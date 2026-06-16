Zülpich komplettiert Kader mit Nazar Mykhaylenko

Mit Nazar Mykhaylenko hat Neu-Mittelrheinligist TuS Chlodwig Zülpich seinen vorerst letzten Sommerneuzugang vorgestellt. Der talentierte Abwehrspieler bringt eine hochklassige Ausbildung, Entwicklungspotenzial und regionale Verbundenheit mit – genau das Profil, nach dem Trainer David Sasse gesucht hat.
Der TuS Chlodwig Zülpich treibt seine Kaderplanung für die kommende Mittelrheinliga-Saison weiter konsequent voran. Mit Nazar Mykhaylenko begrüßt der Aufsteiger einen weiteren vielversprechenden Nachwuchsspieler, der perfekt in die sportliche Ausrichtung von Trainer David Sasse passt.
Der 19-Jährige wohnt in Erftstadt und hinterließ während eines Probetrainings einen starken Eindruck. „Nazar hat im Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen. Er ist jung, kommt aus der Region und bringt großes Potenzial mit“, erklärt Sasse.
Besonders die fußballerische Ausbildung des Defensivspielers überzeugte die Verantwortlichen. Mykhaylenko durchlief die Nachwuchsabteilungen des 1. FC Köln und des MSV Duisburg und sammelte dort Erfahrung auf höchstem Jugendniveau. In der Saison 2023/24 absolvierte er 19 Spiele in der B-Junioren-Bundesliga für den MSV Duisburg. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Laufbahn 31 Pflichtspiele in leistungsorientierten Nachwuchsligen zu Buche.
Zuletzt gehörte Mykhaylenko zum Kader des Bonner SC und wurde dort Mittelrheinliga-Meister in der A-Jugend. Der Rechtsfuß ist vor allem in der Innenverteidigung zuhause und bringt die Voraussetzungen mit, sich nun im Seniorenbereich weiterzuentwickeln.
Mit der Verpflichtung setzt Zülpich seine klare Linie auf dem Transfermarkt fort. Bereits in den vergangenen Wochen hatten die Verantwortlichen gezielt junge Spieler aus der Region mit Entwicklungspotenzial verpflichtet. „Genau das ist unsere Idee. Junge Spieler von hier, die hungrig sind und sich weiterentwickeln wollen“, betont Sasse.
Für den Aufsteiger ist Mykhaylenko zugleich der letzte Neuzugang des Sommers. Damit sieht sich der TuS für die kommende Mittelrheinliga-Spielzeit personell gut aufgestellt. Die Mischung aus erfahrenen Kräften und ambitionierten Talenten soll dabei helfen, auch nach dem Aufstieg den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortzusetzen.