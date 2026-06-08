 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Zülpich krönt seine Saison, Arnoldsweiler scheitert dramatisch

Zülpich verabschiedet sich mit einem Prestigeerfolg gegen Hürth in die Mittelrheinliga. Helpenstein rettet sich mit einem deutlichen Heimsieg, während Arnoldsweiler trotz eines 7:1-Erfolgs den Gang in die Bezirksliga antreten muss.

von Tim Zimmer · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Bartsch

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LL Mittelrhein St. 2
FC Hürth
Schafhausen
Arnoldsweil.
Zülpich

Der letzte Spieltag der Landesliga Staffel 2 bot noch einmal große Emotionen. Während Aufsteiger Zülpich dem Tabellenführer Hürth die zweite Saisonniederlage zufügte und Helpenstein den Klassenerhalt perfekt machte, endete für Arnoldsweiler ein dramatischer Nachmittag trotz eines Kantersiegs mit dem Abstieg. Auch dahinter fielen in mehreren direkten Duellen erst spät die Entscheidungen.

Gestern, 15:00 Uhr
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
7
1

Der Tabellen-14. Arnoldsweiler erledigte seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht Glesch-Paffendorf eindrucksvoll, konnte den Abstieg aber dennoch nicht verhindern. Nach dem frühen Rückstand durch Tom Storch drehte die Viktoria die Partie durch Fabian Schnitzler, Maruyama Shogo und Lukas Stradza bereits vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Yasar Brüning, Samson Sayongo, Leonel Shei Kengwa und erneut Stradza auf 7:1. Da Helpenstein parallel gewann, blieb Arnoldsweiler trotz 24 Punkten auf einem Abstiegsplatz.

Gestern, 15:00 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
2
1
Abpfiff

Der Tabellenvierte Verlautenheide verabschiedete sich mit einem Heimsieg gegen den bereits geretteten Tabellen-13. Uevekoven aus der Saison. Onur Baslanti traf zunächst per Foulelfmeter zur Führung, nachdem er wenige Augenblicke zuvor noch vom Punkt gescheitert war. Cem Hircin erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 2:0, ehe Moritz Pohlig den Anschluss erzielte. Mit 47 Punkten festigte die Eintracht Rang vier.

Gestern, 15:15 Uhr
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
4
2
Abpfiff

Der Sechste Fliesteden gewann ein abwechslungsreiches Duell gegen den Achten Germania Lich-Steinstraß und schloss die Saison mit 42 Punkten ab. Zweimal gingen die Gäste durch Jan Körfer und Jan Hess in Führung, doch Vincent Geimer glich zunächst aus und brachte Fliesteden später erneut heran. Lukas Kremer verwandelte zwischenzeitlich einen Handelfmeter zum 2:2, ehe Michael Uhlemann die Entscheidung besorgte. Damit zog Fliesteden in der Abschlusstabelle noch an Teveren vorbei.

Gestern, 15:30 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
1
0
Abpfiff

Der Tabellen­dritte Breinig verabschiedete sich mit einem knappen Heimsieg gegen den Fünften Germania Teveren aus einer starken Saison. In einer insgesamt ausgeglichenen Begegnung erzielte Leo Engels nach 55 Minuten den einzigen Treffer des Nachmittags. Breinig erhöhte sein Punktekonto auf 63 Zähler und schloss die Spielzeit deutlich vor der Konkurrenz hinter den beiden Aufsteigern ab. Teveren blieb bei 42 Punkten und rutschte noch hinter Fliesteden zurück.

Gestern, 15:15 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
2
1

Im direkten Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Mittelfeld setzte sich der Tabellenneunte Schafhausen spät gegen den Elften Rasensport Brand durch. Tobias Achterberg brachte die Gäste früh in Führung, ehe Yves Henkens kurz vor Schluss ausglich. In der 90. Minute traf der eingewechselte Felix Grafen zum umjubelten Siegtreffer. Schafhausen beendet die Saison damit mit 33 Punkten.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
5
1

Der Tabellenzwölfte Helpenstein sicherte sich mit einem überzeugenden Heimsieg den Klassenerhalt und beendete die Saison mit 26 Punkten. Dominik Hahn, Dominic Sinanoglu, Colin Ryssen und Erdem Acikgöz sorgten bereits vor der Pause für eine komfortable 4:1-Führung, nachdem Ezekiel Agyei zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Den Schlusspunkt setzte Hope Edwyn Bate kurz vor dem Ende. Gegen die personell stark geschwächten Eilendorfer ließ Helpenstein keinen Zweifel am eigenen Ziel aufkommen.

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
4
1

Im Gipfeltreffen zwischen Meister Hürth und Aufsteiger Zülpich setzte der neue Tabellenführer ein eindrucksvolles Ausrufezeichen. Luca Ohrem entschied die Partie praktisch im Alleingang und erzielte innerhalb von sechs Minuten einen lupenreinen Hattrick. Nico Berekoven erhöhte nach der Pause auf 4:0, ehe Stefan Fiegen für Hürth noch Ergebniskosmetik betrieb. Zülpich beendete die Saison mit 69 Punkten auf Platz eins und krönte eine außergewöhnliche Rückrunde.