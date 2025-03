Zu wenig für einen Punktgewinn…

Es ging flott los für Sonneberg, Hertel bediente Wittmann, der den Ball frei vor Spomer aber verstolperte. Wieder über die linke Seite scheiterte Schreck kurz darauf am Keeper. Auch der Heber von Göhring fand nicht den Weg ins Walldorfer Tor. Chancen fast im Minutentakt wurden so vergeben, Göhring nach gut einer Viertelstunde an den Außenpfosten, von Spomer noch leicht abgelenkt. Erste Annäherung des SV auf das Sonnberger Tor nach gut einer halben Stunde, was einen Eckball einbrachte. Den köpfte Braun jedoch daneben. Bedauerlich die Verletzung von Krüger, der sich nach einem Zweikampf mit Kerschner an der Mittellinie verletzte und ins Krankenhaus musste. An dieser Stelle: Gute Besserung!

Aber kurz nach dem Wechsel war es dann soweit für den FC. Göhring wurde über die rechte Seite geschickt und vollendete ins lange Eck (47.). Und es blieb dabei, Walldorf zu harmlos, oft zu weit von den Gegenspielern weg, ließ man Sonneberg kombinieren. Nach etwa einer Stunde verwaltete der FC den Vorsprung sichtlich, aber Walldorfs Aktionen blieben ungefährlich. Fast alle Eckbälle landeten in den Armen von Heß, der einen ruhigen Nachmittag verlebte. Richters Schuss kurz vor dem Ende ging knapp daneben und der FC tat nur noch das nötigste, um den Sieg zu sichern. Unnötig die glatt Rote Karte gegen Leifer nach Foul als letzter Mann in der Nachspielzeit, allerdings erst nach Hinweis des Linienrichters. Schon eher verständlich die Ampelkarte für Wittmann, der mehrfach durch Unsportlichkeiten auffiel. Wo jedoch die Verwarnung für Hertel nach Tätlichkeit gegen Richter kurz vor der Pause abgeblieben war, war im Spielbericht nicht ersichtlich, weil nicht eingetragen…