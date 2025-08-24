„Zu wenig Chancen herausgespielt“ – Oberweikertshofen macht Schritt zurück statt nach vorne

Der SC Oberweikertshofen ist im Heimspiel gegen Kempten in eigentlich schon abgelegt geglaubte Muster verfallen. Die Folge: eine 0:1-Niederlage.

Oberweikertshofen – Die Englische Woche hatte man sich beim SC Oberweikertshofen ganz anders vorgestellt. Insgeheim hatte man mit zwei Siegen in den beiden Heimspielen und auf den Befreiungsschlag gehofft. Doch bereits am vergangenen Dienstagabend konnte sich die Elf von Weikertshofens Spielertrainer Simon Schröttle den Traum von sechs Punkten im heimischen Waldstadion abschminken. Trotz Leistungssteigerung verlor die SCO-Elf gegen den Tabellendritten Durach mit 1:2. Alle Hoffnungen auf zumindest einen Sieg ruhten nun am Samstag im Spiel gegen den FC Kempten. Doch auch die Begegnung verlor die Schröttle-Elf mit 0:1 (0:1) und findet sich nach dem 8. Spieltag auf einem Relegationsplatz um den Klassenerhalt wieder.

Unerklärlich war für viele Anhänger des SCO der Leistungseinbruch aller Akteure gegen Kempten. „Die Englische Woche war doch für unseren dünnen Kader sehr fordernd“, suchte Schröttle nach Gründen für die sechste Saison-Pleite. „Vielleicht ist uns am Ende dieser Woche auch ein wenig die Puste ausgegangen. Zudem hat bei uns diesmal die Stabilität in der Defensive gefehlt, die uns gegen Dachau und Durach ausgezeichnet hatte. Und trotz des Anrennens in den zweiten 45 Minuten haben wir uns zu wenig Chancen herausgespielt.“

Neuem Stürmer fehlt das Vorlagen-Futter

Völlig verhungert ist über die 90 Minuten Weikertshofens Sturmspitze Bryan Stubhan. Bevor Kempten den einzigen Treffer des Spiels durch Ahmed Mekhimar erzielte (32.), hätten sowohl Stubhan als auch Lukas Kopyciok den SCO in Führung bringen können. Doch beide scheiterten. Aber auch die Allgäuer Elf hätte kurz nach dem Wiederanpfiff auf 2:0 erhöhen können. Nach einem Eckstoß hatte der eingewechselte Ömer Dasdemir Pech, als sein Kopfball an die Querstange klatschte. Der Ball wäre für SCO-Keeper Elias Reinert unerreichbar gewesen.

In der letzten Viertelstunde kam mit Rückkehrer Fabian Willibald mehr Druck ins Spiel der Gastgeber. Doch Kempten verteidigte den Vorsprung mit Mann und Maus – die letzten 13 Minuten sogar in Unterzahl, weil Mohammad Walizada mit der Ampelkarte vom Platz geflogen war. Doch selbst einen indirekten Freistoß in bester Mittelstürmerposition konnte Oberweikertshofen nicht nutzen, um zumindest einen Punkt zu retten. (Dieter Metzler)