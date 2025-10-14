Zu viele individuelle Fehler – Deisenhofen II geht gegen Waldeck leer aus

Dabei war FCD-Coach Andreas Budell mit der Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit einerseits zufrieden: „Wie wir da gearbeitet haben, war das gegen diesen Gegner in Ordnung. Wir waren die bessere Mannschaft.“ Andererseits habe man es trotz der drei eigenen Treffer versäumt, vor der Pause schon für die Vorentscheidung zu sorgen: „Das Problem sind die individuellen Fehler.“

Es ging gut los für die Deisenhofner, die defensiv stabil wirkten und vorne bald das 1:0 erzielten: Der starke Jonas Herrmann nahm eine Flanke von Noah Rehm gekonnt an und traf (17.). Das 1:1 begünstigte der 18 Jahre junge Torwart Yasin Farsak bei seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz im Herrenbereich mit einem unsauberen Zuspiel, Waldecks Florian Graf musste nur noch ins leere Tor einschieben (23.).

Auch beim 1:2 durch Filip Vnuk sah Farsak nicht gut aus (30.), doch die Deisenhofner schafften bis zum Pausenpfiff die Wende: Rehm hatte erst Pech mit einem Pfostentreffer, glich dann aber nach einer Ecke per Bogenlampe aus (38.) und sorgte nach einer Flanke, die Waldecks Keeper durchrutschen ließ, für das 3:2 (45.+1). „Drei Tore zu schießen, ist hervorragend, aber wir haben zwei zu viel kassiert“, fand Budell den Vorsprung, gemessen am Spielverlauf, zu knapp.

FCD-Trainer schaut nach vorne: „Jeder macht Fehler“

Der für den zweiten Durchgang erwartete Druck der Gäste kam, doch die Blauhemden standen gut, hatten durch den von Herrmann schön auf die Reise geschickten Luke Gandl zudem wieder Pfostenpech. Kurz danach glich Graf zum 3:3 aus, der Ball rutschte Farsak unglücklich unter dem Körper durch (61.). Machtlos war der Torwart dann bei Franz Hupperts 30-Meter-Hammer zum 3:4-Endstand (74.).

„Zum Ende hin hatten wir wieder mehr Ballbesitz, aber es fehlte das letzte Quäntchen Glück“, so Budell, der mit „zweieinhalb Torwartfehlern“ haderte, ohne den Stab über den blutjungen Keeper Farsak zu brechen: „Es ist natürlich bitter für ihn, weil er sich sehr gefreut hat, dass er spielt. Aber wir sind eine Ausbildungsmannschaft. Jeder macht Fehler. Und daraus muss man lernen.“