 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Zülpich II patzt im Titelrennen - Definitiv nur drei Absteiger

So lief der 24. Spieltag der Kreisliga A

von rb · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Dahlem-Schmidtheim hat wieder die Tabellenführung übernommen
Die SG Dahlem-Schmidtheim hat wieder die Tabellenführung übernommen – Foto: Marian Stanienda

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Am drittletzten Spieltag beschenkten uns nicht nur die A-Ligisten mit vielen Toren und atemberaubenden Ergebnissen, sondern auch die Bezirksliga Staffel 3 hat ihren Einfluss auf die höchste Spielklasse im Kreis. Seit diesem Sonntag steht nämlich fest, dass sowohl die JSG Erft 01 Euskirchen (trotz Niederlage in Lövenich/Widdersdorf) als auch Rhenania Bessenich (5:3 Sieg gegen Birkesdorf) die Klasse halten werden und lediglich Erftstadt-Lechenich sportlich in die A-Liga absteigen wird. Das bedeutet auch, dass Erftstadt-Lechenich neben dem SC Wißkirchen (vor dem Saisonende zurückgezogen) nur zwei Bezirksligisten absteigen. Dies hat wiederum Auswirkungen auf das Abstiegsszenario in der A-Klasse, denn es bleibt in dieser Spielzeit definitiv bei drei Absteigern am Saisonende. Die Formel lautet demnach: Drei aus Vier. Schöneseiffen (20 Punkte), Vernich (17 Punkte), Lommersum (16 Punkte) und Sportfreunde DHO (16 Punkte) machen das in den letzten zwei Saisonspielen unter sich aus.

Schauen wir aber erst einmal auf diesen Spieltag. Schöneseiffen und Lommersum trennten sich 0:0 und treten weiterhin auf der Stelle. Deutlich schlimmer sieht es bei Vernich aus. 0:9 hieß es am Ende im Heimspiel gegen Flamersheim/Kirchheim. Nur zwei Punkte aus elf Spielen lassen nicht wirklich Spielraum für Euphorie beim TuS. Auch bei den Sportfreunden DHO ist die Lage nach dem 2:6 beim neuen Tabellenführer SG Dahlem-Schmidtheim weiterhin prekär. Etwas überraschend ist die 1:2 vom bisherigen Tabellenführer TuS Zülpich II in Schönau. Golbachs Aufwärtstrend setzt sich nach dem 2:1 über Sötenich weiter fort, während Mechernich beim 0:2 in Weilerswist ein Dämpfer kassierte. Eine derbe Klatsche musste Frauenberg in Nierfeld erfahren. Am Ende stand es 1:9 aus Frauenberger Sicht.

Das sind die Spieltagsfakten mit 35 Toren:

SG Dahlem-Schmidtheim – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 6:2
SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz (86. Nico Esser), Sebastian Etten, Leon Merget, Timo Wassong, Fabian Klimpel (57. Silvio Ferjani), Dino Halilic, Niklas Hahn, Leon Ingenhaag (73. Fabian Thur), Christopher Haep (84. Luca Caputo), Alexander Haep, Dominik Vilz - Trainer: Christian Hammes
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Jamey Idema, Eren Catak, Dominik Wesling, Niklas Wesling, Aziz Neziri, Wael Hassan, Adrian Hajdini, Paul Alberty, Youssef Khabbaz, Fernando Da Silva - Trainer: René Urbach - Co-Trainer: Mathias Vaupel
Schiedsrichter: Michael Schindler - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Sebastian Etten (14.), 1:1 Youssef Khabbaz (16.), 1:2 Aziz Neziri (56.), 2:2 Alexander Haep (63.), 3:2 Leon Merget (82.), 4:2 Dominik Vilz (84.), 5:2 Niklas Hahn (89.), 6:2 Silvio Ferjani (90.+6)

TSV Schönau – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 2:1
TSV Schönau: Thomas Duell, Alexander Latz, Norbu Naktsang, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Benedikt Vögtel, David Nolte, Luis Breuer, Florian Metzen, Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert - Co-Trainer: Jochen Schreiber
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: David Schleifer, Dave Dahlmann (77. Jerome Deruisseau), Robin Ritz, Milian Mäurer (90. Maximilian Krosch), Jakob Raudszus (60. Leon Seeberger), Sebastian Esser (73. Dustin Oellers), Nico Jensen, Daniel Esser, Fabian Schmitz, Sebastian Zaun, Marcel Blum - Trainer: Marc Altendorf - Co-Trainer: Abdulah Turan
Schiedsrichter: Lisa Reinecke - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Tim Breuer (49.), 2:0 Tim Breuer (53.), 2:1 Milian Mäurer (90.+3)

SV Schöneseiffen 1950 – SSV Eintracht Lommersum 1920 0:0
SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Niklas Kirch, Paul Cordel, Nils Fink, Dominik Dreßen, Max Jöbges, Felix Zimmer, Bernd Jansen (81. Martin Hupp), Timo Bornewasser, Daniel Schmidt (46. Maurice Niedermeier), Dennis Fischer (68. Marcel Hupp) - Trainer: Heiko Zimmer
SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm (54. Tim Kückelhaus), Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Jan-Niklas Runkel, Elias May, Marvin Radermacher, Lars Mechernich (93. Denis Rudi), Marcel Ebel - Co-Trainer: Henrik Schilli - Trainer: Timo Bong
Schiedsrichter: Niklas Granrath - Zuschauer: 75
Tore: keine Tore

TuS Vernich 1927 – SG Flamersheim / Kirchheim 0:9
TuS Vernich 1927: Elias Weise, Maxim Klinov, Max Wasserschaff, Tom Stegink, Fiete Schwarz, Simon Ratmann, Benjamin Levin Duwe (83. Paul Merkler), Elias Platz, Joe Kajba, Luc Kajba, Maurice Platz (77. Albin Kryeziu) - Trainer: Georg Wall
SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, Lorenz Schlüpen, Sven Förster, Henning Doppelfeld (46. Maximilian Carstensen), Lukas Mager, Timo Jäntgen, Paul Doppelfeld, Michael Euskirchen (62. Julian Seliger), Kasimir Johannes Reutershan (69. Daniel Graichen), Lukas Heiwolt, Leon Trichkovski - Trainer: Marco Markwald
Schiedsrichter: Giuseppe Scolaro (Bornheim ) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Leon Trichkovski (16.), 0:2 Leon Trichkovski (18.), 0:3 Lukas Heiwolt (23.), 0:4 Paul Doppelfeld (29.), 0:5 Paul Doppelfeld (33.), 0:6 Paul Doppelfeld (68.), 0:7 Paul Doppelfeld (71.), 0:8 Lukas Heiwolt (81.), 0:9 Lukas Heiwolt (83.)

SSV Golbach 1928 – SV Sötenich 1919 2:1
SSV Golbach 1928: Vitali Yuianets, Marius Kremp, Finn Harnisch, Kai Müller, Maurice Gölden, Sebastian Mertz, Peter Niklewitz (69. Jan Hofmann), Richard Stier (81. Laurin Peters), Luca Adaldo, Max Hofmann, Jean-Claude Kamano (93. Markus Müller) - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann
SV Sötenich 1919: Aaron Zander, Lukas Hanf (64. Max Lang), Simon Weishaupt (86. Luis Metternich), Lars Knebel, Marvin Neumann (92. Simon Sanduljak), Tim Jäckel (77. Martin Schmitz), Simon Züll, Ben Winter, Jonah Weishaupt, Dennis Jäckel, Jens Knebel - Trainer: Markus Sabel
Schiedsrichter: Jamal Stropolo - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Dennis Jäckel (6. Foulelfmeter), 1:1 Max Hofmann (32.), 2:1 Max Hofmann (45.)

SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – SV Frauenberg 9:1
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Thomas Nonnen, Felix Klinkhammer (75. Henning Grzonka), Jonas Küpper, Niclas Hampel, Julian Schlag (63. Torben Hörnchen), Mory Kaba, Nils Hahn, David Küpper, Marlon Vogt (84. Andre Bach) - Trainer: Dirk Scheer
SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Yannik Hergarten (46. Jan Tornow), Pascal Schröder, Deniz Arigan (46. Ben Huthmacher), Justin Brams (62. Tobias Wolfer), Leon Vohsen (46. Jan-Paul Pietrzyk), Denis Moruz (46. Marcel Kaiser), Tom Bauer, Julian Crombach, Marcel Motz, Can Yasin Arigan - Trainer: Marcel Timm
Schiedsrichter: Ismail Tekbiyik (Düren) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Thomas Nonnen (21.), 2:0 Marlon Vogt (23.), 3:0 Marlon Vogt (34.), 4:0 Jonas Küpper (50.), 5:0 Niclas Hampel (71.), 6:0 Jonas Küpper (77.), 6:1 Marcel Kaiser (79.), 7:1 Niclas Hampel (80.), 8:1 Jonas Küpper (83.), 9:1 Andre Bach (88.)

SSV Weilerswist 1924 – TuS Mechernich 1897 2:0
SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Marius Hammes, Max Becker (46. Arda-Allen Zeyfiyanoglu), Björn Büscher, Stefan Silva-Santos (46. Felix Kortholt), Sven Stanienda, Maxim Zajcev, Dennis Besirovic (68. Bastian Schmitz), Firat Bagkan (76. Jan Schreiter), Alexander Eicker, Daouda Coulibaly (61. Mike Nandzik) - Trainer: Frederik Ziburske
TuS Mechernich 1897: Robin Ron Schmitz, Leon Radschibajev, Cedric Noah Kratz, Kai Richardt (46. Dominik Britz), André Beaujean, Sven Lepartz (68. Kevin Magold), Tobias Hoß, Franz Evertz, Jonas Hohn, Tom Lengersdorf (30. Tim de Jong), Dominik Linden - Co-Trainer: Mirco Mertens
Schiedsrichter: Rainer Calmus - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Firat Bagkan (7.), 2:0 Felix Kortholt (66.)

Es lohnt sich erneut ein Blick auf die Torjägerliste, denn es wird weiterhin um die Wette geballert. Max Hofmann behauptet die Führung. Ihm und seinem ärgsten Verfolger Tim Breuer gelang an diesem Sonntag ein Doppelpack, der auch noch zu drei Punkte reichte. Paul Doppelfeld greift nach seinem VIERERPack gegen Vernich noch einmal die Spitzenplätze an und steht nun bei 23 Saisontoren. Domink Vilz traf einmal. Nierfelds Marlon Vogt rundet mit einem Doppelpack die Woche erfolgreich ab.

Das Ranking der besten Torschützen

1. Max Hofmann (SSV Golbach): 28
2. Tim Breuer (TSV Schönau): 26
3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 23
4. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 19
5. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 16
6. Maurice Platz (TuS Vernich): 15
6. Jens Knebel (SV Sötenich): 15
6. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 15
9. Martin Schmitz (SV Sötenich): 14
9. Silvio Ferjani (SG Dahlem-Schmidtheim): 14
9. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 14
9. Marlon Vogt (SV Nierfeld): 14

Bastian Gerhards (Schöneseiffen), Leon Wynen (Lommersum), Niels Brück (Flamersheim/Kirchheim) und Daniel Arndt (Weilerswist) können sich über eine Partie zu Null freuen. Für Arndt und Brück ist es die vierte Saisonpartie ohne Gegentor. Für Gerhards und Wynen die Zweite.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 7
2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 4
2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 4
4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 3
5. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
5. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2
5. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2
5. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2
5. Aaron Zander (SV Sötenich): 2
5. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 2
5. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 2
12. Robin Metternich (TuS Chlodwig Zülpich II): 1
12. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
12. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1
12. Thomas Duell (TSV Schönau): 1
12. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.