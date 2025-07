„Zu viele verletzungsbedingte Ausfälle“: Pullach muss Pokalspiel gegen Landsberg absagen

Pullach – Ein Sieg fehlt den Fußballern vom FC Deisenhofen und vom SV Pullach noch zum Einzug in die 1. Totopokal-Hauptrunde. In der 3. Qualifikationsrunde gastiert der FCD als Bayernligist am Freitag (19.30 Uhr) beim Landesligisten Kirchheimer SC. Der Landesligaabsteiger SVP sollte am Samstag (16 Uhr) den Bayernligisten TSV 1882 Landsberg empfangen. Doch es kam anders.

Für den FC Deisenhofen hingegen gilt: „Die jungen Wilden dürfen sich zeigen. Das haben wir letzte Saison schon gegen Burghausen und Haching so durchgezogen, das behalten wir auch bei“, verspricht Deisenhofens Sportlicher Leiter Thomas Werth den nachdrängenden Talenten Einsatzzeit. Trotzdem setzt er klar auf Sieg: „Wir gehen schon davon aus, dass wir in Kirchheim erfolgreich abschneiden.“

Pokal-Terminplan hat Auswirkungen auf den Ligastart

Der Pokalterminplan hat in dieser Saison übrigens auch Einfluss auf den Punktspielplan. Die Deisenhofner starten erst am Dienstag, 22. Juli, mit dem Heimspiel gegen Türkspor Augsburg in die Bayernligasaison, weil am Auftaktwochenende der Liga auch die 1. Pokal-Hauptrunde gespielt wird, sie also bei einem Sieg in Kirchheim im K.o.-Wettbewerb antreten müssten.

„Die Begründung ist nachvollziehbar“, sagt Werth, „denn bisher wurde die Pokal-Hauptrunde am letzten Wochenende der Vorbereitung gespielt. Wenn du in der Qualifikation lange dabei warst, hast du an diesem Termin kein Freundschaftsspiel ausgemacht. Und wenn du dann doch in der letzten Quali-Runde ausgeschieden bist, hattest du eine Woche vor dem Saisonstart kein Testspiel.“ Für die Pullacher ist die Terminierung kein Thema: Als Bezirksligist starten sie ohnehin eine Woche später in die Spielzeit. (um/mg)