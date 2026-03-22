Zülpich II siegt im Spitzenspiel - Golbach und DHO jubeln im Keller

Grüßt mit seinem TuS Chlodwig Zülpich II von der Tabellenspitze - Marc Altendorf – Foto: Rocco Bartsch

Mit 40 Toren ist auch die 17. Spielrunde äußerst torreich über die Bühne gegangen. Fünf davon sahen die Zuschauer beim Spitzenspiel in Schmidtheim, wovon der neue Tabellenführer TuS Chlodwig II drei auf seiner Seite verbuchte. Die Mannschaft von Trainer Marc Altendorf gewann bei der SG Dahlem-Schmidtheim mit 3:2 und ist ab sofort der Gejagte. Sötenich gelang der erste Heimsieg auf dem neuen Platzbelag. Gegen Frauenberg hieß es am Ende 5:3 für die Hausherren. Federn lassen musste hingegen der SSV Weilerswist, der gegen Nierfeld lange führte, dann kurz vor Ende in Rückstand geriet und durch einen Treffer in der 95 Spielminute das 2:2 rettete. Gerettet hat auch die TuS Mechernich einen Punkt gegen Lommersum. Nach 21. Minuten führten die Gäste mit 3:0, ehe die TuS zehn Minuten vor dem Ende mit 4:3 in Führung ging. Lommersum hielt dagegen und netzte noch einmal zum 4:4 Endstand ein. Gleiches Ergebnis, anderer Platz. Zwischen Vernich und Schöneseiffen stand es am Ende ebenfalls 4:4. Ein Zähler für jeden im Abstiegskampf. Gleich drei Punkte holten sich hingegen die Sportfreunde DHO mit einem 2:1 Überraschungssieg bei der SG Flamersheim/Kirchheim. Und auch der SSV Golbach sammelte drei ganz wichtige Punkte ein. Gegen Schönau hieß es am Ende deutlich 4:0.

SG Flamersheim / Kirchheim – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 1:2 SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Lorenz Schlüpen, Jan Osten, Sven Förster, Henning Doppelfeld, Lukas Mager (87. Max Schurig), Timo Jäntgen (64. Yannik Ramm), Paul Doppelfeld, Lukas Heiwolt, Leon Trichkovski (73. Daniel Graichen) - Trainer: Marco Markwald Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha, Eren Catak (83. Samuel Abraham Mehari), Sefer Hoxhaj, Niklas Wesling, Aziz Neziri, Wael Hassan, Adrian Hajdini, Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev, Youssef Khabbaz (73. Kadiata Mbaya Mudiangombe) - Trainer: René Urbach - Co-Trainer: Mathias Vaupel Schiedsrichter: Stefan Hensen - Zuschauer: 60 Tore: 0:1 Adrian Hajdini (40.), 0:2 Youssef Khabbaz (65.), 1:2 Paul Doppelfeld (75.)

SG Dahlem-Schmidtheim – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 2:3

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Sebastian Etten, Timo Wassong (63. Leon Ingenhaag), Dino Halilic, Niklas Hahn, Antonio Schnichels, Christopher Haep (56. Luca Caputo), Aleksandr Miller (56. Johann Jentges), Fabian Thur, Alexander Haep, Dominik Vilz - Trainer: Christian Hammes

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Marius Lepartz, Marcel Heindrichs (37. Nico Jensen), Leon Seeberger (74. Alexandros Stefanidis), Dennis Kutscheruk, Jakob Raudszus (56. Sebastian Esser), Jakob Fischer (81. Dave Dahlmann), Lukas Bungart, Fabian Schmitz, Sebastian Zaun (58. Daniel Esser), Marcel Blum - Trainer: Marc Altendorf

Schiedsrichter: Julius Paul - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Jakob Fischer (6.), 1:1 Niklas Hahn (11.), 1:2 Marcel Heindrichs (24.), 1:3 Lukas Bungart (53.), 2:3 Dino Halilic (67. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Lukas Bungart (97./TuS Chlodwig Zülpich 1896 II/)



SV Sötenich 1919 – SV Frauenberg 5:3

SV Sötenich 1919: Aaron Zander, Lukas Hanf, Simon Weishaupt, Jonah Weishaupt, Lars Knebel, Marvin Neumann, Tim Jäckel, Martin Schmitz, Dennis Jäckel (85. Simon Züll), Jens Knebel (91. Luis Metternich), Paul Hrziwnak (93. Max Lang) - Trainer: Markus Sabel

SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Yannik Hergarten (46. Leon Vohsen), Pascal Schröder (75. Ben Huthmacher), Deniz Arigan, Justin Brams, Tom Bauer (46. Thomas de Vries), Julian Crombach, Marcel Motz, Jan Tornow, Xavier Pickartz (85. Tobias Wolfer), Sebastian Kaiser - Trainer: Marcel Timm

Schiedsrichter: Jamal Stropolo - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Yannik Hergarten (31. Eigentor), 1:1 Pascal Schröder (32.), 2:1 Tim Jäckel (33.), 3:1 Dennis Jäckel (48.), 3:2 Sebastian Kaiser (50.), 4:2 Martin Schmitz (53.), 4:3 Sebastian Kaiser (68.), 5:3 Jens Knebel (82.)





TuS Vernich 1927 – SV Schöneseiffen 1950 4:4TuS Vernich 1927: Elias Weise (46. Yannik Wall), Kian Schmitz, Max Wasserschaff, Paul Merkler (60. Ruben Morgado), Tom Stegink (72. Luc Kajba), Fiete Schwarz, Simon Ratmann, Marten Pleger, Elias Platz, Arber Kryeziu, Maurice Platz - Trainer: Georg WallSV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Niklas Kirch, Fabian Möhrer (62. Jannis Krömer), Max Jöbges, Felix Zimmer, Maurice Niedermeier, Pascal Meyer (75. Christopher Dreßen), Felix Jenniches, Christopher Dreßen, Jannis Krömer, Marcel Hupp - Trainer: Heiko ZimmerSchiedsrichter: Michael Herschung - Zuschauer: 75Tore: 0:1 Timo Bornewasser (38.), 1:1 Elias Platz (43.), 2:1 Marten Pleger (56.), 3:2 Timo Bornewasser (66.), 3:3 Timo Bornewasser (73.), 4:3 Maurice Platz (74.), 3:1 Arber Kryeziu (75.), 4:4 Martin Hupp (90.+1)SSV Golbach 1928 – TSV Schönau 4:0SSV Golbach 1928: Stephan Pessara, Markus Müller, Felix Malsbenden, Finn Harnisch, Kai Müller, Maurice Gölden (85. Lucas Drehsen), Sebastian Mertz, Jan Malsbenden (92. Maximilian Brucker), Valeri Stier, Max Hofmann (77. Peter Mattes), Jean-Claude Kamano (58. Luca Adaldo) (81. Laurin Peters) - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max HofmannTSV Schönau: Thomas Duell, Alexander Latz, Tom Neukirch, Norman Loepke, Tenzin Tseten Naktsang, Benedikt Vögtel (46. Lukas Stollenwerk), Yannick Merget, David Nolte (63. Florian Metzen), Chris Schmauder, Tim Breuer, Fabian Di Stefano - Trainer: Gerrit UeckertSchiedsrichter: Ismail Gündogan - Zuschauer: 80Tore: 1:0 Felix Malsbenden (6.), 2:0 Jean-Claude Kamano (15.), 3:0 Jan Malsbenden (45.), 4:0 Max Hofmann (59.)TuS Mechernich 1897 – SSV Eintracht Lommersum 1920 4:4TuS Mechernich 1897: Robin Ron Schmitz (77. Tom Nitschke), Leon Radschibajev, Cedric Noah Kratz, Niklas Borgelt (33. Franz Evertz), Johannes Simons (77. Oliver Kröll), André Beaujean, Tobias Hoß, Leo Evertz, Jonas Hohn, Tom Lengersdorf (83. Nils Althausen), Jens Honnef (77. Sven Lepartz) - Co-Trainer: Mirco MertensSSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm, Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Elias May, Simon Bell, Lars Mechernich, Marcel Ebel (65. Lukas Goetz), Tim Kückelhaus (65. Marvin Radermacher) - Trainer: Sebastian ReisenauerSchiedsrichter: Tim Kreuser (Vussem) - Zuschauer: 90Tore: 0:1 Elias May (11.), 0:2 Alexander Joist (17. Foulelfmeter), 0:3 Maurice Hergarten (20.), 1:3 Alexander Joist (31. Eigentor), 2:3 Jens Honnef (34.), 3:3 Tom Lengersdorf (40.), 4:3 Oliver Kröll (80.), 4:4 Joshua Schramm (87.)SSV Weilerswist 1924 – SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 2:2SSV Weilerswist 1924: Paul Frings, Kai Karamouzas, Max Becker, Björn Büscher, Robin Maximilian Berk, Maxim Zajcev (89. Dennis Besirovic), Arda-Allen Zeyfiyanoglu (89. Bastian Schmitz), Alexander Eicker (89. Firat Bagkan), Mike Nandzik (64. Sven Stanienda), Patrick Hinsch (45. Luis Kampermann), Daouda Coulibaly - Trainer: Frederik ZiburskeSV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Luca Bläser, Thomas Nonnen, Felix Klinkhammer, Jonas Küpper, Niclas Hampel, Mory Kaba (62. Marcel Maus), Nils Hahn (76. Patrick Pohl), David Küpper, Torben Hörnchen (62. Marlon Vogt) - Trainer: Dirk ScheerSchiedsrichter: Jürgen Breuer - Zuschauer: 80Tore: 1:0 Daouda Coulibaly (18.), 1:1 Jonas Küpper (83.), 1:2 Marcel Maus (85.), 2:2 Dennis Besirovic (90.+5)

Hinter Spitzenreiter Tim Breuer, der am Sonntag ohne Treffer blieb, schiebt sich das Verfolgerduell weiter zusammen. So trafen Jens Knebel (Sötenich), Arber Kryeziu (Vernich), Paul Doppelfeld (FlaKi) und Jens Honnef (Mechernich) jeweils einmal. Vernichs Maurice Platz schnürte einen Doppelpack gegen Schöneseiffen und wurde im selbigen Spiel nur noch von Timo Bornewasser mit drei Toren übertroffen. Seit Sonntag zweistellig ist Golbach Max Hofmann.

Das Ranking der besten Torschützen

1. Tim Breuer (TSV Schönau): 20

2. Jens Knebel (SV Sötenich): 14

3. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 13

4. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 12

4. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 12

4. Maurice Platz (TuS Vernich): 12

7. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 11

7. Jens Honnef (TuS Mechernich): 11

9. Sven Pohl (SV Nierfeld): 10

9. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 10

9. Max Hofmann (SSV Golbach): 10

Nur Stephan Pessara (SSV Golbach) schaffte es sein Spiel zu Null zu beenden. Pessara schafft dies im vierten Rückrundenspiel bereits zum zweiten Mal und sammelt damit als einziger Torhüter einen Punkt für das Saisonranking.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 6

2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3

2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3

4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2

4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2

4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2

4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2

4. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2

9. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1

9. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1

9. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1

9. Thomas Duell (TSV Schönau): 1

9. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.