 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Zülpich im Duell mit Verlautenheide - Helpenstein gegen Arnoldsweiler

Während Tabellenführer Hürth auswärts gefordert ist, trifft Zülpich im direkten Duell auf Verlautenheide. Auch im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Partien an.

von Tim Zimmer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Volker Lemm

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LL Mittelrhein St. 2
FC Hürth
Schafhausen
Arnoldsweil.
Zülpich

Der 22. Spieltag bringt Bewegung ins Titelrennen und Abstiegskampf – vor allem die Duelle in Lich-Steinstraß und Verlautenheide stehen im Fokus.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
15:00live

Arnoldsweiler steckt trotz Achtungserfolg weiterhin tief im Tabellenkeller fest. Helpenstein reist nach zuletzt zwei Siegen mit neuem Selbstvertrauen an. Die Gäste gehen aufgrund der Form leicht favorisiert in die Begegnung.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
15:00

Das Duell zweier offensivstarker Teams zählt zu den Höhepunkten des Spieltags. Zülpich präsentierte sich zuletzt in bestechender Form, während Verlautenheide nach der Niederlage in Schafhausen reagieren muss. Im engen Kampf um die oberen Plätze könnte diese Partie richtungsweisend sein.

Sa., 11.04.2026, 16:30 Uhr
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
16:30

Zwei direkte Tabellennachbarn treffen in einem ausgeglichenen Duell aufeinander. Fliesteden zeigte sich zuletzt stabil, während Schafhausen mit dem Sieg gegen Verlautenheide Selbstvertrauen tankte. Viel spricht für eine enge Partie mit offenem Ausgang.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
15:00live

Teveren will nach dem klaren Sieg gegen Eilendorf den Anschluss an die Top drei halten. Brand hingegen kämpft weiterhin um wichtige Punkte im unteren Mittelfeld. Die Rollen sind klar verteilt, doch Teveren darf die Gäste nicht unterschätzen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
15:00

Tabellenführer Hürth steht bei formstarken Lichern vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Während Hürth seine Dominanz zuletzt mit klaren Siegen unterstrich, sammelte auch Lich wichtige Punkte. Ein Ausrutscher des Spitzenreiters könnte das Titelrennen noch einmal beleben.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
15:00

Beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, benötigen aber weiterhin Punkte zur Absicherung. Uevekoven überzeugte zuletzt offensiv, während Eilendorf ebenfalls wichtige Zähler sammelte. Eine Partie auf Augenhöhe ist zu erwarten.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
15:00live

Nach dem Trainerwechsel steht Glesch vor einer ungewissen Phase. Kurdistan reist mit zuletzt verbesserten Leistungen an und könnte die Situation der Gastgeber nutzen. Für Glesch zählt im Abstiegskampf jeder Punkt.