Zu viele Konjunktive verhindern Erfolg der „Zwoten“ auf Schalke

„Leider haben wir in den letzten Spielen etwas zu wenige Punkte geholt. Gegen Dortmund haben wir eigentlich gut gespielt und hätten nicht verlieren müssen“, hatte Fortuna-Stürmer Charlison Benschop nach dem 0:2 gegen den BVB-Nachwuchs vor einer Woche gesagt.

„Das Spiel gegen Schalke wird deswegen sehr wichtig für uns sein, um dann auch an der Tabellenspitze dranzubleiben“, ergänzte Benschop. Schließlich trennten die Düsseldorfer, die vor dem Spieltag auf dem achten Rang standen, nur drei Zähler von den drittplatzierten Schalkern. Doch von einem Punktgewinn in Gelsenkirchen waren die Flingerner am Samstag letztendlich zu weit entfernt, obwohl sie durch Deniz Bindemann bereits in der achten Minute in Führung gegangen waren.

„Mein Fazit fällt durchwachsen aus, denn wir sind eigentlich sehr gut ins Spiel reingekommen“, resümierte U23-Coach Jens Langeneke. „Durch einen Eckball ist dann aber der Ausgleich gefallen, bei dessen Ausführung es aus meiner Sicht aber ein klares Foulspiel gab, das leider nicht gepfiffen wurde – das war sehr ärgerlich.“ Gleich zwei Fortuna-Akteure waren am kurzen Pfosten zu Fall gebracht worden, und Jakob Sachse hatte den flach kommenden Ball entsprechend ohne viel Gegenwehr über die Linie geschoben.

Comeback blieb aus

Der Treffer von Yassin Ben Balla, mit dem Schalke die Partie gedreht hatte, kreidete Langeneke wiederum seiner Mannschaft an: „Das zweite Gegentor ist ein Umschaltmoment, in dem sich die Abwehrkette taktisch nicht gut verhält und der aus dem Mittelfeld durchlaufende Spieler nicht gestoppt wird“, analysierte der Trainer. „Da haben wir zwei, drei Fehler zu viel gemacht und die Schalker auch eingeladen.“ Vom blau-weißen Doppelschlag innerhalb von zehn Minuten hatten sich die Düsseldorfer nur schwerlich erholt. Und hatten sie gegen Dortmund ein Wochenende zuvor noch zahlreiche gute Chancen kreiert, gelang das gegen die „Knappen“ nur selten.

„Trotzdem haben die Schalker ab der 60. Minute ihr Pressing nicht mehr durchgebracht, während wir den Ball schon etwas besser durch das Mittelfeld gespielt und auch die Räume besetzt haben“, sagte Langeneke. „Durch Lennart Garlipp hatten wir dann noch einmal eine große Chance, als er über die rechte Seite durch ist und wahrscheinlich den Ball querspielen muss, wo Mechak Quiala Tito ins leere Tor hätte treffen können. Da hatten wir unsere Phase, in der wir den Ausgleich hätten schießen können.“ Doch für die Gäste blieb es beim Konjunktiv, während Schalke noch einmal nachlegte.