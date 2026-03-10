Zubke bleibt dem TSV treu

– Foto: IMAGO IMAGES

Der TSV Pansdorf kann auch in der kommenden Saison auf Nick Zubke bauen. Der zentrale Mittelfeldspieler bleibt seinem Heimatverein treu und geht damit in seine vierte Spielzeit im Kader der Liga-Mannschaft.

Zubke ist ein echtes Eigengewächs des Vereins. Seit seiner Kindheit trägt er das Trikot des TSV und hat sämtliche Jugendmannschaften am Techauer Weg durchlaufen. Diese enge Verbindung zum Klub macht ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft und zu einem Spieler, der die Vereinsphilosophie verkörpert.

Auch sportlich spielt der Mittelfeldakteur eine wichtige Rolle. In der laufenden Saison kam Zubke bislang auf 13 Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte und eine Vorlage beisteuerte. Vor allem im zentralen Mittelfeld überzeugt er mit großem Einsatz, hoher Laufbereitschaft und seiner Dynamik im Spiel nach vorne.