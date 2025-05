Zu wenig im Kampf um die Meisterschaft

Die Grün-Weißen starteten gut in das Spiel und kamen mit vielen langen Bällen über die letzte Kette vom SV Balhorn in gute und aussichtsreiche Torgelegenheiten, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Die guten Gelegenheiten wurden meist damit „entwertet“, dass man zu lange zum Abschluss oder die Hereingabe brauchte und die Gastgeber dadurch immer noch ein Körperteil dazwischen bekamen.

Am vorletzten Spieltag der Saison ging es im letzten Auswärtsspiel für die TSV Immenhausen zum SV Balhorn. Im Kampf um die Meisterschaft sind die Gäste auf einen Sieg angewiesen, während die Gastgeber auf ihrem schmalen Platz für einen harten Kampf bekannt sind.

Die zweite Halbzeit plätscherte die ersten Minuten vor sich hin bis zur 50. Minute, als die Gastgeber zum Schrecken der TSV in Führung gehen können. Ein langer Ball kann von Marcel Quambusch nicht rechtzeitig entschärft werden und er wird vom Balhorner Felix Münch überlaufen. Andy Rehrmann versucht noch herauszueilen und den Ball zu klären, Felix Münch ist jedoch vor ihm am Ball und hebt den Ball über den Torwart zur Führung.

Das Gegentor war ein großer Dämpfer für die Gäste, die dadurch jedoch auch wachgerüttelt wurden und von nun an das Spielgeschehen übernehmen und ihr spielerisches Können der vergangenen Wochen auf dem Platz zeigten. Balhorn zieht sich auf der Gegenseite weit zurück an den eigenen Strafraum und will die Führung mit Mann und Maus verteidigen, zum Teil mit sehr harten Zweikämpfen und Foulspielen.

Die Grün-Weißen drückten lange auf den Ausgleich und können sich nun auch einige Torabschlüsse erspielen. Doch viele der Abschlüsse waren zu ungenau, zu ungefährlich oder der gut aufgelegte SVB-Schlussmann Andreas Krohn parierte mehrfach gut.

Erst in der 84. Minute fällt der mehr als verdiente Ausgleich. Leon Beilstein zieht von der linken Seite in den Strafraum und bringt den Ball in die Mitte, von wo aus der Ball unglücklich vom Balhorner Verteidiger Hannes Dieling unhaltbar im eigenen Tor landet.

Doch der Ausgleich kam zu spät und die Gäste können das Spiel nicht mehr drehen. Am Ende muss sich die TSV vorwerfen, zu nachlässig mit den eigenen Chancen umgegangen zu sein und insbesondere in der ersten Halbzeit das Spiel nicht schon entschieden zu haben.

Aufstellung TSV Immenhausen:

Andy Rehrmann, Leon Beilstein, Mert Ongun, Marcel Quambusch, Colin Schöps, Adrian Handel (69‘ Samuel Hartig), Maurice Mündelein (80‘ Adrian Handel), Nico Rottstädt, Kevin Sieckmann (55‘ Nasim Ghasemi), Marcel Hausmann (69‘ Marcel Hirdes), Luca Marinho da Costa

Trainer: Pascal Göhl

Tore:

1:0 Felix Münch (50')

1:1 Eigentor Hannes Dieling (84' - Vorlage Leon Beilstein)