Zu wenig Druck, zu viele Fehler

– Foto: Philipp Reichelt

Die SpVgg Niedersachsen Döhren verliert beim TSV Bemerode mit 2:4. Trainer Patrick Heldt sieht sein Team vor allem bei langen Bällen anfällig und spricht von einer verdienten Niederlage.

Trainer Patrick Heldt sah die Partie im Vorfeld genau so erwartet: „Das exakt erwartete Spiel des Gegners hat uns vor Probleme gestellt.“ Zwar habe seine Mannschaft „ein passables Spiel gemacht“, doch „die entscheidenden Dinge nicht richtig umgesetzt“.

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat im Auswärtsspiel beim TSV Bemerode einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim 2:4 geriet die Mannschaft früh ins Hintertreffen und fand über weite Strecken keine Mittel gegen die Spielweise der Gastgeber.

Ein zentrales Problem lag im Offensivspiel: „Wir haben wenig in die Tiefe gespielt. Wir sind zwar oft in die Tiefe gelaufen, haben aber viel quer und zurück gespielt, anstatt den Gegner in seiner letzten Linie unter Druck zu setzen.“ So blieb es bei wenigen klaren Chancen – und einem frühen Rückstand durch Paul Götting (13.).

Defensiv zeigte sich Döhren anfällig: „Wir müssen uns vorwerfen, dass wir drei von vier Gegentoren nach langen Bällen kassieren, obwohl wir wussten, dass diese gespielt werden.“ Die Gastgeber bauten ihre Führung durch Perrin Willmann(62., 73.) und Alan Coleman (66.) weiter aus.

Erschwert wurde die Situation zusätzlich durch eine Unterzahlphase: „Nach dem 3:0 waren wir nur noch zu zehnt, nach einer berechtigten roten Karte wegen einer Notbremse“, erklärte Heldt.

Trotzdem zeigte seine Mannschaft Moral. „Wir haben uns noch gefangen und zumindest Ergebniskosmetik betrieben“, sagte Heldt. Till Wittmann (80.) und Philip Wagner (85.) verkürzten auf 2:4.

Die Bewertung fiel dennoch klar aus: „Unterm Strich war das nicht unser Anspruch und wir haben das Spiel in Bemerode verdient verloren.“

Mit der Niederlage bleibt Döhren bei 45 Punkten auf Rang vier, während Bemerode auf 34 Zähler verkürzt und sich im Mittelfeld stabilisiert.

TSV Bemerode – SpVgg Niedersachsen Döhren 4:2

TSV Bemerode: Justin Schultz, Jorden Stoppa, Philipp Kreye (80. Norrie Jackie Coleman), Niklas Mauer, Josef Flink, Jasper Kernchen, Michel Hagen (73. Karsten Malarowski), Florian Niebuhr (37. Alan Coleman), Paul Götting (62. Luca-Elias Wild), David Jonathan Oduneye, Perrin Willmann (80. Hasan Alabas) - Trainer: Ramy-Nabil Hundt - Trainer: Daniel Spies

SpVgg Niedersachsen Döhren: Younes Ammor, Lasse Dettmer, Nico Schlehuber (46. Dominik Luths), Till Fassauer, Philip Wagner, Luis-Filipe Großmann Pereira da Silva (68. Till Wittmann), Anthony Bleteh Doe, Tim Prietzel, Dodzi Julio Kotchi, Patrick Olbrich, Marlon Lee Winter - Trainer: Patrick Heldt

Schiedsrichter: Carsten Reiter

Tore: 1:0 Paul Götting (13.), 2:0 Perrin Willmann (62.), 3:0 Alan Coleman (66.), 4:0 Perrin Willmann (73.), 4:1 Till Wittmann (80.), 4:2 Philip Wagner (85.)