„Zu wenig Intensität und Bereitschaft“ – TuS gegen starke Garmischer bemüht

Lange Zeit mühte sich der TuS Geretsried vergeblich gegen den offensiv stark dezimierten 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Ein Standard eingangs der Schlussphase öffnete dann aber den Knoten für den Aufstiegskandidaten der Landesliga Südost. Nach dem 3:0-Heimerfolg der Geretsrieder kommt es am kommenden Freitag in Schwaig zum Aufeinandertreffen der beiden punktgleichen Spitzenteams.

Dennoch hätte man sich vom TuS-Team mehr erhofft als eine kurze Kontroverse um einen nicht gegebenen Strafstoß, bei der der Unparteiische nah am Geschehen stand. Ein wenig kritisierte Filan den Spielleiter aber schon. Weil er seiner Meinung nach den Werdenfelsern ihren überzogenen Müßiggang bei der Spieleröffnung durchgehen ließ. „Jeder Abstoß hat anderthalb Minuten gedauert.“ Filan gab aber auch zu, dass die Elf von „Speedy“ Schwinghammer „uns zugestellt und gut verschoben“ habe. „Wir haben lange Zeit keine Tiefe gefunden.“

Garmisch mit Chance zur Führung

Nach dem Seitenwechsel war deutlich mehr Eifer auf Seiten der Geretsrieder zu erkennen. „Es war das Spiel, das wir von Anfang an machen wollten.“ Mit einer kleinen Einschränkung: Jonas Ngusu verpasste gegen Keeper Lukas Günther den ersten Hochkaräter der Partie. „Wenn wir Pech haben, geht Garmisch mit 1:0 in Führung.“ Günther aber eilte Ngusu entschlossen entgegen, verkürzte so geschickt den Winkel.

Geretsrieder Treffer als Dosenöffner

Das 1:0 titulierte Filan dann als „den berühmten Dosenöffner“. Belmin Idrizovic schickte einen Eckball nach Innen, der erste Versuch landete an der Latte, der Abpraller am Rücken von Srdjan Ivkovic und von da hinter der Linie. Die Garmisch-Partenkirchener reklamierten energisch ein Foulspiel in Form eines Schubsers an Tormann Dave Salcher. Iwo, wiegelte Filan ab. Erst recht nach Überprüfung der Bewegtbilder.

Für den FC war das Gegentor nach zuvor äußerst gefälligem Auftritt ein spürbarer Tiefschlag. Binnen weniger Minuten war die Begegnung endgültig entschieden. Daniel Krebs fädelte das 2:0 geschickt ein, ehe er mit feinem Auge auf Tasso Karpouzidis ablegte. Ein echter Hingucker war auch die dritte Vollzugsmeldung. Idrizovic schweißte einen Freistoß aus 25 Metern in die Maschen: „Das kann er halt“, goutierte der Funktionär. Alles in allem dann doch ein redlicher Erfolg des Rangzweiten, aufgrund einer laut Filan „guten Steigerung in der zweiten Halbzeit“.