Zülpich II ist Kreismeister

Und dann ist die Saison 2025/2026 auch schon wieder vorbei. Mit dem letzten Spieltag sind nicht nur magische 50 Tore, sondern auch die letzten Entscheidungen gefallen. Der TuS Chlodwig Zülpich II geht aufgrund des 7:2 Erfolgs über Vernich als Kreismeister rauf in die Bezirksliga und schickt den Spieltagsgegner endgültig zurück in die B-Liga. Platz zwei geht an die SG Dahlem-Schmidtheim die bei der SG Flamersheim/Kirchheim mit 3:4 unterlegen waren. Weilerswists 0:3 Schlappe in Frauenberg hat keine Auswirkungen mehr auf die eigene Platzierung. Der SSV bleibt starker Dritter. Mechernich und Sötenich trennen sich 3:3 und Schöneseifen schlägt Schönau auswärts mit 5:3. Die Sportfreunde DHO schließen die Saison als Tabellenletzter ab. Grund war zum Einen das eigene 0:9 gegen Nierfeld und das klare 8:0 von Mitabsteiger Lommersum über Golbach.
Das sind die Spieltagsfakten mit 50 Toren:
SG Flamersheim / Kirchheim – SG Dahlem-Schmidtheim 4:3
SG Flamersheim / Kirchheim: Maarten Schmitz, Lorenz Schlüpen, Jan Osten, Henning Doppelfeld, Lukas Mager, Timo Jäntgen (70. Niels Brück), Paul Doppelfeld, Maximilian Carstensen (54. Marco Klein), Lukas Heiwolt, Daniel Graichen, Leon Trichkovski - Trainer: Marco Markwald
SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Sebastian Etten, Leon Merget, Timo Wassong, Dino Halilic, Niklas Hahn, Leon Ingenhaag, Fabian Thur, Johann Jentges (81. Aleksandr Miller), Alexander Haep, Dominik Vilz - Trainer: Christian Hammes
Schiedsrichter: Michael Herschung - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Johann Jentges (1.), 1:1 Leon Trichkovski (11.), 1:2 Johann Jentges (26.), 1:3 Dino Halilic (45.), 2:3 Paul Doppelfeld (47.), 3:3 Lukas Heiwolt (57.), 4:3 Lukas Heiwolt (78.)
Die Torjägerkanone in der A-Liga geht in diesem Jahr an Golbachs Max Hofmann mit 32 Toren. Hofmann war am letzten Spieltag gesperrt. Sein ärgster Verfolger Tim Breuer erzielte nochmal einen Treffer. Der Schönauer kommt auf 28 Ligatore. Nach Platz drei im Vorjahr mit 26 Toren, ist dies sogar noch eine kleine Steigerung. Auf Rang drei landet Paul Doppelfeld von der SG Flamersheim/Kirchheim. Der Stürmer traf gegen Dahlem-Schmidtheim einmal und beendet diese Serie mit 25 Saisontoren. Er tauscht mit Tim Breuer seinen Platz gegenüber dem Vorjahr. Sein Mannschaftkollege Lukas Heiwolt schnürte einen Doppelpack und kommt auf 16 Ligatore. Torschütze des Tages wurde Tim Kückelhaus von Eintracht Lommersum. Er traf fünf Mal und schließt die Serie mit sieben Meisterschaftstoren ab.
Das Ranking der besten Torschützen
1. Max Hofmann (SSV Golbach): 32
2. Tim Breuer (TSV Schönau): 28
3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 25
4. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 19
5. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 16
5. Lukas Heiwolt (SG Flamersheim/Kirchheim): 16
7. Maurice Platz (TuS Vernich): 15
7. Jens Knebel (SV Sötenich): 15
7. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 15
7. Martin Schmitz (SV Sötenich): 15
7. Marlon Vogt (SV Nierfeld): 15
Zum Abschluss der Spielzeit gibt es noch drei weiße Westen zu verteilen. Diese gehen an Leon Wynen (Lommersum), Alican Isitmen (Nierfeld) und Christopher Hossdorf (Frauenberg). Für Wynen und Isitmen waren es die dritten Saisonspiele ohne Gegentor und für Hossdorf das erste. Den Sieg holte sich Yannick Schmitz von der SG Dahlem-Schmidtheim, der in sieben Partien diese Saison über ohne Gegentreffer blieb.
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 7
2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 4
2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 4
2. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 4
5. Aaron Zander (SV Sötenich): 3
5. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 3
5. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 3
8. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
8. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2
8. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2
8. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 2
8. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 2
13. Robin Metternich (TuS Chlodwig Zülpich II): 1
13. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1
13. Thomas Duell (TSV Schönau): 1
13. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1
13. Christopher Hossdorf (Frauenberg): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.