Zubayr Amiri verlässt SV Hummetroth

Zubayr Amiri war erst vor der vergangenen Saison zum SV Hummetroth gewechselt. © IMAGO/HMB-Media

Odenwald. Zubayr Amiri ist nicht mehr Spieler des SV Hummetroth. Wie der Verein mitteilt, hat sich der 36-Jährige „trotz seiner ursprünglichen Zusage nun dazu entschieden, als aktiver Spieler kürzerzutreten“. Dies geschehe aus persönlichen und beruflichen Gründen, so der SVH.

Der Bruder vom deutschen Nationalspieler Nadiem Amiri (FSV Mainz 05) wechselte vor der vergangenen Saison vom Hanauer SC nach Hummetroth. Zuvor sammelte er schon Erfahrungen in der Regionalliga bei Eintracht Frankfurt II, Bayern Alzenau und Viktoria Aschaffenburg. Zudem lief Zubayr Amiri 32 Mal für die afghanische Nationalmannschaft auf.

Dafür verlängern die Odenwälder mit Morten Sly Gräf. Der Stürmer kam in der vergangenen Spielzeit sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

Der Verein verkündete in einer Meldung: „Nachdem ihn in der Vergangenheit immer wieder Verletzungen ausgebremst haben, ist Morten aktuell wieder topfit und bereit, neu anzugreifen. Seine Qualitäten sind unbestritten und wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft in der kommenden Saison wieder enorm weiterhelfen wird.“

Gräf war 2021 von Viktoria Aschaffenburg zum SV Hummetroth gewechselt.