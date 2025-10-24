Zülpich II fügt Sötenich erste Saisonniederlage zu

Der TuS Zülpich II hat das Nachholspiel beim SV Sötenich gewonnen und ist nach Punkten mit den Grün-Weißen gleichgezogen. Im Sturm und Regen von Kall war es Zülpichs Fabian Schmitz der in Hälfte zwei mit seinen ersten zwei Saisontoren zum Matchwinner avancierte. In der nun wieder glatt gezogenen Tabelle steht die SG Dahlem-Schmidtheim zwei Punkte vor Sötenich und Zülpich II. Drei weitere Zähler dahinter liegt Weilerswist in Lauerstellung.

Das sind die Fakten zum Spiel:

In der Torjägerwertung schieben sich sowohl Sötenichs Martin Schmitz, als auch Zülpichs Jakob-Janis Fischer einen Platz nach vorn und haben nun jeweils sechs Saisontore erzielt.

Das Ranking der besten Torschützen



1. Jens Knebel (SV Sötenich): 12

2. Tim Breuer (TSV Schönau): 9

3. Maurice Platz (TuS Vernich): 8

3. Yannick Schorn (SV Nierfeld): 8

3. Jens Honnef (TuS Mechernich): 8

3. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 8

7. Sven Pohl (SV Nierfeld): 7

7. Johann Jentges (SG Dahlem-Schmidtheim): 7

9. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 7

10. Martin Schmitz (SV Sötenich): 6

10. Jakob-Janis Fischer (TuS Zülpich II): 6

12. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 5

12. Chris Schmauder (TSV Schönau): 5

12. Mory Kaba (SV Nierfeld): 5

12. Paul Doppelfeld (Flamersheim/Kirchheim): 5

12. Marcel Kaiser (SV Frauenberg): 5





Bei den Torhütern gab es im Ranking um die Weiße Weste keine Veränderungen.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 5

2. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2

2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 2

2. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2

5. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1

5. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 1

5. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 1

5. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.