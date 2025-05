Zülpich II gerüstet für Gipfeltreffen - Hellenthal siegt bei SVS1950

Am 24. Spieltag bekamen die Zuschauer in sieben Spielen 27 Tore zu sehen. Mit dem knappsten aller Siege, einem 1:0 holte sich der SV Frauenberg bei der SG Flamersheim/Kirchheim drei wichtige Zähler zum Ligaverbleib. Im Gleichschritt mit den Frauenberger bleibt die TuS Mechernich, die sich mit 3:1 gegen Roitzheim behaupteten. Im Kellerduell zwischen Schöneseifen und Hellenthal nahm der Gast die drei Zähler mit. Durch das 2:1 auf des Gegners Platze heizt Hellenthal den Abstiegskampf erneut an. Mittendrin ist weiterhin auch der TuS Dom-Esch, der sich 1:5 beim SV Sötenich geschlagen geben musste. Zu 99 Prozent abgestiegen ist der TB-SV Füssenich, der daheim die Jungs aus Weilerswist mit 0:6 unterlegen war. Im Mittelfeldduell behielt der TSV Schönau mit 2:0 gegen Lommersum die Oberhand. Für die Eintracht war es die dritte Niederlage in Folge. Im Spitzenspiel siegte der TuS Zülpich II durch einen Treffer in der Schlussminute beim Tabellendritten Sportfreunde DHO mit 3:2. Damit zieht der TuS nach Punkten gleich mit dem spielfreien Spitzenreiter Erft 01 Euskirchen und ist bestens gewappnet für das Gipfeltreffen am kommenden Sonntag um 13 Uhr in Zülpich.