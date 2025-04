Umsonst waren alle Bemühungen der Farcheter um Bernhard Kresta (am Ball), den 0:2-Rückstand in Planegg noch aufzuholen. – Foto: Oliver Rabuser

Zu viele Offerten an den Gegner: BCF verliert gegen Aufsteiger Planegg Fußball Bezirksliga

Wolfratshauser verlieren trotz einer guten zweiten Halbzeit in Planegg mit 0:2. Die Gegentore des BCF waren dabei allerdings selbst verschuldet.

Es war beileibe keine schlechte Leistung, die der BCF Wolfratshausen im Würmtal an den Tag legte. Vor allem im zweiten Spielabschnitt hatten die Farcheter ein hinreichendes Maß an Möglichkeiten für ein besseres Resultat. Am Ende aber hatte der SV Planegg-Krailling mit 2:0 die Nase vorne. Aufgrund von Gegentoren, die allesamt vermeidbar gewesen wären. Gestern, 15:00 Uhr SV Planegg-Krailling Planegg-Kr. BCF Wolfratshausen BCF Wolfrats 2 0 Abpfiff

In Summe war es ein für diese Saison typisches BCF-Match – gut aufgestellt, entsprechend motiviert, gleichwohl immer wieder mit eindeutigen Offerten an den Gegner. Diesmal war es ein Ballverlust von Fabijan Podunavac an der Mittellinie, der zum Verhängnis führte. So hieß es nach 13 Minuten 0:1, obgleich der BCF gut im Spiel war. Freilich hätte man den fern vom eigenen Kasten eingetretenen Fauxpas korrigieren können. „Es bleiben 35 Meter, um zu reagieren“, gab Tarkan Demir zu bedenken. „Aber dann macht es der Stürmer clever“, ergänzte der Coach. Beim 0:2 war es ein langer Ball in den Farcheter Strafraum, der akkurat hinter Bernhard Kresta in den Fünfer fiel und von gegnerischer Seite per Kopfball verwertet wurde (19.). Demir sah eine „blöde Situation“, die aus seiner Sicht nicht zu bereinigen war. Planegg ließ trotz vermeintlich komfortabler Führung die Souveränität vermissen, was den Gästen nicht verborgen blieb. Sie hatten zwei veritable Chancen durch Podunavac, der einmal am Keeper scheiterte und dann über die Latte schoss.