Zu viele Remis: Sonst hätte der SE Freising selber noch ein richtiges Endspiel gehabt

Der SE Freising beendet die Saison auf Platz vier. Zu viele Unentschieden verhinderten den erhofften Aufstieg in die Landesliga.

Jetzt klingt sie also aus, die Bezirksliga-Spielzeit 2025/26, in die der SE Freising mit hehren Zielen gestartet war. Die Rückkehr in die Landesliga war ein durchaus erhofftes Szenario. Für viele gehörten die Lerchenfelder zum engeren Favoritenkreis. An was es am Ende scheiterte? So banal es klingt: Ein paar Mal zu oft haben die Domstädter, die Platz vier belegen, Remis gespielt. Außerdem war die Saison in der Offensive anders geplant: Mit Joshua Steindorf und Christian Schmuckermeier fehlten zwei Puzzleteile langfristig.

Beim ASV Dachau (Samstag, 14 Uhr) geht es am letzten Spieltag nur noch um die Ehre. Die einen Platz vor dem SEF rangierenden Gastgeber dagegen sind auf einen Sieg angewiesen, wenn sie den FC Moosinning noch vom Relegationsrang verdrängen wollen. Hätte Freising selbst einmal öfter gewonnen, wäre es ein Endspiel für beide Teams geworden.

So können sich die Lerchenfelder in Ruhe auf den nächsten Angriff Richtung Landesliga vorbereiten. Auch 2026/27 werden sie zu den Anwärtern für den Meistertitel zählen.