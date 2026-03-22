Zülpich II siegt im Spitzenspiel - Golbach und DHO jubeln im Keller

Mit 40 Toren ist auch die 17. Spielrunde äußerst torreich über die Bühne gegangen. Fünf davon sahen die Zuschauer beim Spitzenspiel in Schmidtheim, wovon der neue Tabellenführer TuS Chlodwig II drei auf seiner Seite verbuchte. Die Mannschaft von Trainer Marc Altendorf gewann bei der SG Dahlem-Schmidtheim mit 3:2 und ist ab sofort der Gejagte. Sötenich gelang der erste Heimsieg auf dem neuen Platzbelag. Gegen Frauenberg hieß es am Ende 5:3 für die Hausherren. Federn lassen musste hingegen der SSV Weilerswist, der gegen Nierfeld lange führte, dann kurz vor Ende in Rückstand geriet und durch einen Treffer in der 95 Spielminute das 2:2 rettete. Gerettet hat auch die TuS Mechernich einen Punkt gegen Lommersum. Nach 21. Minuten führten die Gäste mit 3:0, ehe die TuS zehn Minuten vor dem Ende mit 4:3 in Führung ging. Lommersum hielt dagegen und netzte noch einmal zum 4:4 Endstand ein. Gleiches Ergebnis, anderer Platz. Zwischen Vernich und Schöneseiffen stand es am Ende ebenfalls 4:4. Ein Zähler für jeden im Abstiegskampf. Gleich drei Punkte holten sich hingegen die Sportfreunde DHO mit einem 2:1 Überraschungssieg bei der SG Flamersheim/Kirchheim. Und auch der SSV Golbach sammelte drei ganz wichtige Punkte ein. Gegen Schönau hieß es am Ende deutlich 4:0.
Das sind die Spieltagsfakten mit 40 Toren:
SG Flamersheim / Kirchheim – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 1:2
SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Lorenz Schlüpen, Jan Osten, Sven Förster, Henning Doppelfeld, Lukas Mager (87. Max Schurig), Timo Jäntgen (64. Yannik Ramm), Paul Doppelfeld, Lukas Heiwolt, Leon Trichkovski (73. Daniel Graichen) - Trainer: Marco Markwald
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha, Eren Catak (83. Samuel Abraham Mehari), Sefer Hoxhaj, Niklas Wesling, Aziz Neziri, Wael Hassan, Adrian Hajdini, Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev, Youssef Khabbaz (73. Kadiata Mbaya Mudiangombe) - Trainer: René Urbach - Co-Trainer: Mathias Vaupel
Schiedsrichter: Stefan Hensen - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Adrian Hajdini (40.), 0:2 Youssef Khabbaz (65.), 1:2 Paul Doppelfeld (75.)
Hinter Spitzenreiter Tim Breuer, der am Sonntag ohne Treffer blieb, schiebt sich das Verfolgerduell weiter zusammen. So trafen Jens Knebel (Sötenich), Arber Kryeziu (Vernich), Paul Doppelfeld (FlaKi) und Jens Honnef (Mechernich) jeweils einmal. Vernichs Maurice Platz schnürte einen Doppelpack gegen Schöneseiffen und wurde im selbigen Spiel nur noch von Timo Bornewasser mit drei Toren übertroffen. Seit Sonntag zweistellig ist Golbach Max Hofmann.
Das Ranking der besten Torschützen
1. Tim Breuer (TSV Schönau): 20
2. Jens Knebel (SV Sötenich): 14
3. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 13
4. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 12
4. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 12
4. Maurice Platz (TuS Vernich): 12
7. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 11
7. Jens Honnef (TuS Mechernich): 11
9. Sven Pohl (SV Nierfeld): 10
9. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 10
9. Max Hofmann (SSV Golbach): 10
Nur Stephan Pessara (SSV Golbach) schaffte es sein Spiel zu Null zu beenden. Pessara schafft dies im vierten Rückrundenspiel bereits zum zweiten Mal und sammelt damit als einziger Torhüter einen Punkt für das Saisonranking.
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 6
2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3
2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3
4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2
4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2
4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2
4. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2
9. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
9. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1
9. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1
9. Thomas Duell (TSV Schönau): 1
9. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.