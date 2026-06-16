Zülpich komplettiert Kader mit Nazar Mykhaylenko Der TuS Chlodwig Zülpich verpflichtet mit Nazar Mykhaylenko einen weiteren jungen Spieler aus der Region. Der 19-jährige Defensivspieler wurde in den Nachwuchsleistungszentren des 1. FC Köln und des MSV Duisburg ausgebildet und soll die Philosophie von Trainer David Sasse weiter stärken. von Tim Zimmer · Heute, 09:28 Uhr · 0 Leser

Mit Nazar Mykhaylenko hat Neu-Mittelrheinligist TuS Chlodwig Zülpich seinen vorerst letzten Sommerneuzugang vorgestellt. Der talentierte Abwehrspieler bringt eine hochklassige Ausbildung, Entwicklungspotenzial und regionale Verbundenheit mit – genau das Profil, nach dem Trainer David Sasse gesucht hat.

Der TuS Chlodwig Zülpich treibt seine Kaderplanung für die kommende Mittelrheinliga-Saison weiter konsequent voran. Mit Nazar Mykhaylenko begrüßt der Aufsteiger einen weiteren vielversprechenden Nachwuchsspieler, der perfekt in die sportliche Ausrichtung von Trainer David Sasse passt. Der 19-Jährige wohnt in Erftstadt und hinterließ während eines Probetrainings einen starken Eindruck. „Nazar hat im Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen. Er ist jung, kommt aus der Region und bringt großes Potenzial mit“, erklärt Sasse.

Besonders die fußballerische Ausbildung des Defensivspielers überzeugte die Verantwortlichen. Mykhaylenko durchlief die Nachwuchsabteilungen des 1. FC Köln und des MSV Duisburg und sammelte dort Erfahrung auf höchstem Jugendniveau. In der Saison 2023/24 absolvierte er 19 Spiele in der B-Junioren-Bundesliga für den MSV Duisburg. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Laufbahn 31 Pflichtspiele in leistungsorientierten Nachwuchsligen zu Buche. Zuletzt gehörte Mykhaylenko zum Kader des Bonner SC und wurde dort Mittelrheinliga-Meister in der A-Jugend. Der Rechtsfuß ist vor allem in der Innenverteidigung zuhause und bringt die Voraussetzungen mit, sich nun im Seniorenbereich weiterzuentwickeln.