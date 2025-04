Zülpich II zieht mit Spitzenplatz gleich

SV Schöneseiffen 1950 – TSV Schönau 3:2

SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Tobias Heinen (46. Martin Hupp), Nils Schüler, Niklas Kirch, Fabian Möhrer (70. Marcel Kreiß), Max Jöbges, Felix Zimmer (65. Dominik Dreßen), Maurice Niedermeier, Bernd Jansen, Marcel Hupp (73. Pascal Meyer), Timo Bornewasser - Trainer: Heiko Zimmer

TSV Schönau: Thomas Duell, Sebastian Nietmann, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Lukas Wollenweber, Benedikt Vögtel, David Nolte, Chris Schmauder, Pawel Hoppe (46. Alexander Latz), Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert

Schiedsrichter: Jörg Piana (Kall) - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Max Jöbges (22.), 1:1 Tim Breuer (43.), 1:2 Tim Breuer (70.), 2:2 Marcel Hupp (75. Handelfmeter), 3:2 Timo Bornewasser (89.)



SSV Eintracht Lommersum 1920 – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 1:4

SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Alexander Joist, Maurice Hergarten, Tim Schumacher (85. Philipp Henn), Gereon Zander (67. Joshua Schramm), Jan-Niklas Runkel, Lukas Goetz, Simon Bell, Julian Durst (78. Kevin Weselski), Gani Rama - Trainer: Henrik Schilli - Trainer: Timo Bong - Trainer: Christian Hilger

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: David Schleifer, Dave Dahlmann (54. David Kotter), Alexandros Stefanidis, Henrik Uhlenbroch, Dennis Kutscheruk, Jakob Raudszus (68. Torsten Heß), Jakob Fischer, Nico Jensen, Daniel Esser (93. Abdulah Turan), Sebastian Zaun (76. Lukas Bungart), Marcel Blum (83. Maximilian Krosch) - Trainer: Marc Altendorf

Schiedsrichter: Torsten Van Oosten - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Niklas Schwarzenbacher (16.), 1:1 Sebastian Zaun (22.), 1:2 Dave Dahlmann (41.), 1:3 Jakob Fischer (90.), 1:4 Daniel Esser (90.+3)

Tim Breuer vom TSV Schönau traf im vierten Spiel in Folge. Der junge Stürmer erzielte beide Tore bei der Auswärtsniederlage in Schöneseiffen und steht nun bei 25 Ligatoren in 21 Spielen. Das bedeutet weiterhin Platz zwei. Direkt dahinter kommt Paul Doppelfeld von der SG FlaKi. Doppelfeld hat in 19 Spielen 21 Mal getroffen. Es folgt Dom-Eschs Lebensversicherung Kevin Viltz. Auch wenn sein Treffer in Weilerswist nicht zu Punkten reichte, so war es erneut der Beweis, dass der 33-Jährige weiterhin hungrig auf Tore ist. Viltz hat jetzt 18 Buden gemacht. Sötenichs Jens Knebel traf im fünften Spiel in Folge und steht nun bei 13 Saisontreffern. Hinter ihm folgt Jakob Fischer (Zülpich II) mit jetzt zwölf Toren. Auch er war am Sonntag einmal erfolgreich.