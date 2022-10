Timo Spennesberger (weißes Trikot) erzielte zwar die Landsberger Führung, trotzdem ging der TSV gegen den FC Ismaning leer aus. – Foto: Thorsten Jordan

Zu zehnt kommt der TSV Landsberg aus dem Tritt Bayernligist verliert gegen den FC Ismaning +++ Memmingen und Schwaben Augsburg setzen ihre Serien fort +++ Nördlinger Aufholjagd bringt keine Punkte +++ Bei Gundelfingen stechen die Joker

Die Chance auf die Herbstmeisterschaft ist weg. Durch die 1:2-Heimniederlage gegen den FC Ismaning ist der Rückstand des TSV Landsberg auf den Spitzenreiter SV Schalding-Heining auf vier Zähler angewachsen, die Niederbayern sind vor dem Vorrundenfinale nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Auf den dritten Platz hat sich der FC Memmingen durch das mühsame 1:0 bei 1860 Rosenheim vorgearbeitet. Immer besser in Fahrt kommt der TSV Kottern, der den FC Ingolstadt II mit 3:1 besiegte. Weniger gut lief es für den TSV Nördlingen, dessen Aufholjagd gegen den SV Kirchanschöring nicht mit einem Punkt belohnt wurde.

Nach zwölf Spielen ohne Niederlage hat es den TSV Landsberg erwischt. Gegen den FC Ismaning gab der TSV den schon sicher geglaubten Erfolg aus der Hand und unterlag mit 1:2. „Zwei Fouls haben uns das Spiel gekostet“, sagte Spielertrainer Mike Hutterer nach der Partie.

Tatsächlich hatten die Landsberger bis zur 74. Minute alles im Griff. Doch in Unterzahl ging gar nichts mehr. „Vielleicht ist der Erfolg dem einen oder anderen zu Kopf gestiegen“, sagte Hutterer. Auf jeden Fall sei man nicht mehr den wichtigen Schritt mehr gelaufen, sondern habe ich „eher ein bisschen ergeben.“ Timo Spennesberger hatte die Landsberger in einer einseitigen Partie in Führung gebracht. Die Feldüberlegenheit war da – es fehlten allein die weiteren Tore. Was sich rächen sollte, nachdem der bereits verwarnte Maximilian Holdenrieder nach einem weiteren Foul vom Platz musste. Ab diesem Zeitpunkt geriet der TSV extrem unter Druck, fing sich durch Clemens Kubina erst den Ausgleich, ehe Yasin Yilmaz nur drei Minuten später die Partie zugunsten des FCI drehen konnte. (mm) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Hendrik Hufnagel (Ingolstadt) - Zuschauer: 470

Tore: 1:0 Timo Spennesberger (44.), 1:1 Clemens Kubina (84.), 1:2 Yasin Yilmaz (87.)

Gelb-Rot: Maximilian Holdenrieder (74./TSV Landsberg)

Mit dem 1:0-Arbeitssieg beim Schlusslicht TSV 1860 Rosenheim hat der FC Memmingen seine Serie fortgesetzt und blieb im achten Spiel hintereinander ungeschlagen. „Hauptsache drei Punkte“, kommentierte FCM-Trainer Stephan Baierl.

Baierl packte, wie zuletzt beim 3:1 in Hallbergmoos, die „Routinevariante“ aus, mit den erfahrenen Martin Dausch, Nikola Trkuja und Dominik Stroh-Engel im 4-3-3-System in den zentralen Positionen. Das Vorhaben, wieder schnelle Tore vorzulegen und dem angeschlagenen Gegner vorzeitig den Zahn zu ziehen, gelang dieses Mal nur bedingt. Nach einem Dausch-Freistoß ging ein Trkulja-Kopfball übers Tor (17.), ebenso ein 30-Meter-Versuch von Mathias Bauer (24.) und ein weiterer Kopfball von Micha Bareis (25.). „Dodo“ Stroh-Engel konnte aber schließlich zur verdienten 1:0-Führung per sechstem Saisontreffer abstauben. Vor der Pause hätte Nicolai Brugger weiter erhöhen können, nach dem Wechsel noch einmal Bauer“.

„Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und müssen höher führen“, kritisierte Baierl, dass in der zweiten Hälfte – ausgerechnet in Überzahl – der Faden verloren wurde. Tim Kießling flog wegen Nachtretens gegen Trkulja vom Platz. Bei der anschließenden Rudelbildung kam Trkulja mit Gelb davon. Rosenheim spielte jetzt mit dem Mut der Verzweiflung und hatte nichts zu verlieren. Der FCM ließ die zuvor gezeigte Souveränität vermissen, hätte aber dennoch den zweiten Treffer nachlegen können. (ass)

Schiedsrichter: Kenny Abieba (Fürth) - Zuschauer: 120

Tor: 0:1 Dominik Stroh-Engel (26.)

Rote Karte: Tim Kießling (68./TSV 1860 Rosenheim)

Abteilungsleiter Adem Gürbüz war nach dem hochdramatischen Ende im Kellerduell zwischen Türkspor Augsburg und dem VfR Garching sprachlos. Mit 2:3 ging das Heimspiel, der Siegtreffer fiel in der 97. Minute. „Ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. So darf das nicht passieren“, erklärte ein geknickter Gürbüz.

Dabei verlief der Start aus Sicht der Augsburger gut. Emre Arik brachte Türkspor in Führung. Kurz nach der Pause erwies Türkspors Erman Mackic seiner Mannschaft einen Bärendienst. Als letzter Mann brachte er seinen Gegenspieler zu Fall. Schiedsrichter Thomas Gscheidl blieb nichts anderes übrig, als die Rote Karte zu zücken. Für Gürbüz einer der Knackpunkte: „Es war ein berechtigter Platzverweis. Er hat den Ball eigentlich und weiß dass sein Gegenspieler schnell ist.“ Das Spiel kippte fortan, Markus Zettl besorgte das 1:1 für Garching. Fast im direkten Gegenzug brachte Jeton Abazi aber schon wieder in Führung. Ein glücklicher Treffer zwar, so Gürbüz, aber dann hätte seine Mannschaft „das Ding nach Hause bringen müssen.“ Doch lange hielt die Führung nicht. Ein Sonntagsschuss von Marc Perkuhn brachte das 2:2, in der Nachspielzeit traf Roman Gertsmann mit seinem 2:3 die Augsburger tief ins Mark. (fka)

Schiedsrichter: Thomas Gscheidl (Weiherhof) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Emre Arik (25.), 1:1 Mark Zettl (73.), 2:1 Jeton Abazi (75.), 2:2 Marc Perkuhn (77.), 2:3 Roman Gertsmann (90.+7)

Rote Karte: Nerman Mackic (52./Türkspor Augsburg)

Benedikt Ost (Mitte) brachte den FC Gundelfingen kurz nach seiner Einwechselung in Führung. – Foto: Walter Brugger

Das ist dann wohl das sprichwörtliche glückliche Händchen, das Florian Strehle hatte. Eine knappe Stunde war gespielt, der FC Gundelfingen lag gegen den VfB Hallbergmoos mit 0:1 im Rückstand. Irgendetwas musste geschehen. Also rief der Co-Trainer, der den gesperrten Chefcoach Stefan Anderl zusammen mit René Schröder vertrat, die Ersatzspieler Jonas Schneider und Benedikt Ost zu sich. Kaum hatte das Duo den Platz betreten, da waren sie maßgeblich daran beteiligt, dass die Gundelfinger die Partie noch drehten und mit 3:1 gewannen.

Nur in der Anfangsphase hatten die Grün-Weißen Probleme mit dem VfB und kassierte prompt das 0:1 durch Simon Werner. Danach fanden die Gundelfinger zu ihrem Spiel, machten Druck, hatten Chancen, nur der erfolgreiche Abschluss fehlte. Was sich mit Schneider und Ost ändern sollte. Schneider wurde bei seinem ersten Ballkontakt vom Hallbergmooser Spielertrainer Matthias Strohmaier an der Torauslinie umgegrätscht, Manuel Müller verwandelte den Elfmeter zum 1:1. Doch damit waren die Grün-Weißen ganz einfach nicht zufrieden. FCGler Felix Hafner setzte nach, als Andreas Giglberger den Ball ins Aus trudeln lassen wollte, Schneider kam hinzu, schnappte sich den Ball und bediente Ost. Sechs Minuten nach ihrer Einwechslung hatten die Joker die Partie gedreht. Als dann auch noch Janik Noller nach missglückter Abseitsfalle die Vorlage von Schröder zum 3:1 verwertete, war die Partie gelaufen.

Schiedsrichter: Kevin Kassel (Unterhaching) - Zuschauer: 325

Tore: 0:1 Simon Werner (13.), 1:1 Manuel Müller (60./Foulelfmeter), 2:1 Benedikt Ost (66.), 3:1 Janik Noller (80.)

Bereits die sechste Niederlage im neunten Heimspiel musste der TSV Nördlingen einstecken. Gegen den auswärts ungeschlagenen SV Kirchanschöring stand es am Ende 3:4 aus Sicht der Rieser, die in der zweiten Halbzeit eine Aufholjagd bestartet hatten.

Erst einmal spielte Corona eine Rolle, denn sowohl Nördlingens Chefcoach Karl Schreitmüller als auch Kirchanschörings Mario Demmelbauer hatten sich den Virus eingefangen und fehlten. Die TSV-Kicker erwischten den besseren Start, Mirko Puscher drückte die Kugel zum 1:0 über die Linie. über die Linie. Doch die Antwort des SVK ließ nich tlange auf sich warten. Dominik Buxmann war bei seinem Sololauf zum 1:1 nicht zu stoppen, David Miladinovic sorgte mit seinem Schuss aus 20 Metern für das 1:2.

Und es kam noch bitterer für den TSV. Nach dem Foul von Torwart Weber an Puscher gab es Elfmeter für Nördlingen, doch Manuel Meyer setzte den Ball ans Lattenkreuz. Es sollte die letzte TSV-Chance der ersten Hälfte gewesen sein, denn fortan kombinierten sich die Oberbayern durch die zweikampfschwache TSV-Defensive, David Lobendank und Simon Jauk waren die Nutznießer bei den Treffern Nummer drei und vier. Die Partie schien bereits zur Pause entschieden. Aber nur scheinbar. Nach dem erfolgreichen Solo von Alexander Schröter über 30 Meter kam wieder Spannung auf, Schröter sorgte auch für den Anschlusstreffer und eine Schlussphase, in der das 4:4 durchaus noch möglich war. Die beste Chance hatte Puscher, dessen Schuss aber im letzten Moment noch geblockt wurde (83.). (jais) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Felix Scharf (Regensburg) - Zuschauer: 320

Tore: 1:0 Mirko Puscher (6.), 1:1 Dominik Buxmann (9.), 1:2 David Miladinovic (19.), 1:3 David Lobendank (43.), 1:4 Simon Jauk (44.), 2:4 Alexander Schröter (49.), 3:4 Alexander Schröter (77.)

Bes. Vorkommnis: Manuel Meyer (TSV Nördlingen) verschießt Foulelfmeter (24.)

Die Erfolgsserie des TSV Schwaben Augsburg hält. Mit einem 3:1-Heimerfolg über den Aufsteiger SV Erlbach ist die Elf von Schwaben-Coach Janos Radoki seit fünf Partien ungeschlagen. Ein frühes Führungstor durch Julian Kania, der einen Fehler seines Gegenspielers konsequent bestrafen konnte war eigentlich als optimaler Türöffner gedacht. Die Platzherren hatten zwar mehr Ballbesitz, legten in der Folgezeit jedoch nicht konsequent nach und wurden bestraft. Im Anschluss an einen Eckball stocherte Levin Ramstetter stocherte aus dem Gewühl das Leder über die Linie - 1:1.

Nach dem Seitenwechsel waren zunächst die Erlbacher am Drücker, hatten durch Standards auch gefährliche Situationen. Doch die „Violetten“ überstanden diese Phase und nach einer langgezogenen Flanke von Luburic stellte Kania per Kopfball mit seinem zweiten Treffer die 2:1-Führung her. Wenig später legte Maximilian Heiß erneut auf Vorlage von Luburic ebenfalls per Kopfball nach und sorgte für die endgültige Entscheidung. „Mit dem Resultat bin ich zufrieden, unser Sieg ist auch verdient. Von der Intensität her war es mir phasenweise zu wenig, da wir besser agieren können“, resümierte Schwabens Trainer Janos Radoki. (chw)

Schiedsrichter: Stefan Klerner (Lichtenfels) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Julian Kania (5.), 1:1 Levin Ramstetter (36.), 2:1 Julian Kania (68.), 3:1 Maximilian Heiß (77.)