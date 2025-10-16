Zu viele Karten: TuS-Coach Dittmann gelobt Besserung

Nach der jüngsten Niederlage und interner Kritik reist der TuS Geretsried mit verändertem Auftreten zum Tabellenzweiten TSV 1882 Landsberg.

Es gab Redebedarf bei den Bayernliga-Fußballern des TuS Geretsried nach der 2:4-Niederlage vom vergangenen Wochenende gegen den SV Kirchanschöring. „Inhaltlich“ sei die Situation „schon kritisch“, räumt Trainer Daniel Dittmann ein, deshalb sei die obligatorische Videoanalyse nach der Pleite deutlich umfassender ausgefallen als gewöhnlich. Außerdem sei jeder Akteur – inklusive Trainer – aufgefordert gewesen, sich selbst zum Zustandekommen des jüngsten Misserfolgs und seiner eigenen Rolle dabei zu äußern.

Ein Diskussionspunkt sei dabei auch die Flut an Karten in den bisherigen zwölf Spielen gewesen. Allein zwei gelb-rote Karten kassierte der Aufsteiger im letzten Heimspiel gegen Kirchanschöring. „Das geht nicht“, stellte Dittmann dazu unmissverständlich fest und bezog sich selbst in die Kritik ausdrücklich mit ein. Immerhin gehen von den acht gelben Karten gegen Offizielle des TuS sechs auf die Kappe des jungen Cheftrainers, der zudem einmal vorzeitig mit Gelb-rot vom Coachen ausgeschlossen worden war. „Es geht nicht, dass dadurch Unruhe ins Spiel kommt“, zeigte sich der Trainer einsichtig und gelobte Besserung. Die Unparteiischen seien zu Saisonbeginn für das Verhalten der Trainer sensibilisiert worden. Und man selbst müsse sich auf das Niveau in der Liga erst einstellen. Denn: „Es waren meist sehr, sehr knappe Spiele, da wird auch die emotionale Zündschnur kürzer“, so Dittmann. „Aber das sollte sich nicht auf die Mannschaft übertragen.“

Welche Konsequenz die interne Aussprache nach sich zieht, bleibt abzuwarten. „Das Ergebnis sehen wir im Spiel“, verweist der Geretsrieder Trainer auf die Partie beim TSV 1882 Landsberg an diesem Freitagabend (Anstoß 19 Uhr). Und das ist mal wieder ein Spiel, in dem der TuS nur gewinnen kann. Die Gastgeber kristallisieren sich mehr und mehr als engster Verfolger von Spitzenreiter 1860 München II heraus. Das kurze Tief nach der überraschenden Trennung von Trainer Alexander Schmidt (wegen „zu professioneller Herangehensweise“) mit einem Punkt aus den Spielen gegen Kirchanschöring und Erlbach ist längst überwunden. Bevor der TSV zuletzt im Spitzenspiel gegen die Sechziger U 21 mit 0:2 unterlag, feierte die Mannschaft mit dem neuen Trainerduo Christoph Rech und Furkan Kircicek sechs Siege in Serie, darunter ein 7:1-Heimerfolg gegen den FC Ismaning.

„Ich erwarte sie maximal offensiv“, erklärte Daniel Dittmann vor der Partie gegen eine „Mannschaft, die jahrelang in der Bayernliga spielt und immer den Anspruch hat, oben mitzuspielen.“ Für sein eigenes Team geht es in erster Linie darum, den Absturz in die Relegationszone zu verhindern, von der es derzeit noch fünf Punkte trennen. Dabei wird der Aufsteiger in nächster Zeit auf Lars Maison verzichten müssen, der wegen seines Studiums laut Trainer längerfristig nicht zur Verfügung steht. Noch etwa zwei Wochen Pause liegen vor Veron Fejzullahi, der an einem Muskelfaserriss laboriert. Tyrone Prepeluh wird sich ebenfalls, weil noch leicht angeschlagen, mit einem Comeback nach Verletzungspause gedulden müssen.

Für die Partie beim Tabellenzweiten sind die Erwartungen im Geretsrieder Umfeld mutmaßlich nicht so hoch wie in den vergangenen Spielen. Was für die Mannschaft nichts daran ändert, dass sie die Reise in die Stadt am Lech nicht als touristischen Ausflug betrachtet, sondern schon den einen oder anderen Punkt als Souvenir eintüten möchte. „Wenn niemand mit uns rechnen, können wir ja nur überraschen“, so TuS-Coach Dittmann. „Das sind doch die Plattformen, wo wir uns zeigen wollen. Wir haben nichts zu verlieren.“

Tipp für Fans: Der Bus zum Spiel in Landsberg startet um 15.30 Uhr am Isarau-Stadion.