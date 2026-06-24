„Zu viele Regeln machen Fußball kaputt"

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Der Pankower SV Rot Weiß 1921 hat seine Premierensaison in der Landesklasse West mit einem vierten Platz abgeschlossen. Trainer Hannes Krüger blickt im FuPa-Teamcheck auf eine erfolgreiche Spielzeit zurück – und erklärt, warum er für die neue Saison auf das gesamte Team setzt, nicht auf Einzelne.

Die erste Saison auf Landesebene ist für den Pankower SV Rot Weiß 1921 besser gelaufen als erwartet. Als frischer Aufsteiger Platz vier in der Landesklasse West zu belegen – das ist keine Selbstverständlichkeit. „Mit der ersten Saison auf Landesebene sind wir mehr als zufrieden. Als Aufsteiger Platz 4 erreicht zu haben ist natürlich überragend", sagt Hannes Krüger gegenüber FuPa. Der Trainer sieht einen klaren Grund für diesen Erfolg: die außergewöhnliche Trainingsdisziplin seiner Mannschaft. „Geschuldet ist dies auch mit Sicherheit durch unsere krasse Trainingsbeteiligung", so Krüger.

Junges Team mit Entwicklungspotenzial

Trotz der beeindruckenden Bilanz weiß Krüger, dass noch Luft nach oben bleibt. Chancenverwertung und Spielkontrolle bei Führungen nennt er als Bereiche, an denen gearbeitet werden muss. „Verbesserungen gibt es immer, ob es die Chancenverwertung ist oder die Abgezocktheit, mal eine 2:0-Führung locker runterzuspielen, aber da wird unsere junge Truppe sich mit der Zeit immer weiter entwickeln und das macht Lust auf mehr", sagt der Coach. Die Perspektive stimmt – und die Ungeduld hält sich in Grenzen.

Kollektiv statt Einzelkönig

Auf die Frage, ob es einen Spieler gebe, den er besonders hervorheben möchte, antwortet Krüger ohne Zögern mit einem klaren Nein – aber mit einer Botschaft der Geschlossenheit. „Nein. Da nehme ich alle mit ins Boot, ob Spieler oder Trainer-Staff, für dieses Ergebnis haben alle beigetragen", betont er. Ein Trainer, der Teamkultur über individuelle Lorbeeren stellt.

Vorbereitung ohne große Highlights – und das ist auch gut so

Für die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 gibt es beim Pankower SV Rot Weiß 1921 keine spektakulären Ankündigungen. „Wir haben kein Highlight, was man jetzt großartig erwähnen müsste", sagt Krüger nüchtern. Bodenständigkeit statt Eventfußball – der Verein bleibt sich treu.

Zwei Zugänge für den nächsten Schritt

Personell tut sich dennoch etwas: Jonas Bielefeld kommt von Garz Hoppenrade, und Nils Baude stößt aus der A-Jugend des Meyenburger SV zum Team. Beide sollen die Mannschaft für die neue Saison verstärken.

Ziel: In der Liga heimisch werden

Die Zielsetzung für 2026/2027 formuliert Krüger schlicht und klar: „Sich weiterhin in der Liga zu etablieren." Kein Aufstiegsgerede, keine überzogenen Erwartungen – der Fokus liegt auf Kontinuität und Entwicklung.

Favoriten: Brieselang und Nauen

Beim Blick auf die Konkurrenz nennt Krüger zwei Teams als Meisterschaftskandidaten in der Landesklasse West: Brieselang und Nauen. Wen er stärker einschätzt und warum, lässt er offen – die Namen sprechen für sich.

Regelflut nervt den Trainer

Beim Thema Regeländerungen zur Fußball-Weltmeisterschaft hat Krüger eine unmissverständliche Meinung: „Gar keine. Es gibt mittlerweile viel zu viele Regeln, die den Fußball mittlerweile mehr kaputtmachen als ihn zu verbessern." Eine Aussage, die wohl viele Trainer im Amateurfußball unterschreiben würden – und die den Geist des Vereins auf den Punkt bringt: Fußball soll Fußball bleiben.