Zülpich im Duell mit Verlautenheide - Helpenstein gegen Arnoldsweiler

– Foto: Volker Lemm

Der 22. Spieltag bringt Bewegung ins Titelrennen und Abstiegskampf – vor allem die Duelle in Lich-Steinstraß und Verlautenheide stehen im Fokus.

Arnoldsweiler steckt trotz Achtungserfolg weiterhin tief im Tabellenkeller fest. Helpenstein reist nach zuletzt zwei Siegen mit neuem Selbstvertrauen an. Die Gäste gehen aufgrund der Form leicht favorisiert in die Begegnung.

Das Duell zweier offensivstarker Teams zählt zu den Höhepunkten des Spieltags. Zülpich präsentierte sich zuletzt in bestechender Form, während Verlautenheide nach der Niederlage in Schafhausen reagieren muss. Im engen Kampf um die oberen Plätze könnte diese Partie richtungsweisend sein.

Sa., 11.04.2026, 16:30 Uhr SC Fliesteden 1931 Fliesteden Union Schafhausen Schafhausen 16:30 PUSH

Zwei direkte Tabellennachbarn treffen in einem ausgeglichenen Duell aufeinander. Fliesteden zeigte sich zuletzt stabil, während Schafhausen mit dem Sieg gegen Verlautenheide Selbstvertrauen tankte. Viel spricht für eine enge Partie mit offenem Ausgang.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr Germania Teveren Teveren DJK Rasensport Brand DJK RS Brand 15:00 live PUSH

Teveren will nach dem klaren Sieg gegen Eilendorf den Anschluss an die Top drei halten. Brand hingegen kämpft weiterhin um wichtige Punkte im unteren Mittelfeld. Die Rollen sind klar verteilt, doch Teveren darf die Gäste nicht unterschätzen.

Tabellenführer Hürth steht bei formstarken Lichern vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Während Hürth seine Dominanz zuletzt mit klaren Siegen unterstrich, sammelte auch Lich wichtige Punkte. Ein Ausrutscher des Spitzenreiters könnte das Titelrennen noch einmal beleben.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Uevekoven Uevekoven SV Eilendorf SV Eilendorf 15:00 PUSH

Beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, benötigen aber weiterhin Punkte zur Absicherung. Uevekoven überzeugte zuletzt offensiv, während Eilendorf ebenfalls wichtige Zähler sammelte. Eine Partie auf Augenhöhe ist zu erwarten.