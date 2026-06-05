"Zu viele individuelle Fehler": Niederroth verspielt Zwei-Tore-Führung

Die beiden Niederrother Stürmer Mateo Velic (Nummer 20) und Dominic Reisner (Mitte) beschäftigten die Moosacher Defensive (im Bild links Maximilian Keim) in der ersten Halbzeit enorm. – Foto: Ohl

Der Kreisklassen-Vize SV Niederroth hat das Relegationshinspiel gegen Moosach-Hartmannshofen zuhause 3:5 verloren. Der Aufstieg in die Kreisliga liegt in weiter Ferne.

Es war angerichtet für den Kreisliga-Relegationsknaller: Volle Hütte mit weit über 300 Zuschauern, beste Stimmung an der Grillbude, und das Wetter spielte auch noch mit. Am Ende gab es aber lange Gesichter aufseiten der Niederrother. Die Gastgeber verspielten in der zweiten Halbzeit eine bessere Ausgangslage für das Rückspiel.

Die Kreisklassen-Fußballer des SV Niederroth haben das Relegationshinspiel auf eigenem Platz verloren – nach Führung. Am Mittwochabend unterlagen sie dem TSV Moosach-Hartmannshofen 3:5 (2:1). Am Sonntag um 15 Uhr (Sportanlage an der Lechelstraße) haben die Niederrother in Moosach die Gelegenheit, den Aufstieg in die Kreisliga doch noch zu bewerkstelligen. Aber sie gehen mit einer Zwei-Tore-Hypothek ins Rückspiel.

Das Fehlen von drei Stammspielern, Simon Betz, Lukas Lerchl und Philip Gottschalk, machte sich bemerkbar. Hinzu kam, dass Kapitän Max Linder wegen einer Muskelverletzung nicht fit war, aber auf die Zähne biss und bis zur 42. Minute durchhielt. Die Gäste spielten zwar auch nicht mit voller Kapelle, konnten die Ausfälle jedoch besser kompensieren.

Wieder reicht eine deutliche Führung nicht zum Sieg

Auffallend war, dass dem SV Niederroth eine deutliche Führung wieder nicht reichte, um zu gewinnen. Das war während der Saison bereits fünf Mal passiert. Es fehlten eben personelle Alternativen, und der Kondi㈠tionsstand der Spieler ist eben auch nicht der beste. Obendrein gab es deutliche Temponachteile auf den Außenpositionen. Dies nutzen die Gäste ab der zweiten Halbzeit weidlich aus.

Dabei begann es wunschgemäß für den SVN. Schon in der 4. Minute erzielte Tim Knöferl nach einem Konter und einem überragenden Heber aus 16 Metern über Moosachs Torwart Christoph Hofmayr hinweg das 1:0. Niederroth war in der Phase griffiger und mit den beiden Topstürmern Dominic Reiser und Mateo Velic brandgefährlich. So fiel dann auch das 2:0. Spielertrainer Dominic Reisner zielte genau, von der Strafraumlinie aus setzte er den Ball flach ins linke Eck (29.).

Doch die Gäste übernahmen das Spiel mit zunehmender Dauer. Zudem hatte der überragende Emrick Wagner in der 34. Minute getroffen, Moosach lag zur Pause nur noch einen Treffer hinten.

In der zweiten Halbzeit waren die Münchner, die die Kreisligasaison auf Platz zwölf beendet hatten, einfach besser. Eine entscheidende Szene spielte sich vor dem Ausgleich von Jonas Seifert in der 54. Minute ab, als Mateo Velic eine Topchance aus zehn Metern liegen ließ.

In der 61. Spielminute ging Moosach nach einem top herausgespielten Konter durch Manuel Daumoser in Führung. Vorausgegangen war eine Ecke für Niederroth. Nils Schneider baute den Vorsprung im zweiten Versuch mit einem Hammer aus kurzer Distanz in den Winkel aus (65.).

Dominik Leisch brachte die Gastgeber in der 88. Minute nach einem Konter noch einmal heran. Doch die Moosacher hatten die passende Antwort: Kurz vor dem Abpfiff erzielte Emrick Wagner seinen zweiten Treffer (88).

„Die erste Halbzeit waren wir besser, in der zweiten haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht, deshalb hat Moosach verdient gewonnen“, so das Fazit von SVN-Sprecher Daniel Reisner.