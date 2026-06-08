Zülpich krönt seine Saison, Arnoldsweiler scheitert dramatisch

– Foto: Rocco Bartsch

Der letzte Spieltag der Landesliga Staffel 2 bot noch einmal große Emotionen. Während Aufsteiger Zülpich dem Tabellenführer Hürth die zweite Saisonniederlage zufügte und Helpenstein den Klassenerhalt perfekt machte, endete für Arnoldsweiler ein dramatischer Nachmittag trotz eines Kantersiegs mit dem Abstieg. Auch dahinter fielen in mehreren direkten Duellen erst spät die Entscheidungen.

Der Tabellen-14. Arnoldsweiler erledigte seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht Glesch-Paffendorf eindrucksvoll, konnte den Abstieg aber dennoch nicht verhindern. Nach dem frühen Rückstand durch Tom Storch drehte die Viktoria die Partie durch Fabian Schnitzler, Maruyama Shogo und Lukas Stradza bereits vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Yasar Brüning, Samson Sayongo, Leonel Shei Kengwa und erneut Stradza auf 7:1. Da Helpenstein parallel gewann, blieb Arnoldsweiler trotz 24 Punkten auf einem Abstiegsplatz.

Der Tabellenvierte Verlautenheide verabschiedete sich mit einem Heimsieg gegen den bereits geretteten Tabellen-13. Uevekoven aus der Saison. Onur Baslanti traf zunächst per Foulelfmeter zur Führung, nachdem er wenige Augenblicke zuvor noch vom Punkt gescheitert war. Cem Hircin erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 2:0, ehe Moritz Pohlig den Anschluss erzielte. Mit 47 Punkten festigte die Eintracht Rang vier.

Der Sechste Fliesteden gewann ein abwechslungsreiches Duell gegen den Achten Germania Lich-Steinstraß und schloss die Saison mit 42 Punkten ab. Zweimal gingen die Gäste durch Jan Körfer und Jan Hess in Führung, doch Vincent Geimer glich zunächst aus und brachte Fliesteden später erneut heran. Lukas Kremer verwandelte zwischenzeitlich einen Handelfmeter zum 2:2, ehe Michael Uhlemann die Entscheidung besorgte. Damit zog Fliesteden in der Abschlusstabelle noch an Teveren vorbei.

Der Tabellen­dritte Breinig verabschiedete sich mit einem knappen Heimsieg gegen den Fünften Germania Teveren aus einer starken Saison. In einer insgesamt ausgeglichenen Begegnung erzielte Leo Engels nach 55 Minuten den einzigen Treffer des Nachmittags. Breinig erhöhte sein Punktekonto auf 63 Zähler und schloss die Spielzeit deutlich vor der Konkurrenz hinter den beiden Aufsteigern ab. Teveren blieb bei 42 Punkten und rutschte noch hinter Fliesteden zurück.

Im direkten Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Mittelfeld setzte sich der Tabellenneunte Schafhausen spät gegen den Elften Rasensport Brand durch. Tobias Achterberg brachte die Gäste früh in Führung, ehe Yves Henkens kurz vor Schluss ausglich. In der 90. Minute traf der eingewechselte Felix Grafen zum umjubelten Siegtreffer. Schafhausen beendet die Saison damit mit 33 Punkten.

Der Tabellenzwölfte Helpenstein sicherte sich mit einem überzeugenden Heimsieg den Klassenerhalt und beendete die Saison mit 26 Punkten. Dominik Hahn, Dominic Sinanoglu, Colin Ryssen und Erdem Acikgöz sorgten bereits vor der Pause für eine komfortable 4:1-Führung, nachdem Ezekiel Agyei zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Den Schlusspunkt setzte Hope Edwyn Bate kurz vor dem Ende. Gegen die personell stark geschwächten Eilendorfer ließ Helpenstein keinen Zweifel am eigenen Ziel aufkommen.