Zülpich im Duell mit Verlautenheide - Helpenstein gegen Arnoldsweiler

Der 22. Spieltag bringt Bewegung ins Titelrennen und Abstiegskampf – vor allem die Duelle in Lich-Steinstraß und Verlautenheide stehen im Fokus.
Arnoldsweiler steckt trotz Achtungserfolg weiterhin tief im Tabellenkeller fest. Helpenstein reist nach zuletzt zwei Siegen mit neuem Selbstvertrauen an. Die Gäste gehen aufgrund der Form leicht favorisiert in die Begegnung.
Das Duell zweier offensivstarker Teams zählt zu den Höhepunkten des Spieltags. Zülpich präsentierte sich zuletzt in bestechender Form, während Verlautenheide nach der Niederlage in Schafhausen reagieren muss. Im engen Kampf um die oberen Plätze könnte diese Partie richtungsweisend sein.
Zwei direkte Tabellennachbarn treffen in einem ausgeglichenen Duell aufeinander. Fliesteden zeigte sich zuletzt stabil, während Schafhausen mit dem Sieg gegen Verlautenheide Selbstvertrauen tankte. Viel spricht für eine enge Partie mit offenem Ausgang.
Teveren will nach dem klaren Sieg gegen Eilendorf den Anschluss an die Top drei halten. Brand hingegen kämpft weiterhin um wichtige Punkte im unteren Mittelfeld. Die Rollen sind klar verteilt, doch Teveren darf die Gäste nicht unterschätzen.
Tabellenführer Hürth steht bei formstarken Lichern vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Während Hürth seine Dominanz zuletzt mit klaren Siegen unterstrich, sammelte auch Lich wichtige Punkte. Ein Ausrutscher des Spitzenreiters könnte das Titelrennen noch einmal beleben.
Beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, benötigen aber weiterhin Punkte zur Absicherung. Uevekoven überzeugte zuletzt offensiv, während Eilendorf ebenfalls wichtige Zähler sammelte. Eine Partie auf Augenhöhe ist zu erwarten.
Nach dem Trainerwechsel steht Glesch vor einer ungewissen Phase. Kurdistan reist mit zuletzt verbesserten Leistungen an und könnte die Situation der Gastgeber nutzen. Für Glesch zählt im Abstiegskampf jeder Punkt.