Zülpich II ist Kreismeister

Ganz oben angekommen ist der TuS Chlodwig Zülpich II, der sich den Kreismeistertitel schnappt. – Foto: Rocco Bartsch

Und dann ist die Saison 2025/2026 auch schon wieder vorbei. Mit dem letzten Spieltag sind nicht nur magische 50 Tore, sondern auch die letzten Entscheidungen gefallen. Der TuS Chlodwig Zülpich II geht aufgrund des 7:2 Erfolgs über Vernich als Kreismeister rauf in die Bezirksliga und schickt den Spieltagsgegner endgültig zurück in die B-Liga. Platz zwei geht an die SG Dahlem-Schmidtheim die bei der SG Flamersheim/Kirchheim mit 3:4 unterlegen waren. Weilerswists 0:3 Schlappe in Frauenberg hat keine Auswirkungen mehr auf die eigene Platzierung. Der SSV bleibt starker Dritter. Mechernich und Sötenich trennen sich 3:3 und Schöneseifen schlägt Schönau auswärts mit 5:3. Die Sportfreunde DHO schließen die Saison als Tabellenletzter ab. Grund war zum Einen das eigene 0:9 gegen Nierfeld und das klare 8:0 von Mitabsteiger Lommersum über Golbach.

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – TuS Vernich 1927 7:2

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Robin Ritz (59. Dustin Oellers), Milian Mäurer, Leon Seeberger (68. Jerome Deruisseau), Jakob Raudszus, Lukas Bungart, Daniel Esser (59. Mika Jensen), Fabian Schmitz (59. Jakob Fischer), Sebastian Zaun (68. Nico Jensen), Marcel Blum, Lukas Fischer - Trainer: Marc Altendorf - Co-Trainer: Abdulah Turan

TuS Vernich 1927: Yannik Wall (46. Elias Weise), Elias Weise, Kian Schmitz, Luc Schmitz, Max Wasserschaff, Stefan Wolter, Markus Schöne, Stefan Schmitz, Tom Stegink (46. Luc Kajba), Fiete Schwarz, Justus Schmitz - Trainer: Georg Wall

Schiedsrichter: Michael Erken - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Marcel Blum (6.), 1:1 Maxim Klinov (10.), 2:1 Daniel Esser (21.), 3:1 Lukas Fischer (40.), 4:1 Sebastian Zaun (55.), 5:2 Jakob Fischer (67.), 6:2 Jakob Raudszus (76. Foulelfmeter), 2:6 Elias Platz (80.), 7:2 Nico Jensen (87.)



TSV Schönau – SV Schöneseiffen 1950 3:5

TSV Schönau: Thomas Duell (80. Gerrit Ueckert), Alexander Latz, Mateusz Hoppe, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Yannick Merget, David Nolte (85. Hermann-Josef Breuer), Florian Metzen, Maurice Marian, Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert

SV Schöneseiffen 1950: Tobias Heinen, Niklas Kirch, Paul Cordel (69. Daniel Schmidt), Nils Fink (73. Marvin Domalewski), Max Jöbges, Felix Zimmer, Maurice Niedermeier, Felix Jenniches, Christopher Dreßen, Jannis Krömer (46. Marcel Hupp), Timo Bornewasser - Trainer: Heiko Zimmer

Schiedsrichter: Andreas Kurth - Zuschauer: 70

Tore: 1:1 Jannis Krömer, 1:0 David Nolte (5.), 2:1 Tim Breuer (14.), 2:2 Felix Jenniches (25.), 3:3 Lukas Stollenwerk (30.), 2:3 Timo Bornewasser (31.), 3:4 Timo Bornewasser (60.), 3:5 Daniel Schmidt (90.+4)





SSV Eintracht Lommersum 1920 – SSV Golbach 1928 8:0SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Alexander Joist, Andreas Struve, Alexander Kill, Denis Rudi (57. Marvin Radermacher), Jan-Niklas Runkel (80. Christian Hilger), Lukas Goetz (83. Marcus Marian), Elias May, Lars Mechernich, Marcel Ebel (83. Philipp Henn), Tim Kückelhaus (71. Moritz Dreesbach) - Co-Trainer: Henrik Schilli - Co-Trainer: Jürgen BraunSSV Golbach 1928: Stephan Pessara (61. Marius Bichler), Lucas Drehsen, Markus Müller, Peter Mattes, Marius Kremp, Kai Müller, Maurice Gölden, Daniel Makarov (61. Mark Hoeger), Sebastian Mertz, Luca Adaldo, Laurin Peters (61. Ruben Lemke) - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max HofmannSchiedsrichter: Roland Regelin - Zuschauer: 50Tore: 1:0 Tim Kückelhaus (10.), 2:0 Tim Kückelhaus (19.), 3:0 Tim Kückelhaus (26.), 4:0 Elias May (45.+2), 5:0 Marcel Ebel (54.), 6:0 Elias May (56.), 7:0 Tim Kückelhaus (65.), 8:0 Tim Kückelhaus (69.)SV Frauenberg – SSV Weilerswist 1924 3:0SV Frauenberg: Chris Hossdorf, Daniel Lüssem (92. Yannik Hergarten), Pascal Schröder, Jan-Paul Pietrzyk, Deniz Arigan, Wesley Schleicher (17. Leon Vohsen), Tom Bauer, Julian Crombach (78. Thomas de Vries) (79. Sebastian Kaiser), Marcel Motz, Jan Tornow, Xavier Pickartz (60. Denis Moruz) - Trainer: Marcel TimmSSV Weilerswist 1924: Paul Frings, Kai Karamouzas, Max Becker (86. Oguzhan Erkaya), Björn Büscher, Stefan Silva-Santos (58. Frederik Ziburske), Bastian Schmitz, Maxim Zajcev (46. Robin Maximilian Berk), Joel Mahrhold (46. Mike Nandzik), Arda-Allen Zeyfiyanoglu, Alexander Eicker, Janis Gilbert - Trainer: Frederik ZiburskeSchiedsrichter: Klaus Krause - Zuschauer: 80Tore: 1:0 Xavier Pickartz (42.), 2:0 Sebastian Kaiser (90.+2), 3:0 Denis Moruz (90.+4)Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim – SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 0:9Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha, Eren Catak (75. Arian Sarmadian), Sefer Hoxhaj, Dominik Wesling, Niklas Wesling, Brayan Pedro (46. Fernando Da Silva), Aziz Neziri, Adrian Hajdini, Paul Alberty (46. Vladyslav Shukhovtsev), Youssef Khabbaz - Trainer: René Urbach - Co-Trainer: Mathias VaupelSV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Thomas Nonnen, Felix Klinkhammer, Patrick Pohl, Jonas Küpper (85. Yannick Schorn), Niclas Hampel, Mory Kaba, Nils Hahn, David Küpper (75. Tim Wagner), Marlon Vogt (81. Marcel Maus), Torben Hörnchen (60. Julian Schlag) - Trainer: Dirk ScheerSchiedsrichter: Giuseppe Scolaro (Bornheim ) - Zuschauer: 60Tore: 0:1 Marlon Vogt (10.), 0:9 Mory Kaba (45.), 0:2 Niclas Hampel (48.), 0:3 Torben Hörnchen (58.), 0:4 Niclas Hampel (65.), 0:5 Felix Klinkhammer (78.), 0:6 Mory Kaba (80.), 0:7 Niclas Hampel (85.), 0:8 Nils Hahn (86.)TuS Mechernich 1897 – SV Sötenich 1919 3:3TuS Mechernich 1897: Maximilian Mies, Leon Radschibajev, Cedric Noah Kratz, Kai Richardt, Tim Lambertz (61. Luca Althausen), Sven Lepartz, Oliver Kröll (71. Robin Ron Schmitz), Franz Evertz, Jonas Hohn, Kevin Mießeler (16. Nils Althausen), Vitali Leonhardt (61. Björn Clemens) - Co-Trainer: Mirco MertensSV Sötenich 1919: Aaron Zander, Lukas Hanf (80. Simon Züll), Simon Weishaupt, Nils Knebel, Lars Knebel, Marvin Neumann (46. Tim Jäckel), Martin Schmitz, Ben Winter, Pascal Feyerabend, Jonah Weishaupt, Jens Knebel (66. Luis Metternich) - Trainer: Markus SabelSchiedsrichter: Matthias Axler - Zuschauer: 85Tore: 0:1 Pascal Feyerabend (4.), 1:1 Oliver Kröll (16.), 1:2 Jonah Weishaupt (48.), 2:2 Luca Althausen (64.), 3:2 Oliver Kröll (66.), 3:3 Tim Jäckel (85.)Besondere Vorkommnisse: Martin Schmitz (SV Sötenich 1919) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (83.).

Die Torjägerkanone in der A-Liga geht in diesem Jahr an Golbachs Max Hofmann mit 32 Toren. Hofmann war am letzten Spieltag gesperrt. Sein ärgster Verfolger Tim Breuer erzielte nochmal einen Treffer. Der Schönauer kommt auf 28 Ligatore. Nach Platz drei im Vorjahr mit 26 Toren, ist dies sogar noch eine kleine Steigerung. Auf Rang drei landet Paul Doppelfeld von der SG Flamersheim/Kirchheim. Der Stürmer traf gegen Dahlem-Schmidtheim einmal und beendet diese Serie mit 25 Saisontoren. Er tauscht mit Tim Breuer seinen Platz gegenüber dem Vorjahr. Sein Mannschaftkollege Lukas Heiwolt schnürte einen Doppelpack und kommt auf 16 Ligatore. Torschütze des Tages wurde Tim Kückelhaus von Eintracht Lommersum. Er traf fünf Mal und schließt die Serie mit sieben Meisterschaftstoren ab.

Das Ranking der besten Torschützen

1. Max Hofmann (SSV Golbach): 32

2. Tim Breuer (TSV Schönau): 28

3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 25

4. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 19

5. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 16

5. Lukas Heiwolt (SG Flamersheim/Kirchheim): 16

7. Maurice Platz (TuS Vernich): 15

7. Jens Knebel (SV Sötenich): 15

7. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 15

7. Martin Schmitz (SV Sötenich): 15

7. Marlon Vogt (SV Nierfeld): 15

Zum Abschluss der Spielzeit gibt es noch drei weiße Westen zu verteilen. Diese gehen an Leon Wynen (Lommersum), Alican Isitmen (Nierfeld) und Christopher Hossdorf (Frauenberg). Für Wynen und Isitmen waren es die dritten Saisonspiele ohne Gegentor und für Hossdorf das erste. Den Sieg holte sich Yannick Schmitz von der SG Dahlem-Schmidtheim, der in sieben Partien diese Saison über ohne Gegentreffer blieb.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 7

2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 4

2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 4

2. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 4

5. Aaron Zander (SV Sötenich): 3

5. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 3

5. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 3

8. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2

8. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2

8. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2

8. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 2

8. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 2

13. Robin Metternich (TuS Chlodwig Zülpich II): 1

13. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1

13. Thomas Duell (TSV Schönau): 1

13. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1

13. Christopher Hossdorf (Frauenberg): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.