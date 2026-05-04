Zülpich dreht spät, Breinig patzt - Kampf um Platz zwei wird spannend

– Foto: Engelbert Fell

Während Zülpich im Topspiel dreifach punktet und Breinig federn lässt, leistet sich Tabellenführer Hürth einen unerwarteten Ausrutscher. Auch im Tabellenkeller bleibt die Lage eng.

Der Neunte Brand (29 Punkte) setzte sich gegen Schlusslicht Glesch-Paffendorf (12 Punkte) durch. Arigbe traf zur Führung (53.), Akherraz erhöhte per Kopf (77.). Die Gäste hielten lange mit, blieben offensiv aber harmlos. Brand sichert sich damit endgültig den Klassenerhalt.

Der Tabellenvierte Germania Teveren (37 Punkte) drehte nach schwacher erster Hälfte einen 1:2-Rückstand gegen den Zwölften aus Uevekoven (21 Punkte). Nach Treffern von Rubaszewski (22.) sowie Jäger (30.) und Hübsch (35.) für die Gäste brachte Wickum (53.) die Wende ins Rollen. Kabalakli (80., 90.) und Kiala (87.) sorgten für klare Verhältnisse. Teveren festigt damit seine Position im oberen Mittelfeld.

Der Zweite Zülpich (57 Punkte) wurde seiner Favoritenrolle gegen den Elften Schafhausen (27 Punkte) gerecht. Ohrem (7.), Iskra (11.) und Schiffer (45.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach dem Anschluss durch Massakidi (64.) stellte Huschke (90.+2) den Endstand her. Zülpich bleibt damit erster Verfolger von Hürth.

Der Tabellen-13. Helpenstein (20 Punkte) holte gegen den Dritten Breinig (50 Punkte) nach 0:3-Rückstand noch ein Remis. Tahir (8.), Mohr (22.) und Gruhn (35.) trafen früh für die Gäste. Bate (54.), Ait Kassi per Foulelfmeter (60.) und Issaka (86.) glichen aus. Breinig verpasst damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Der Zehnte Kurdistan Düren (28 Punkte) und der Sechste Fliesteden (35 Punkte) trennten sich ausgeglichen. Ilunga brachte die Gastgeber in Führung (24.), Kremer glich per Handelfmeter aus (27.). Chanaa (80.) schien das Spiel zu entscheiden, ehe Yasar in der Nachspielzeit (90.+4) rettete. Beide Teams bleiben im gesicherten Mittelfeld.

Im Verfolgerduell setzte sich der Siebte Eilendorf (34 Punkte) gegen den Fünften Verlautenheide (36 Punkte) knapp durch. Tchacoura (19.), Knoben (34.) und Beckers (58., 71.) sorgten für eine klare Führung. Tangerding (68.), Roßmüller (75.) und Braun (85.) verkürzten spät. Eilendorf rückt damit näher an die obere Tabellenhälfte heran.