„Zu wenig Leidenschaft gezeigt" – Pframmern kassiert Klatsche

Der TSV Oberpframmern hatte gegen Waldtrudering keine Chance. – Foto: Sro

Der gute Lauf, den die Pframmerner Kicker zuletzt in der Kreisliga 3 (München) hatten (sieben Punkte aus vier Spielen), wurde in Waldtrudering auf heftige Art gestoppt. Mit 0:5 Toren kamen Spielertrainer Stefan Lechner und seine Mitstreiter unter die Räder. Erklärung des Coaches: „Das kommt, wenn du keine Zweikämpfe führst.“

Die Phase mit einem Spiel auf Augenhöhe war vorbei, als der Waldtruderinger Leonhard Mayer den Gästen einen Doppelschlag versetzte (15./16). „Da haben wir zweimal gepennt“, kritisierte Lechner, der seinen verletzten Bruder und Mit-Coach Florian „schmerzlich an allen Ecken und Enden vermisste“. Zwar dürfe man die Niederlage nicht am Fehlen eines Einzelnen festmachen, aber „die Mannschaft hat einfach nicht gut gespielt, zu wenig Wille, zu wenig Leidenschaft gezeigt“.