Zu wenig Teams: Nierspokal kann trotz Jubiläum nicht stattfinden

1966 wurde der Nierspokal, das Sommer-Vorbereitungsturnier der Nierspokalgemeinschaft, aus der Taufe gehoben. In diesem Jahr wäre das Turnier also 60 Jahre alt geworden. Doch ausgerechnet im Jubiläumsjahr findet es nicht statt: Nach den Absagen des SV Venrath und von Blau-Weiß Wickrathhahn waren nur noch fünf Teams übrig - zu wenig. „Mit fünf Mannschaften kann man kein vernünftiges Turnier bestreiten. Da spielt dann im Ligamodus jeder gegen jeden, da gibt es aber kein echtes Finale. Das ist für ein Turnier der größte Mist“, bekräftigt Weingarten. Weingarten ärgert sich über Absagen Der langjährige Präsident der Nierspokalgemeinschaft ist über die Absagen mächtig verärgert. „Venrath tritt zum dritten Mal in Folge nicht an mit der Begründung, zum Zeitpunkt der Austragung in der zweiten Julihälfte keine Mannschaft zusammenzukriegen. Dabei steht der Termin doch nun wirklich lange genug im Vorfeld fest. Venrath ist mein Heimatverein, bei dem ich selbst 18 Jahre Vorsitzender war. Von daher habe ich da schon dran zu knabbern“, klagt er.

Noch saurer stößt Weingarten aber die Wickrathhahner Absage per E-Mail auf. „Die waren 2025 noch Feuer und Flamme. Nach einem Vorstands- und Trainerwechsel sowie wohl auch einigen Turbulenzen im Winter teilten die mir nun plötzlich mit, dass sie sich im vergangenen Jahr durch Schiedsrichterentscheidungen deutlich benachteiligt gefühlt hätten. Davon war aber 2025 rein gar nichts von denen zu hören gewesen. Ich vermute eher, dass die einfach sauer waren, dass sie da als A-Ligist alle drei Spiele verloren haben.“ Ein derartiges Verhalten sei eine Riesenenttäuschung für ihn: „Dabei zeichnet unser Turnier doch eigentlich eine freundschaftliche Atmosphäre aus“, so Weingarten. Nur fünf Vereine standen noch bereit Und da auch der TuS Germania Kückhoven, der 2025 als Gastmannschaft mitgewirkt hatte, diesmal abwinkte, standen mit Titelverteidiger SV Otzenrath, Finalist SV Niersquelle Kuckum sowie dem SV Immerath, SV Holzweiler und VfB Hochneukirch eben nur noch fünf Vereine Gewehr bei Fuß. „Eine Kirmesveranstaltung soll das aber nicht werden. Daher haben wir das Turnier nun lieber abgesagt“, erläutert Weingarten.