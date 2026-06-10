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Ligabericht
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Zu wenig Spieler: SG Niederbiel zieht aus A-Liga zurück
Teaser KLA WETZLAR: +++ Die Relegation ist vorbei, doch das Chaos bleibt: Weil die SG Niederbiel die Fußball-A-Liga Wetzlar freiwillig verlässt, dürfen drei andere Mannschaften wieder hoffen +++
Wetzlar. Eigentlich waren mit dem Ende der Relegationsrunden am vergangenen Wochenende alle Entscheidungen bei den Aktiven im Fußballkreis Wetzlar gefallen. Eigentlich. Denn wie an diesem Dienstagnachmittag bekannt wurde, hat die SG Niederbiel seine erste Mannschaft aus der A-Liga Wetzlar abgemeldet. SG-Trainer Andreas Laubach und Kreisfußballwart Alexander Neul bestätigten dies auf Nachfrage.