Zülpich II patzt im Titelrennen - Definitiv nur drei Absteiger

Am drittletzten Spieltag beschenkten uns nicht nur die A-Ligisten mit vielen Toren und atemberaubenden Ergebnissen, sondern auch die Bezirksliga Staffel 3 hat ihren Einfluss auf die höchste Spielklasse im Kreis. Seit diesem Sonntag steht nämlich fest, dass sowohl die JSG Erft 01 Euskirchen (trotz Niederlage in Lövenich/Widdersdorf) als auch Rhenania Bessenich (5:3 Sieg gegen Birkesdorf) die Klasse halten werden und lediglich Erftstadt-Lechenich sportlich in die A-Liga absteigen wird. Das bedeutet auch, dass Erftstadt-Lechenich neben dem SC Wißkirchen (vor dem Saisonende zurückgezogen) nur zwei Bezirksligisten absteigen. Dies hat wiederum Auswirkungen auf das Abstiegsszenario in der A-Klasse, denn es bleibt in dieser Spielzeit definitiv bei drei Absteigern am Saisonende. Die Formel lautet demnach: Drei aus Vier. Schöneseiffen (20 Punkte), Vernich (17 Punkte), Lommersum (16 Punkte) und Sportfreunde DHO (16 Punkte) machen das in den letzten zwei Saisonspielen unter sich aus.
Schauen wir aber erst einmal auf diesen Spieltag. Schöneseiffen und Lommersum trennten sich 0:0 und treten weiterhin auf der Stelle. Deutlich schlimmer sieht es bei Vernich aus. 0:9 hieß es am Ende im Heimspiel gegen Flamersheim/Kirchheim. Nur zwei Punkte aus elf Spielen lassen nicht wirklich Spielraum für Euphorie beim TuS. Auch bei den Sportfreunden DHO ist die Lage nach dem 2:6 beim neuen Tabellenführer SG Dahlem-Schmidtheim weiterhin prekär. Etwas überraschend ist die 1:2 vom bisherigen Tabellenführer TuS Zülpich II in Schönau. Golbachs Aufwärtstrend setzt sich nach dem 2:1 über Sötenich weiter fort, während Mechernich beim 0:2 in Weilerswist ein Dämpfer kassierte. Eine derbe Klatsche musste Frauenberg in Nierfeld erfahren. Am Ende stand es 1:9 aus Frauenberger Sicht.
Das sind die Spieltagsfakten mit 35 Toren:
SG Dahlem-Schmidtheim – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 6:2
SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz (86. Nico Esser), Sebastian Etten, Leon Merget, Timo Wassong, Fabian Klimpel (57. Silvio Ferjani), Dino Halilic, Niklas Hahn, Leon Ingenhaag (73. Fabian Thur), Christopher Haep (84. Luca Caputo), Alexander Haep, Dominik Vilz - Trainer: Christian Hammes
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Jamey Idema, Eren Catak, Dominik Wesling, Niklas Wesling, Aziz Neziri, Wael Hassan, Adrian Hajdini, Paul Alberty, Youssef Khabbaz, Fernando Da Silva - Trainer: René Urbach - Co-Trainer: Mathias Vaupel
Schiedsrichter: Michael Schindler - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Sebastian Etten (14.), 1:1 Youssef Khabbaz (16.), 1:2 Aziz Neziri (56.), 2:2 Alexander Haep (63.), 3:2 Leon Merget (82.), 4:2 Dominik Vilz (84.), 5:2 Niklas Hahn (89.), 6:2 Silvio Ferjani (90.+6)
Es lohnt sich erneut ein Blick auf die Torjägerliste, denn es wird weiterhin um die Wette geballert. Max Hofmann behauptet die Führung. Ihm und seinem ärgsten Verfolger Tim Breuer gelang an diesem Sonntag ein Doppelpack, der auch noch zu drei Punkte reichte. Paul Doppelfeld greift nach seinem VIERERPack gegen Vernich noch einmal die Spitzenplätze an und steht nun bei 23 Saisontoren. Domink Vilz traf einmal. Nierfelds Marlon Vogt rundet mit einem Doppelpack die Woche erfolgreich ab.
Das Ranking der besten Torschützen
1. Max Hofmann (SSV Golbach): 28
2. Tim Breuer (TSV Schönau): 26
3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 23
4. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 19
5. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 16
6. Maurice Platz (TuS Vernich): 15
6. Jens Knebel (SV Sötenich): 15
6. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 15
9. Martin Schmitz (SV Sötenich): 14
9. Silvio Ferjani (SG Dahlem-Schmidtheim): 14
9. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 14
9. Marlon Vogt (SV Nierfeld): 14
Bastian Gerhards (Schöneseiffen), Leon Wynen (Lommersum), Niels Brück (Flamersheim/Kirchheim) und Daniel Arndt (Weilerswist) können sich über eine Partie zu Null freuen. Für Arndt und Brück ist es die vierte Saisonpartie ohne Gegentor. Für Gerhards und Wynen die Zweite.
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 7
2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 4
2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 4
4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 3
5. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
5. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2
5. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2
5. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2
5. Aaron Zander (SV Sötenich): 2
5. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 2
5. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 2
12. Robin Metternich (TuS Chlodwig Zülpich II): 1
12. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
12. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1
12. Thomas Duell (TSV Schönau): 1
12. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.