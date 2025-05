Ein Spiel, das in positiver Erinnerung bleibt: Die Peitinger Spieler bejubeln den 1:0-Siegtreffer gegen Topteam Raisting. – Foto: Roland Halmel

Zu wenige Spieler: Für Bezirksliga-Dasein fehlt es TSV Peiting noch an der Substanz Klassenerhalt „wäre durchaus möglich gewesen“ Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd TSV Peiting Thomas Fischer

Der TSV Peiting muss nach nur einem Jahr in der Bezirksliga wieder zurück in die Kreisliga. Trainer Thomas Fischer geht auf Ursachenforschung.

Peiting – Der Fahrplan für die kommenden Wochen steht bereits. Am morgigen Mittwoch wird Trainer Thomas Fischer ein letztes Mal seine Kicker um sich versammeln, bevor es in die verdiente Sommerpause geht. Bis Ende Juni dürfen die Fußballer des TSV Peiting ihre Ferien genießen, bevor im Juli die Vorbereitung auf die neue Saison in der Kreisliga beginnt. Auf eine Teilnahme am Toto-Pokal verzichtet die Mannschaft in diesem Jahr bewusst. Zu groß war die Belastung für die Spieler gewesen. 30 Begegnungen in der regulären Saison, dazu noch zwei Relegationspartien. Das ist annähernd das Pensum, das die Profis in der Bundesliga abspulen. TSV Peiting: Das anspruchsvolle Programm war zu viel – Kicker wirken völlig ausgebrannt

Für das Team war das anspruchsvolle Programm zu viel. Nach dem 0:4 im Relegations-Rückspiel in Bad Endorf beklagte Thomas Fischer, dass seine Kicker völlig ausgebrannt gewirkt hätten. Nicht die Enttäuschung, sondern die Erleichterung überwog nach dem Ausscheiden. Eine weitere Runde mit zwei Begegnungen hätten die Peitinger wohl nicht mehr ohne größere Folgen überstanden. Das Jahr in der Bezirksliga hat dem TSV seine eigenen Grenzen vor Augen geführt. „Einen Kader von 24 Spielern braucht man“, räumt Fischer ein. Um den internen Konkurrenzkampf nicht zu sehr anzuheizen, hatte er auf eine solche stattliche Zahl verzichtet. Die Erfahrung lehrte ihn aber, dass ohne entsprechendes Personal eine vernünftige Saison in der Bezirksliga nicht mehr durchzuziehen ist. Zu sehr häuften sich in den vergangenen Monaten Verletzungen und Absenzen. Rechtzeitig zur Relegation hatte Fischer zwar seinen Kader wieder beisammen, doch der war nicht aufeinander eingespielt. Für Klassenerhalt zu wenig konstant