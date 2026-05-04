Zu wenig aus guter erster Hälfte gemacht

– Foto: Philipp Reichelt

Am 26. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 trennten sich der RSV Rehburg und der TuS Sudweyhe 1:1. Nach einer starken ersten Halbzeit der Gäste reichte es am Ende nur zu einem Punkt.

Vor allem im ersten Durchgang erspielte sich Sudweyhe mehrere hochkarätige Chancen, blieb jedoch ohne Treffer. Trainer Jan Lehmkuhl, der die Partie nicht vor Ort verfolgen konnte und sich auf vereinsinterne Rückmeldungen stützte, ordnete diese Phase deutlich ein: „Die erste Halbzeit war sehr gut. Wir hatten mehrere hundertprozentige Chancen und hätten eigentlich in Führung gehen müssen.“

Der TuS Sudweyhe ließ beim RSV Rehburg Punkte liegen – und das trotz guter Ausgangslage zur Pause. In einer Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten verpassten es die Gäste, ihre Überlegenheit früh in Zählbares umzumünzen.

Stattdessen ging Rehburg kurz vor der Pause in Führung: Usman Obisesan traf in der 45. Minute zum 1:0 für die Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel verlor Sudweyhe zunehmend den Zugriff auf das Spiel. „In der zweiten Halbzeit haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt, waren sehr lethargisch und hatten kaum noch Ambitionen, das Spiel zu gewinnen“, sagte Lehmkuhl.

Der Ausgleich fiel schließlich in der 76. Minute durch Aaron Micael Chouacha Djomatou, der eine der wenigen klaren Aktionen im zweiten Durchgang nutzte. Mehr gelang den Gästen jedoch nicht.

Damit blieb es beim 1:1, das aus Sicht Sudweyhes zu wenig war. „Unterm Strich war das aber zu wenig“, resümierte Lehmkuhl.

Rehburg zeigte sich hingegen mit dem Ergebnis einverstanden. Trainer Mike Friedrich bewertete die Partie knapp: „Eine gerechte Punkteteilung. Wir sind sehr zufrieden mit dem Punkt und wollen nächste Woche im Derby gegen Leese die nächsten Punkte holen.“

In der Tabelle verpasst Sudweyhe damit den Anschluss an die oberen Plätze, während Rehburg einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt sammelt.

RSV Rehburg – TuS Sudweyhe 1:1

RSV Rehburg: Nils Bleeke, Christopher Lemme, Muhammed-Talha Baykus, Melvin Papmeier, Thore Busse, Martin Dökel (78. Ivan Hasso), Marek Gilke, Usman Obisesan, Marco Di Stefano (57. Lorenz Wöltge), Faruk Barbaros (78. Yasin-Nezir Cesur), Kaan Uysal - Trainer: Mike Friedrich

TuS Sudweyhe: Lukas Wickbrand, Maximilian Wirth, Bastian Helms, Jason-Mark Traemann, Aaron Micael Chouacha Djomatou, Joshua Brandhoff (65. Mika Wrage), Maik Behrens, Leon Behrami, Finn Kastens, Jonas Kehlenbeck, Adil Assubayev - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl

Schiedsrichter: Joris Koplin

Tore: 1:0 Usman Obisesan (45.), 1:1 Aaron Micael Chouacha Djomatou (76.)