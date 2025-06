Zu viele Patzer gegen Kellerkinder verspielen dem SV Raisting die Top-Drei

Der SV Raisting verspielt in Bezirksliga eine bessere Platzierung. Im Kampf um den Landesliga-Aufstieg reichte es am Ende nur für den vierten Platz.

Seit dem Abstieg aus der Landesliga nach der Saison 2017/18 holte der SV Raisting in der Bezirksliga stets einen einstelligen Tabellenplatz. Den Sprung unter die Top Drei schaffte der SVR aber nie. Vor drei Jahren landete die Mannschaft von Coach Johannes Franz auf Rang vier. Dieses Ergebnis wiederholten die Raistinger in der vor kurzem beendeten Saison 2024/25. Doch es wäre mehr drin gewesen. „Vor der Saison hätte ich die 57 Punkte, die wir am Ende hatten, sofort unterschrieben. Leider überwiegt jetzt am Ende aber die Enttäuschung, weil es nicht zum zweiten Platz gereicht hat“, bilanzierte Franz.

Dabei begann es so erfolgreich: Die Raistinger legten – trotz eher durchwachsener Sommervorbereitung – einen Traumstart mit sieben Siegen in Folge hin. „Auch die Rückrunde war gut, wenn man bedenkt, was wir an Ausfällen von Leistungsträgern hatten“, so Franz, den es selbst schon nach wenigen Partien erwischte. Kurz vor der Winterpause zog sich Sinan Grgic einen Kreuzbandriss zu. In der Rückserie mussten dann auch noch Kapitän Max König und Stürmer Vinzenz Wolf verletzt zuschauen. „Mit Max und Vinzenz hätten wir die Aufstiegsrelegation geschafft, da bin ich mir ziemlich sicher“, sagt Franz, der seiner ersatzgeschwächten Mannschaft dennoch gute Spiele bescheinigte. „Wie beispielsweise in Penzberg, als wir mit einer absoluten Notelf gewonnen haben“, so Franz.