklich empfohlen habe: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Nico einen weiteren Perspektivspieler für die kommenden anderthalb Jahre gewinnen konnten.“

Auch in der Defensive hat der TuS gezielt investiert. Vom SV Eilendorf wechselt Zissis Balatsouras nach Zülpich. Der 20-Jährige stammt aus dem Kreis Euskirchen, durchlief unter anderem die Nachwuchsbereiche von Fortuna Köln und der Fußballschule Köln, spielte in der A-Jugend-Mittelrheinliga und sammelte zuletzt seine ersten Erfahrungen im Seniorenfußball. „Wir waren schon im Sommer im Austausch“, erklärt Sasse. „Er ist ein junger, talentierter Spieler, für den der Weg nach Zülpich deutlich besser passt – sportlich wie organisatorisch.“ Ein weiterer Neuzugang ist Gustavo von Aschwege, ebenfalls 20 Jahre alt und Innenverteidiger. Er kommt aus der zweiten Mannschaft von Fortuna Köln und bringt Erfahrung aus der Mittelrheinliga mit. „Gustavo hat im Probetraining überzeugt“, sagt Sasse. „Er ist ein ganz junger Spieler mit Perspektive, der auch menschlich gut zur Mannschaft passt und bereits Kontakte im Team hatte.“