Zülpich II patzt im Titelrennen - Definitiv nur drei Absteiger So lief der 24. Spieltag der Kreisliga A von rb · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Dahlem-Schmidtheim hat wieder die Tabellenführung übernommen – Foto: Marian Stanienda

Am drittletzten Spieltag beschenkten uns nicht nur die A-Ligisten mit vielen Toren und atemberaubenden Ergebnissen, sondern auch die Bezirksliga Staffel 3 hat ihren Einfluss auf die höchste Spielklasse im Kreis. Seit diesem Sonntag steht nämlich fest, dass sowohl die JSG Erft 01 Euskirchen (trotz Niederlage in Lövenich/Widdersdorf) als auch Rhenania Bessenich (5:3 Sieg gegen Birkesdorf) die Klasse halten werden und lediglich Erftstadt-Lechenich sportlich in die A-Liga absteigen wird. Das bedeutet auch, dass Erftstadt-Lechenich neben dem SC Wißkirchen (vor dem Saisonende zurückgezogen) nur zwei Bezirksligisten absteigen. Dies hat wiederum Auswirkungen auf das Abstiegsszenario in der A-Klasse, denn es bleibt in dieser Spielzeit definitiv bei drei Absteigern am Saisonende. Die Formel lautet demnach: Drei aus Vier. Schöneseiffen (20 Punkte), Vernich (17 Punkte), Lommersum (16 Punkte) und Sportfreunde DHO (16 Punkte) machen das in den letzten zwei Saisonspielen unter sich aus. Schauen wir aber erst einmal auf diesen Spieltag. Schöneseiffen und Lommersum trennten sich 0:0 und treten weiterhin auf der Stelle. Deutlich schlimmer sieht es bei Vernich aus. 0:9 hieß es am Ende im Heimspiel gegen Flamersheim/Kirchheim. Nur zwei Punkte aus elf Spielen lassen nicht wirklich Spielraum für Euphorie beim TuS. Auch bei den Sportfreunden DHO ist die Lage nach dem 2:6 beim neuen Tabellenführer SG Dahlem-Schmidtheim weiterhin prekär. Etwas überraschend ist die 1:2 vom bisherigen Tabellenführer TuS Zülpich II in Schönau. Golbachs Aufwärtstrend setzt sich nach dem 2:1 über Sötenich weiter fort, während Mechernich beim 0:2 in Weilerswist ein Dämpfer kassierte. Eine derbe Klatsche musste Frauenberg in Nierfeld erfahren. Am Ende stand es 1:9 aus Frauenberger Sicht.

Das sind die Spieltagsfakten mit 35 Toren: SG Dahlem-Schmidtheim – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 6:2

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz (86. Nico Esser), Sebastian Etten, Leon Merget, Timo Wassong, Fabian Klimpel (57. Silvio Ferjani), Dino Halilic, Niklas Hahn, Leon Ingenhaag (73. Fabian Thur), Christopher Haep (84. Luca Caputo), Alexander Haep, Dominik Vilz - Trainer: Christian Hammes

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Jamey Idema, Eren Catak, Dominik Wesling, Niklas Wesling, Aziz Neziri, Wael Hassan, Adrian Hajdini, Paul Alberty, Youssef Khabbaz, Fernando Da Silva - Trainer: René Urbach - Co-Trainer: Mathias Vaupel

Schiedsrichter: Michael Schindler - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Sebastian Etten (14.), 1:1 Youssef Khabbaz (16.), 1:2 Aziz Neziri (56.), 2:2 Alexander Haep (63.), 3:2 Leon Merget (82.), 4:2 Dominik Vilz (84.), 5:2 Niklas Hahn (89.), 6:2 Silvio Ferjani (90.+6)





TSV Schönau – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 2:1

TSV Schönau: Thomas Duell, Alexander Latz, Norbu Naktsang, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Benedikt Vögtel, David Nolte, Luis Breuer, Florian Metzen, Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert - Co-Trainer: Jochen Schreiber

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: David Schleifer, Dave Dahlmann (77. Jerome Deruisseau), Robin Ritz, Milian Mäurer (90. Maximilian Krosch), Jakob Raudszus (60. Leon Seeberger), Sebastian Esser (73. Dustin Oellers), Nico Jensen, Daniel Esser, Fabian Schmitz, Sebastian Zaun, Marcel Blum - Trainer: Marc Altendorf - Co-Trainer: Abdulah Turan

Schiedsrichter: Lisa Reinecke - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Tim Breuer (49.), 2:0 Tim Breuer (53.), 2:1 Milian Mäurer (90.+3)



SV Schöneseiffen 1950 – SSV Eintracht Lommersum 1920 0:0

SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Niklas Kirch, Paul Cordel, Nils Fink, Dominik Dreßen, Max Jöbges, Felix Zimmer, Bernd Jansen (81. Martin Hupp), Timo Bornewasser, Daniel Schmidt (46. Maurice Niedermeier), Dennis Fischer (68. Marcel Hupp) - Trainer: Heiko Zimmer

SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm (54. Tim Kückelhaus), Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Jan-Niklas Runkel, Elias May, Marvin Radermacher, Lars Mechernich (93. Denis Rudi), Marcel Ebel - Co-Trainer: Henrik Schilli - Trainer: Timo Bong

Schiedsrichter: Niklas Granrath - Zuschauer: 75

Tore: keine Tore



