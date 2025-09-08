„Zu viele individuelle Fehler“– Steinhöring zahlt Lehrgeld

Paradoxerweise korrespondierte die Gesamtleistung nicht mit dem Ergebnis, wie Steinhörings Trainer Thomas Rotherbl nach dem Spiel bilanzierte: „Es hört sich nach einem 0:5 blöd an und ist schwer zu glauben, aber ich finde, dass es sogar unser bestes Spiel war heute.“ Das Steinhöringer Problem sei, dass sie in entscheidenden Momenten patzen. Im Grunde war die Partie für den Aufsteiger schon nach acht Minuten gelaufen, denn zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste bereits mit 2:0.

„Wir haben leider wieder zu viele individuelle Fehler gemacht“, haderte Rotherbl. Schon nach sechs Minuten brach Grasbrunn über links durch, in der Mitte stimmte die Zuordnung nicht und so konnte Vinzenz Röll völlig ungedeckt zum 1:0 einköpfen. Beim 2:0 verpassten es die Platzherren im Mittelfeld den Angriff mit einem taktischen Foul zu stoppen, im Strafraum war das Unheil nicht mehr zu verhindern und Dennis Luksch schoss nach Querpass ein (8.). Beim 3:0 unmittelbar vor der Pause reichte ein Pass in die Tiefe, um die Steinhöringer Abwehr auszuhebeln, sodass Felix Afrough noch vor dem Seitenwechsel das Spiel vorentscheiden konnte (43.).

Bei Steinhöring fehlten alle vier Torhüter, daher gab Tobias Vistola, der am Tag vor dem Spiel kurzfristig zusagte, nach zwei Jahren sein Comeback. Der Keeper war zu bemitleiden, denn laut Rotherbl „war bei keinem der fünf Tore ein Fehler von ihm“ dabei. Vistola spielte wie ein moderner Torhüter es machen sollte und stand hoch, dies führte jedoch dazu, dass Janis Holländer nach Ballgewinn von der Mittellinie zum 4:0 ins leere Tor einschießen konnte (65.). Den Schlusspunkt setzte Andreas Hercog aus abseitsverdächtiger Position, aber da war die Messe schon längst gelesen. „Wir müssen weiterarbeiten, es hilft ja nichts. Wir werden schon zu unseren Erfolgserlebnissen kommen“, zeigte sich Rotherbl nach Abpfiff kämpferisch.