"Zu wenig investiert": ASV Dachau schafft nur ein Unentschieden

Die Fußballer des ASV Dachau sind im Bezirksliga-Duell gegen SV Nord Lerchenau am Samstag auf eigenem Platz nicht über ein 0:0-Remis hinausgekommen.

„Unter dem Strich haben wir zu wenig investiert”, sagte ASV-Trainer Matthias Koston. Seiner Mannschaft fiel gegen die abstiegsbedrohten Münchner zu wenig ein.

Bereits in der Anfangsphase zeichnete sich ab, dass es für die Zuschauer ein zäher Nachmittag werden könnte. Beiden Mannschaften fehlten die Mittel, um sich Torchancen zu spielen. Wenn es gefährlich wurde, dann nach individuellen Fehlern. So wie nach einer Viertelstunde, als ASV-Stürmer Sebastian Mack am gegnerischen Sechzehner den Ball eroberte, dann aber geblockt wurde.